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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Novatech'den Windows 7/Android "dual boot" destekli tablet bilgisayar: nTablet

8 yıl
14,4b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın Android işletim sistemini kullanan tablet bilgisayarların sayısı artarken, sıkı bir Windows kullanıcısı olarak yeni platforma geçiş konusunda kararsızsanız, Novatech'in yeni tablet bilgisayarı nTablet dikkatinizi çekebilir. Tasarım olarak ViewSonic ViewPad 100 ve Tegatech Tega v2 ile önemli benzerlikler taşıyan tablet bilgisayarın en dikkat çekici özelliği hiç şüphe yok ki Windows 7 ve Android işletim sistemleri sayesinde "dual boot" desteği sunması ve bu sayede dilediğiniz zaman iki işletim sisteminden istediğiniz herhangi birini kullanmanıza olanak tanıması. Söz konusu işletim sistemlerinden biri Windows 7 olduğu için donanım tarafında Intel platformunu kullanan nTablet, Atom işlemci kullanıyor.

Novatech'in açıkladığı bilgilere göre nTablet'in genel özellikleri şu şekilde;

  • 1.66GHz Intel Atom N455 işlemci.
  • 1GB DDR3 bellek.
  • 32GB SSD.
  • 10.1-inç1024 x 600 piksel çoklu dokunmatik kapasitif ekran.
  • 4200mAh pil.
  • 2x USB port
  • 1.3-megapiksel kamera.
  • Wi-Fi b/g/n.

Eğer hali hazırda bir Windows 7 lisansına sahipseniz, nTablet'i yurt dışında 552 dolardan satın alabiliyorsanız. Lisansım yok Windows 7 de gerekiyor derseniz, Home Premium sürümü ile 693$, Professional sürümüyle ise 740 dolar seviyesinden satun alabilirsiniz.


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Rainbow6 8 yıl
Ben neyden suphe duydugunuzu anlayamadim bende netbook var icinde ssd disk yok normal HD var diger ozellikleri ayni win7 starterle kullaniyorum cok hizli olmasada gayet guzel calisiyor internet office programlari pdf de hic bi problem yok ipad yada android isletim sisteminin calistiramadagi bi cok programi kullanabiliyorum ve eski oyunlarida oynayabiliyorum
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gun 8 yıl
Bu işletim sistemlerinin ikiside tablet pc'lere göre değil bence. Üstelik Google bile Android'in tablet için olmadığını söylüyor. Zaten nerdeyse iki yıl sonra doğru düzgün bir cep işletim sistemi çıkartan android bakalım tablet işletim sistemini ne zaman hazırlayacak.
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Bl00dyHell 8 yıl

gun

Bu işletim sistemlerinin ikiside tablet pc'lere göre değil bence. Üstelik Google bile Android'in tablet için olmadığını söylüyor. Zaten nerdeyse iki yıl sonra doğru düzgün bir cep işletim sistemi çıkartan android bakalım tablet işletim sistemini ne zaman hazırlayacak.


Bence de ikisi de tabletlere göre değil. Zaten Google bu yüzden Chrome OS'u geliştiriyor.
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Batuist 8 yıl
windows 7 o tablette nede güzel çalışıryaa... hele hele atom işlemcide..
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jay jay justified 8 yıl
2 GB bellekle çok sorun olmazdı aslında. Çünkü cihazda SSD mevcut. Çok büyük fark oluyor işlemlere tepki süresi bazında kıyaslandığında. Windows 7'de TRIM desteği de var ve bu da SSD'nin ömrünü uzatıyor.

Fakat 1 GB bellekten şüpheliyim.
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