Intel'in Oak Trail platformunu kullanan tabletlerin sayısı artıyor: DreamBook ePad F10

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni mobil platformunu kullanan tablet bilgisayarını duyurdu. DreamBook ePad F10 olarak isimlendirilen tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekran ile geliyor. Tabletler için geliştirilen Oak Trail platformu kapsamında 1.5GHz hızındaki yeni Atom işlemcisinden güç alan sistem, 1GB veya 2GB bellek kapasitesi ile tercih edilebiliyor. Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre tamamı SSD olmak üzere 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile sunulan sistem, ekran kartı olaraksa Intel'in platforma entegre grafik birimini kullanıyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, 3G/3.5G hücresel ağ desteği ve Bluetooth teknolojilerine yer verilen DreamBook ePad F10'da 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera da bulunuyor. Stereo hoparlörler, HDMI ve USB portları ile kulaklık girişi ve mikrofona da sahip olan tablet, 243 x 175 x 15 mm boyutlarında ve 700 gram ağırlığında. Tam şarj ile 8 saat civarında çalışabildiği belirtilen sistemin, yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, işletim sistemi olmadan 500 dolarlık etiket fiyatıyla sunulacağı açıklandı.