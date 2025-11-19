Giriş
    Intel'e geçen eski TSMC yöneticisinin ticari sırları çaldığı iddia ediliyor

    Tayvan makamları, Intel'e geçiş yapan eski TSMC yöneticisi Wei-Jen Lo hakkında "ticari sırların yabancı bir şirkete aktarılması” olasılığı nedeniyle soruşturma başlattı.

    Intel'e geçen TSMC yöneticisinin ticari sırları çaldığı iddiası Tam Boyutta Gör
    Tayvan makamları, eski TSMC Ar-Ge yöneticisi Wei-Jen Lo hakkında “ticari sırların yabancı bir şirkete aktarılması” olasılığı nedeniyle ulusal güvenlikle bağlantılı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Lo’nun TSMC’den Intel’e geçerken yanında kilit teknolojik belgeleri götürüp götürmediğini araştırıyor.

    Gelişmiş üretim süreçlerine ait belgeleri kopyaladığı iddia ediliyor

    TSMC ve Intel'de uzun yıllar yöneticilik yapan Wei-Jen Lo, şirkette 21 yıl geçirdikten ve sektördeki en güçlü yarı iletken Ar-Ge ekiplerinden birini kurduktan sonra bu yıl Tayvanlı döküm devinden emekli oldu. Lo, TSMC’den ayrıldıktan yaklaşık üç ay sonra, Ekim sonunda Intel’e Ar-Ge Başkan Yardımcısı unvanıyla geri döndü. Ancak haber kaynakları, Lo’nun TSMC’de üst düzey bir yönetici olarak N2, A16, A14 ve sonrası süreç teknolojilerine ait gizli teknik belgelerin kopyalarını almak için birimlerine talimat verdiğini öne sürüyor. Yüksek pozisyonu nedeniyle bu talepler olağan göründüğünden, TSMC’nin güvenlik sisteminde o sırada herhangi bir uyarı oluşmadığı iddia ediliyor.

    Şirket Lo’nun gerçekten emekli olduğunu düşündüğü için, üst düzey yöneticiler için standart olan ve 18 ay boyunca rakip firmalarda çalışmayı engelleyen rekabet yasağı sözleşmesini imzalatmadığı belirtiliyor. Ancak şimdi TSMC, Lo’nun gerçekten gizli bilgileri alıp almadığını araştırıyor.

    Intel nasıl bir fayda elde edebilir?

    Peki TSMC’nin N2, A16, A14 ve sonrasına ait gizli belgeler Intel’e ne kadar fayda sağlar? Pek değil. Intel’in 18A üretim süreci zaten seri üretimde ve bu sürecin ince ayarlarını yalnızca Intel mühendisleri yapabilir.

    Ayrıca Intel'in 18A üretim süreci, TSMC’nin N2 ve A16 süreçlerinden büyük ölçüde farklı. Intel 18A’da “pattern shaping” kullanılırken TSMC N2’de kullanılmıyor. A16’da transistör kaynak ve drenine doğrudan güç bağlayan Super Power Rail sistemi bulunurken, Intel 18A’da güç iletimi PowerVia ile temas noktalarına yapılıyor. Bu nedenle TSMC’nin mühendislik tecrübeleri Intel için üretimsel anlamda sınırlı fayda sağlayabilir, ancak rekabet analizinde önemli olabilir. Daha ileri düğümler için de durum aynı. Intel’in 14A teknolojisi kritik katmanlarda High-NA EUV kullanmayı planlarken, TSMC’nin A14 süreci Low-NA EUV ve çoklu desenleme yöntemlerine dayanacak.

    Buna karşın Lo’nun TSMC’de yıllarca en ileri teknolojinin geliştirilmesinden sorumlu bir lider olması, Intel’e kültürel ve organizasyonel açıdan, özellikle süreç geliştirme, süreç entegrasyonu ve üretim organizasyonu alanlarında değerli deneyimler aktarabileceği anlamına geliyor.

    Wei-Jen Lo, TSMC’de en son Ar-Ge organizasyonu içinde teknoloji geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.  TSMC’ye katılmadan önce Lo, Intel’de 1997–2000 yılları arasında firmanın Santa Clara’daki geliştirme merkezinin yönetimi dahil çeşitli teknik ve üretim görevlerinde bulundu. 

