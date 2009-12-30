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Nostalji: "15GHz'de çalışan işlemciler 2010'da"

Yeni yıl için geri sayım başladı. Biz de sizler için arşive girdik ve 2010 için tahmin edilen önemli bir öngörüyü bulduk: 15GHz işlemciler!
9 yıl
7,7b
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77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yine bir son, yine yeni bir başlangıç... 2010 için geri sayım başladı ve yeni yılın siz değerleri okuyucularımıza mümkün olan tüm güzellikleri getirmesini diliyoruz. 2010 için beklentiler yüksek; Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemciler ve AMD'nin yeni mobil platformu. Bahsi geçen tüm bu planlar yeni yılda gerçekleşecek ancak tahminleri tutmayanlar da var. Son birkaç yıla baktığımızda Intel'in adeta nokta atışı yaptığını ve açıkladığı yol haritalarına sadık kalarak yeni nesil ürünlerini tam vaktinde duyurduğunu, AMD'nin ise kimi zaman ertelemelere gittiğini görüyoruz. Ancak yeni yıl için biraz araştırma yaptık ve 2010'da gerçekleşmesi mümkün olmayan bir öngörüyü tozlu raflardan çıkardık.

Pat Gelsinger ismi kimilerine yabancı gelebilir ancak x86 mimarisinin geliştiricilerinden biri olduğunu söylediğimizde kariyeri başarılarla dolu olan mühendisin endüstri içerisindeki pozisyonu sanıyoruz ki anlaşılabilir. Uzun yıllar Intel'de görev alan ve pek çok başarıya imza atan Gelsinger, IDF olarak bilinen Intel Geliştiriciler Forumu'nun adeta simgesi haline gelmiş ve Intel'in yeni nesil ürün ve teknolojilerini her zaman basınla paylaşan ilk isim olmuştu. Ancak Gelsinger geçtiğimiz aylarda Intel'den ayrıldı. Kimileri bu ayrılışı Larrabee projesinin beklenenden çok daha yüksek bir bütçe yemesi ve gecikmesine (projenin masaüstü ayağı ertelenmiş durumda) kimileriyse Gelsinger'in daha üst bir yönetici pozisyonu istemesine bağlamıştı.

Nostalji:
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Pat Gelsinger

Kendi alanında yine bir endüstri devi olan EMC firmasında depolama çözümlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak kariyerine devam etme kararı alan Gelsinger'e yeni pozisyonunda başarılar dilerken, yıllarca açıkladığı bir öngörüsü 2010 öncesinde hatırlanmaya değer. Ekim 2002 tarihinde Japonya'daki IDF etkinliğinde konuşan Gelsinger, 2010 için tahminlerini açıklamış ve masaüstü işlemcilerin 15GHz, akıllı telefonları hedef alan mobil işlemcilerin ise 4-5GHz olacağını söylemişti. Ancak sadece 2 gün sonra 2010'a adım atacağız ve eğer bir yerlerde şimdiye kadar bizim duymadığımız çok gizli bir proje ya da çalışma yürütülmüyorsa, değil 15GHz en azından yakın zaman için 4GHz'de çalışan işlemci görmemiz bile söz konusu değil.

Hatırlanacağı üzere Pat Gelsinger'ın bu açıklamasından sonraki dönemde MHz yarışları sona ermiş ve çok çekirdekli tasarımlara ağırlık verilmişti. Bu noktada bir gerçeği dile getirmekte de fayda görüyoruz, evet belki Gelsinger'ın öngörüsünü dile getirdiği tarihten bu yana işlemci saat hızları 10 kat artmadı ancak yeni nesil üretim teknolojileri, mikroişlemci mimarisinde katedilen engeller ve geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde günümüz modern işlemcileri, 2002'nin en hızlı işlemcisi göz önüne alındığında kıyaslanamayacak ölçüde ciddi bir fark ile daha hızlı çalışıyorlar, daha az güç tüketiyorlar. Bugün bu işlemciler sayesinde avucumuzun içine sığabilen onlarca farklı cihaz arasında ihtiyaçlarımıza uygun olanı seçebiliyoruz.

