Nook, Amazon Kindle'ı geride bıraktı

Amazon Kindle ile hız kazanan elektronik kitap okuyucusu pazarında dengeler değişebilir mi ? Digitimes'ın yayınladığı yeni bir habere göre, Barnes & Noble'nin yeni eKitap okuyucusu Nook, Amerika'daki Mart ayı satış rakamlarına göre Kindle'ı geride bırakmayı başardı.

Çift ekranlı tasarıma sahip olan Nook, geçtiğimiz ay Amerika'da %53'lük paya ulaşarak Amazon'un popüler ürünü Kindle'ı geride bırakmayı başardı. Digitimes Research'ün kıdemli analisti Minghci Kuo'ya göre bunun arkasındaki en önemli neden yeni ürünlere olan ilgi.

Uzunca bir süredir pazarda olan Kindle'a karşı henüz piyasaya yeni giren Nook'a yeni ürünlere meraklı olan tüketicilerin ilgi gösterdiğini belirten Kuo, aynı zamanda Barnes & Noble'nin Amerika'daki perakende kanallarında olmasının da bir avantaj getirdiğini ifade ediyor.

Bilindiği üzere çıktığından beri sadece online kanal aracılığı ile satılan Kindle için Amazon yeni bir strateji ile ürünü hedef mağazalarda da sunmaya başladı. Bu arada ilk çeyrekte 1.43 milyonluk hacme ulaşan eKitap okuyucusu pazarının 2. çeyrekte 2.02 milyona çıkması bekleniyor.

2010 yılının tamamı için yapılan tahminlere göre pazarın bir önceki yıla göre 3.82 milyon adetlik artış ile 11.40 milyona çıkması bekleniyor.