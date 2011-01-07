Intel Atom işlemcili yeni nesil medya oynatıcısı: AC Ryan Fluxx

Komponent üreticisi AC Ryan, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni medya oynatıcısını duyurdu. Özellikle donanım anlamında benzer konfigürasyonda yüzlerce çözümün yer aldığı medya oynatıcısı pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen AC Ryan, Fluxx modelinde, Intel Atom CE4150 işlemcisine yer veriyor. Daha çok gömülü sistem uygulamaları için geliştirilen ve 1.2GHz'de çalışan bu işlemci sayesinde Fluxx'un, sosyal medya erişimi ve çevrimi için yayın servisleri için daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

1GB DDR3 bellekle gelen ve 2GB depolama kapasitesi sunan medya oynatıcısı, aynı zamanda 2TB'a kadar sabit disk kullanımını mümkün kılıyor. Tüm bunlara ek olarak medya kart slotuna, Gigabit Ethernet portuna, usb 2.0 konnektörüne, HDMI 1.3a ara birimine ve kompozit/komponent konnektörlerine sahip olan sistem, DLNA, Dolby TrueHD ve DTS-HD teknolojilerine verdiği destek ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Kablosuz iletişim için opsiyonel USB adaptörü üzerinden 802.11n WiFi desteği sunan cihaz aynı zamanda QWERTY tuş takımına sahip uzaktan kumanda ile geliyor.

Tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yapılan AC Ryan Fluxx'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.