Intel cephesinde belki 15GHz görülmedi ancak bilimsel araştırmalar için 80 çekirdekli ve yakın zamanda da 48 çekirdekli işlemciler tanıtılarak x86 mimarisiyle oluşturulacak işlemcilerin geleceği için önemli ipuçları verilmiş oldu. Şimdi gözler Intel'in 2020 yılında 6nm üretim teknolojisine geçmeyi umduğu yeni öngörüsünde. Bu öngörünün tutup tutmayacağını ise 10 yıl sonra, 30 Aralık 2019 tarihinde yayımlayacağımız haberimizde sizlerle paylaşmayı umuyoruz.

Kaynak: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1026758/desktop-chips-hit-15ghz-2010


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Blood Money 4 yıl
Amd ha gayret.
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Darklord Sauron 4 yıl
bu konu ironi değildir umarım yoksa 1-2 seneye bu da hortlar: forum.donanimhaber.com/...
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talh4wk 9 yıl
@berkelium
bence öyle olmuyor çünkü tek çekirdek kullanılıyor ama çoklu çekirdek destekleyen oyunlarda belki olabilir..
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udede 9 yıl
tabi canım ne kaldı ki 30 aralık 2019'a


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berkelium 9 yıl
Adam haklı sayılır uygun yazılımlarda 4 ghz de çalışan 4 çekirdekli bir işlemci toplamda 16 ghz çalışmış gibi oluyor.
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BoSS03 9 yıl
ben çekirdekle leblebiyle uğraşmıyorum p4 alıyorum keyfime bakıyorum yenisi mi çıkcak benim aldığımdan 3 aay sonra daha mı pahalı olcak daha mı ucuz olcak derdi yok p4 3,0 1*2 ddr 400 ram 160 gb hdd palit 8600 gt sonic oh mis gibi işime gücüme bakıyorum sizde elinizdekinin kıymetini bilin bence ;) hayırlı akşamlar ... SAYGILAR...
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MsS 9 yıl
@OverClocKing, Merak ediyorum acaba 1000GHz bir işlemci nerede gerekebilir ?
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gerbay 9 yıl
adamların bahsettiği materyal bildiğiniz soba isi arkadaşlar.. neyse bu ayrı konu da; bu kadar fanatikli olmaz yaa, millet pat i haklı çıkarmak için çarpma bölme yapmış, komediden öteye gidememiş, frekans x core hesabı yapan arkadaşlar madem öyle bir hesap aypıyorlar, GPU için yapsınlar ya aynı hesabı.. 64 paralel işlem birimine sahip 500 mhz de çalışan bir GPU da sizin matığa göre 32 GHz de çalışıyor.. pat hiç önünü görememiş... tam komedi yaa...
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milyondabir 9 yıl
dogal cekirdek olmadiktan sonra 50 cekidek olsada fıs
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DH Misafiri 9 yıl
Atiyorlar ya :D
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HOWTEK 9 yıl

DH Misafiri

Atiyorlar ya :D

ATIyorlar olmasın o
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venom88 9 yıl
Biz onu 20 ye overclock yaparız düz hesap olsun. :D
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alacakll 9 yıl
ne 2020 si bu krizde 2010 bile şüpheli dertlerim beni birgün gömecek.
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cenkyyy 9 yıl
15-20 ghz kulağa ne hoş geliyor ya hehe :D
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DH Misafiri 9 yıl
Bak buraya yazıyorun yakında lcd ekranda kalmayacak direk hologram olarak yansıyacak artık kaç inç olduğu değil tam gerçek renklerin olduğu hologram görüntüler alacak.
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OverClocK1ng 9 yıl
Şimdi bazı arkadaşlar salladığımı düşünecekler. Tabi beni tanıyan tanıyor onlar inanırlar belki ama çoğu saçmaladığımı zannedecekler.

2-3 sene sonra işlemci hızları 500-1000 Ghz olacaklar. (Yanlış yazmadım. 3 defa baktım. Evet 1000 GHZ. Bakın koca koca yazdım.)
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