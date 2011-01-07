Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Atom işlemcili yeni nesil medya oynatıcısı: AC Ryan Fluxx

8 yıl
11,2b
1
15
Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Komponent üreticisi AC Ryan, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni medya oynatıcısını duyurdu. Özellikle donanım anlamında benzer konfigürasyonda yüzlerce çözümün yer aldığı medya oynatıcısı pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen AC Ryan, Fluxx modelinde, Intel Atom CE4150 işlemcisine yer veriyor. Daha çok gömülü sistem uygulamaları için geliştirilen ve 1.2GHz'de çalışan bu işlemci sayesinde Fluxx'un, sosyal medya erişimi ve çevrimi için yayın servisleri için daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

1GB DDR3 bellekle gelen ve 2GB depolama kapasitesi sunan medya oynatıcısı, aynı zamanda 2TB'a kadar sabit disk kullanımını mümkün kılıyor. Tüm bunlara ek olarak medya kart slotuna, Gigabit Ethernet portuna, usb 2.0 konnektörüne, HDMI 1.3a ara birimine ve kompozit/komponent konnektörlerine sahip olan sistem, DLNA, Dolby TrueHD ve DTS-HD teknolojilerine verdiği destek ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Kablosuz iletişim için opsiyonel USB adaptörü üzerinden 802.11n WiFi desteği sunan cihaz aynı zamanda QWERTY tuş takımına sahip uzaktan kumanda ile geliyor.

Tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yapılan AC Ryan Fluxx'un yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk.turkmen@gmail.com 7 yıl
Orangebox diye bir cihaz duydunuz mu? Üstelik Türkiye'de üretilmiş, Türk mühendisleri tarafından?
WEB Sitesi: orangebox.com.tr/...
Hem Corei7/32Gb RAM desteği hem de digital HD uydu alıcı var içinde !!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl selcuk.turkmen@gmail.com
selcuk.turkmen@gmail.com

Orangebox diye bir cihaz duydunuz mu? Üstelik Türkiye'de üretilmiş, Türk mühendisleri tarafından?

WEB Sitesi: orangebox.com.tr/...

Hem Corei7/32Gb RAM desteği hem de digital HD uydu alıcı var içinde !!!


Tamam göstermeniz iyi bir şey de. Bunu sanki dışarıdan birisi gibi yazmanızı doğru bulmadım.
Biz yaptık falan deseniz de sorun olmazdı. Ama siz "üretilmiş" derken sanki orada çalışmıyor da Internette gezerken görmüş gibi anlatıyorsunuz.
Niye çekiniyorsunuz anlamadım. Madem yaptınız, arkasında durun.
----

Selcuk Turkmen - Google Profili
plus.google.com/...

Elektronik Müh.
Orangebox Multimedia HTPC ve Dijital Uydu Alıcı
orangebox.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
buna para vermem fusion çıkmış kendi medya oynatıcımı kendim yaparım htpc kurarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayozi 8 yıl
Bu cihazı beğenmedim hele hele M playerde intel işlemci, varsa yaklaşma. ( Belki İntel işlemciyi media için değilde, kontroler için olabilir aklıma son anda geldi :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
bayozi

Bu cihazı beğenmedim hele hele M playerde intel işlemci, varsa yaklaşma. ( Belki İntel işlemciyi media için değilde, kontroler için olabilir aklıma son anda geldi :))


300-400 mhz MIPS işlemcisi bulunan cihazınızın performansı ile 1200 mhz x86 tabanlı işlemcinin menü performansını kıyaslamayın isterseniz.
Media playerda kullanılan ilk intel işlemci bu, daha önce kullanılmadı. HTPC ler ile bunu karıştırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayozi 8 yıl
Egreat'i tavsiye ederim, eşşek gibi çalışıyor, torrent destekli esata, usb, ethernet, bütün formatları oynatıyor, enteresan bir alet, WD alacaktım son anda bunu, aldım WD' deden oldukça üstün, arayüzü sade, ısı yok vs..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halken 8 yıl
Tasarımını çok beğendim. 40mbit ve üstünü oynatması iyi olmuş.
Ancak bir nmt sahibi olarak geç çıkmış bir ürün olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu özellikler nmtlerde çok tan beri mevcut ve artık bakıyorumda yeni tv lere bu özeliikleri dahil ediyorlar.
Sitesinde Gbit Ethernet olduğu yazıyor eğer gerçekten Gbit varsa mükemmel.
Şu an hiç bir nmt gerçekten gbit performansı veremiyor.
Ayrıca gene sitesinde flash destekli web browseri var deniyor.
Keşke madem yeni ürün buna birde 3D Bluray, hdmi 1.4 ve usb 3.0 ekleselermiş.
O zaman tadından yenmez olacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl

