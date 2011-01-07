Intel Atom işlemcili yeni nesil medya oynatıcısı: AC Ryan Fluxx

Komponent üreticisi AC Ryan, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni medya oynatıcısını duyurdu. Özellikle donanım anlamında benzer konfigürasyonda yüzlerce çözümün yer aldığı medya oynatıcısı pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen AC Ryan, Fluxx modelinde, Intel Atom CE4150 işlemcisine yer veriyor. Daha çok gömülü sistem uygulamaları için geliştirilen ve 1.2GHz'de çalışan bu işlemci sayesinde Fluxx'un, sosyal medya erişimi ve çevrimi için yayın servisleri için daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.
1GB DDR3 bellekle gelen ve 2GB depolama kapasitesi sunan medya oynatıcısı, aynı zamanda 2TB'a kadar sabit disk kullanımını mümkün kılıyor. Tüm bunlara ek olarak medya kart slotuna, Gigabit Ethernet portuna, usb 2.0 konnektörüne, HDMI 1.3a ara birimine ve kompozit/komponent konnektörlerine sahip olan sistem, DLNA, Dolby TrueHD ve DTS-HD teknolojilerine verdiği destek ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Kablosuz iletişim için opsiyonel USB adaptörü üzerinden 802.11n WiFi desteği sunan cihaz aynı zamanda QWERTY tuş takımına sahip uzaktan kumanda ile geliyor.
Tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yapılan AC Ryan Fluxx'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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WEB Sitesi: orangebox.com.tr/...
Hem Corei7/32Gb RAM desteği hem de digital HD uydu alıcı var içinde !!!
Tamam göstermeniz iyi bir şey de. Bunu sanki dışarıdan birisi gibi yazmanızı doğru bulmadım.
Biz yaptık falan deseniz de sorun olmazdı. Ama siz "üretilmiş" derken sanki orada çalışmıyor da Internette gezerken görmüş gibi anlatıyorsunuz.
Niye çekiniyorsunuz anlamadım. Madem yaptınız, arkasında durun.
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Selcuk Turkmen - Google Profili
plus.google.com/...
Elektronik Müh.
Orangebox Multimedia HTPC ve Dijital Uydu Alıcı
orangebox.com.tr/...
300-400 mhz MIPS işlemcisi bulunan cihazınızın performansı ile 1200 mhz x86 tabanlı işlemcinin menü performansını kıyaslamayın isterseniz.
Media playerda kullanılan ilk intel işlemci bu, daha önce kullanılmadı. HTPC ler ile bunu karıştırmayın.
Ancak bir nmt sahibi olarak geç çıkmış bir ürün olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu özellikler nmtlerde çok tan beri mevcut ve artık bakıyorumda yeni tv lere bu özeliikleri dahil ediyorlar.
Sitesinde Gbit Ethernet olduğu yazıyor eğer gerçekten Gbit varsa mükemmel.
Şu an hiç bir nmt gerçekten gbit performansı veremiyor.
Ayrıca gene sitesinde flash destekli web browseri var deniyor.
Keşke madem yeni ürün buna birde 3D Bluray, hdmi 1.4 ve usb 3.0 ekleselermiş.
O zaman tadından yenmez olacakmış.
Yanlış hatırlamıyorsam atom ce41xx serisi 80Mbite kadar oynatıyor ve aynı anda 2 x 1080p decode edebiliyorlar (3d oynatımı için ideal).
Bu kadar araştırmışsınız bari tegra 2 nin 1080p max. 20 mbit videoları oynatabildiğinide okusaydınız. Bu özel atom işlemci modeli 40mbit üstünü bile rahat oynatabiliyor.
9w tdp makinayı yakmaz, pasif soğutucu ile bile soğutulabilecek bir değer bu.