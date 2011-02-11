Internet Explorer 9 RC (Sürüm Adayı) kullanıma sunuldu

Beta tanıtımı Eylül ayında yapılan Internet Explorer 9'un RC (Release Candidate) yani Sürüm Adayı bugün kullanıma sunuldu. Her geçen gün tansiyonun biraz daha arttığı tarayıcı savalarında Microsoft'un yeni silahı olan Internet Explorer 9'un RC sürümü, daha önce çıkan beta versiyonlardan farklı olarak İzleme Koruma özelliği ile birlikte geliyor.
Kişisel korumayı bir adım daha ileri götüren bu özellik ile kullanıcılar, internet sitelerine giden bilgileri sınırlayabilecekler. Geolocation yeteneği kazanan ve bu sayede konum tabanlı servisler konusunda önemli bir adım atılan Internet Explorer 9 RC'de, web standartları için genişletilmiş destek, daha fazla hız ve web sitelerine yönelik çeşitli geliştirimeler de var.
Internet Explorer'ın ürün yönetiminden sorumlu Microsoft yöneticisi Ziad Ismail açıklamasında, "Sürüm adayı, geliştiricilerin Internet Explorer'ın özelliklerinden faydalanmaya başlaması için doğru zamanı gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Internet 9 ile odağımız, HTML5 etrafında yeni sınıf web deneyimi için platform yaratmak..." dedi.
Internet Explorer 9 RC, Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit sürümleri için kullanıma sunuldu; http://www.beautyoftheweb.com/#/download
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Denetim masası -programlar ve özellikler - (sol tarafta) yüklü güncelleştirmeler - ıe9 u kaldırın.
Hiçbir tarayıcıda olmayan abuk subuk problemleri hep IE ile yaşıyoruz, css'de sayfayı ie ile uyumlu hale getireceğiz diye binbir takla atılıyor.
Bence internet explorer'ın herşeyden önce browsing engine değişimine ihtiyacı var.
simple-ad/... block.com/
ad'dan sonraki boşluğu kaldırıp linki öyle giriniz
Not defterinden daha hızlı açılıp kapanıyor:). Henüz çökmeye rastlamadım.
Flash ve silverlight iyi çalışıyor.
IE8'den 5 milyon kat daha hızlı.
Render hızı Chrome'la başabaş veya daha hızlı.
Sunspider'da Chrome 9'dan hızlı. Firefox'un stabil sürümü olan 3.6'ya tur bindiriyor.
Öte yandan Acid3'ten hala 95 alıyor. SVG font desteği eksikliğinden kaynaklanıyor sanırım. Peacekeeper'da 6100 alabildi, Chrome 7 7500 küsür alıyor bu sistemle. Detaylara baktığımda render hızı Chromedan yüksek ancak Social Networking skoru çok geride.
HTML5'e gelirsek: test.w3.org/...
Sonuç ortada:
Sadece "getElementsByClassName" özelliğinde Chrome'un gerisinde.
Tablar aşağı alınabiliyor. Adres satırının yanında olması geniş ekranlı pclerde işe yarasada eski ekranlarda sıkışıklığa yol açabilir. "Beni Takip etme" ve "Konumunu bildirme" gibi gizlilik öğeleri harika olmuş. Yazma denetleyicisi yok. İsterseniz GPU hızlandırmayı kapatabiliyorsunuz ama cafcaflı sitelerde bir hayli yavaşlıyor.
Sayfaları görev çubuğuna sabitleyebiliyoruz yine betadaki gibi. Bellek kullanımı harika, gayet kararlı çalışıyor. Herhang bir uyumsuzluğa rastlamadım.
IE Takımı tarayıcının hakkını vermiş gibi bu sefer, bu zamana kadar gözümde hiçbir değeri olmayan şey favorim oldu :)