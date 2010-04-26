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Nook, Amazon Kindle'ı geride bıraktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon Kindle ile hız kazanan elektronik kitap okuyucusu pazarında dengeler değişebilir mi ? Digitimes'ın yayınladığı yeni bir habere göre, Barnes & Noble'nin yeni eKitap okuyucusu Nook, Amerika'daki Mart ayı satış rakamlarına göre Kindle'ı geride bırakmayı başardı.

Çift ekranlı tasarıma sahip olan Nook, geçtiğimiz ay Amerika'da %53'lük paya ulaşarak Amazon'un popüler ürünü Kindle'ı geride bırakmayı başardı. Digitimes Research'ün kıdemli analisti Minghci Kuo'ya göre bunun arkasındaki en önemli neden yeni ürünlere olan ilgi.

Uzunca bir süredir pazarda olan Kindle'a karşı henüz piyasaya yeni giren Nook'a yeni ürünlere meraklı olan tüketicilerin ilgi gösterdiğini belirten Kuo, aynı zamanda Barnes & Noble'nin Amerika'daki perakende kanallarında olmasının da bir avantaj getirdiğini ifade ediyor.

Bilindiği üzere çıktığından beri sadece online kanal aracılığı ile satılan Kindle için Amazon yeni bir strateji ile ürünü hedef mağazalarda da sunmaya başladı. Bu arada ilk çeyrekte 1.43 milyonluk hacme ulaşan eKitap okuyucusu pazarının 2. çeyrekte 2.02 milyona çıkması bekleniyor.

2010 yılının tamamı için yapılan tahminlere göre pazarın bir önceki yıla göre 3.82 milyon adetlik artış ile 11.40 milyona çıkması bekleniyor.


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CANOZ 9 yıl
Merhaba bende nook almak isteyenlerdenim.


Ebay da 160 dolar civarına bulunabiliyor fakat 50 dolar yol parası istiyorlar ve standard posta

ufak bir kitap kadar olan bir alet için çok yol parası aynı fiyata fedx ile yollanmadı lazım

nook ile ilgili merak ettigim sayfalar arası geçiş. Mesela bir anda 40. Sayfaya gecis yapabiliyormuyuz hızlı geçiyor mı
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birtamyus 9 yıl
Benim nook u arkadaşım getirdi amerikadan. 149 $ + %7 tax ile 167 $ a gelmiş oldu bana.
Sayfalar arası geçiş diğer e-ink ekranlı aletler gibi.
Go to seçeneği ile istediğiniz sayfaya ya da bookmarka anında geçebiliyorsunuz.
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husNUKE 9 yıl
ekranların renkli olmamasının nedeni,pil ömrü ve ışıktan etkilenmemek için. Kimse güneş altında okunamayan bir kitap bir istemez. Bu nedenle e-kitaplarda e-ink diye bir teknoloji kullanıyor. Ekranın içinde gerçek murekkep var ve elektrik akımı ile ekrana yakınlaştırıp uzaklaştırılıyor. Bu sayede kitap gibi ışıktan etkilenen ve sabit bir görüntü için 0 enerji harcayan bir yapı oluşturuluyor.
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birtamyus 9 yıl
Dün amerikadan nook wifi'm geldi. başka kullanan var mı acaba forumda?
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Highminded 9 yıl
Dün amazondan getirtmeyi denedim. Türkiye'ye göndermediklerini belirtiyorlar. Idefix iyi bir iş yapıyor ancak reader çeşitlerini artırması lazım. Muhtemelen uzun okumalarda gözü yormamak ve uzun ömürlü batarya amacıyla kullandıkları teknolojinin sınırlarından dolayı onca paraya satılan cihazların incelediklerimden hiçbirisi renkli ekran kullanmıyor. Belki de pazarlama taktiğidir onları da 1-2 yıl içinde çıkaracaklar. Zamanla göreceğiz.
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unyeee 9 yıl
türkiyede amazon.com'un yapmak istediğini idefix yapmak istiyor
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WinteR 9 yıl
Yararlı bişey yapsınlar, çinden klonlarını istiyoruz.
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Batuist 9 yıl
bu aletler özellikle çocuklara kitap okumayı sevdirmek için kullanılabilir..
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