halken

Tasarımını çok beğendim. 40mbit ve üstünü oynatması iyi olmuş.
Ancak bir nmt sahibi olarak geç çıkmış bir ürün olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu özellikler nmtlerde çok tan beri mevcut ve artık bakıyorumda yeni tv lere bu özeliikleri dahil ediyorlar.
Sitesinde Gbit Ethernet olduğu yazıyor eğer gerçekten Gbit varsa mükemmel.
Şu an hiç bir nmt gerçekten gbit performansı veremiyor.
Ayrıca gene sitesinde flash destekli web browseri var deniyor.

Keşke madem yeni ürün buna birde 3D Bluray, hdmi 1.4 ve usb 3.0 ekleselermiş.
O zaman tadından yenmez olacakmış.


Yanlış hatırlamıyorsam atom ce41xx serisi 80Mbite kadar oynatıyor ve aynı anda 2 x 1080p decode edebiliyorlar (3d oynatımı için ideal).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl
Bu ürün ebayda yok. Ebayda satılan realtek çipli playonhd modeli. Sakın ola almaya kalkmayın!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 8 yıl
İçindeki grafik işlemci SGX 500 serisinden bir model. Yani ARM tabanlı SOC'lardan görmeye alıştığımız bir çözüm. İş standart Atom'lardaki grafik işlemciye kalsa 720p'yi bile takıla takıla oynatır bu cihaz. 9 watt güç harcıyormuş bu yeni Atom. Onun yaptığı işi Tegra 2 ya da eşdeğeri bir SOC çözümü 0,5 watt harcarken yapıyor. Böyle cihazlara Atom değil, ARM tabanlı bir işlemci lazım. Ne de olsa tek görevleri 1080p videoyu sorunsuz oynatabilmek. Gerisi fazladan watt ve ısınma olarak geri dönüyor yoksa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl

veleciraptor

İçindeki grafik işlemci SGX 500 serisinden bir model. Yani ARM tabanlı SOC'lardan görmeye alıştığımız bir çözüm. İş standart Atom'lardaki grafik işlemciye kalsa 720p'yi bile takıla takıla oynatır bu cihaz. 9 watt güç harcıyormuş bu yeni Atom. Onun yaptığı işi Tegra 2 ya da eşdeğeri bir SOC çözümü 0,5 watt harcarken yapıyor. Böyle cihazlara Atom değil, ARM tabanlı bir işlemci lazım. Ne de olsa tek görevleri 1080p videoyu sorunsuz oynatabilmek. Gerisi fazladan watt ve ısınma olarak geri dönüyor yoksa.


Bu kadar araştırmışsınız bari tegra 2 nin 1080p max. 20 mbit videoları oynatabildiğinide okusaydınız. Bu özel atom işlemci modeli 40mbit üstünü bile rahat oynatabiliyor.
9w tdp makinayı yakmaz, pasif soğutucu ile bile soğutulabilecek bir değer bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
İyi de 1.2Ghz Atom ile nasıl Bluray film oynatabilir ki. Demek ki içerisinde harici bir dekoder çipi daha var. Dell'in mi ne vardı sanırım o da içerisinde bir Video Dekoder çiple gelen bir netbook modeli vardı. Onun gibi olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2eu5 8 yıl
ebay'de var ama adamlar buraya yollamaya çekiniyorlar ya. Bu ebay satıcıları da ne nazlı oluyor arkadaş. Adamlara evlenme teklif ediyoruz sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11153 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Medya Oynatıcılar, wifi ve
2 etiket daha Intel 2tb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung GT-C3530 cep telefonu incelemesi 8 yıl Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi! 8 yıl Samsung GT-S3353 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim