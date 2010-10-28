Novatech'den Windows 7/Android "dual boot" destekli tablet bilgisayar: nTablet

Google'ın Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarların sayısı artarken, sıkı bir Windows kullanıcısı olarak yeni platforma geçiş konusunda kararsızsanız, Novatech'in yeni tablet bilgisayarı nTablet dikkatinizi çekebilir. Tasarım olarak ViewSonic ViewPad 100 ve Tegatech Tega v2 ile önemli benzerlikler taşıyan tablet bilgisayarın en dikkat çekici özelliği hiç şüphe yok ki Windows 7 ve Android işletim sistemleri sayesinde "dual boot" desteği sunması ve bu sayede dilediğiniz zaman iki işletim sisteminden istediğiniz herhangi birini kullanmanıza olanak tanıması. Söz konusu işletim sistemlerinden biri Windows 7 olduğu için donanım tarafında Intel platformunu kullanan nTablet, Atom işlemci kullanıyor.

Novatech'in açıkladığı bilgilere göre nTablet'in genel özellikleri şu şekilde;

1.66GHz Intel Atom N455 işlemci.

1GB DDR3 bellek.

32GB SSD.

10.1-inç1024 x 600 piksel çoklu dokunmatik kapasitif ekran.

4200mAh pil.

2x USB port

1.3-megapiksel kamera.

Wi-Fi b/g/n.

Eğer hali hazırda bir Windows 7 lisansına sahipseniz, nTablet'i yurt dışında 552 dolardan satın alabiliyorsanız. Lisansım yok Windows 7 de gerekiyor derseniz, Home Premium sürümü ile 693$, Professional sürümüyle ise 740 dolar seviyesinden satun alabilirsiniz.