Internet Explorer 9 RC (Sürüm Adayı) kullanıma sunuldu

Beta tanıtımı Eylül ayında yapılan Internet Explorer 9'un RC (Release Candidate) yani Sürüm Adayı bugün kullanıma sunuldu. Her geçen gün tansiyonun biraz daha arttığı tarayıcı savalarında Microsoft'un yeni silahı olan Internet Explorer 9'un RC sürümü, daha önce çıkan beta versiyonlardan farklı olarak İzleme Koruma özelliği ile birlikte geliyor.

Kişisel korumayı bir adım daha ileri götüren bu özellik ile kullanıcılar, internet sitelerine giden bilgileri sınırlayabilecekler. Geolocation yeteneği kazanan ve bu sayede konum tabanlı servisler konusunda önemli bir adım atılan Internet Explorer 9 RC'de, web standartları için genişletilmiş destek, daha fazla hız ve web sitelerine yönelik çeşitli geliştirimeler de var.

Internet Explorer'ın ürün yönetiminden sorumlu Microsoft yöneticisi Ziad Ismail açıklamasında, "Sürüm adayı, geliştiricilerin Internet Explorer'ın özelliklerinden faydalanmaya başlaması için doğru zamanı gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Internet 9 ile odağımız, HTML5 etrafında yeni sınıf web deneyimi için platform yaratmak..." dedi.

Internet Explorer 9 RC, Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit sürümleri için kullanıma sunuldu; http://www.beautyoftheweb.com/#/download