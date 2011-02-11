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Internet Explorer 9 RC (Sürüm Adayı) kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,4b
1
45
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beta tanıtımı Eylül ayında yapılan Internet Explorer 9'un RC (Release Candidate) yani Sürüm Adayı bugün kullanıma sunuldu. Her geçen gün tansiyonun biraz daha arttığı tarayıcı savalarında Microsoft'un yeni silahı olan Internet Explorer 9'un RC sürümü, daha önce çıkan beta versiyonlardan farklı olarak İzleme Koruma özelliği ile birlikte geliyor.

Kişisel korumayı bir adım daha ileri götüren bu özellik ile kullanıcılar, internet sitelerine giden bilgileri sınırlayabilecekler. Geolocation yeteneği kazanan ve bu sayede konum tabanlı servisler konusunda önemli bir adım atılan Internet Explorer 9 RC'de, web standartları için genişletilmiş destek, daha fazla hız ve web sitelerine yönelik çeşitli geliştirimeler de var.

Internet Explorer'ın ürün yönetiminden sorumlu Microsoft yöneticisi Ziad Ismail açıklamasında, "Sürüm adayı, geliştiricilerin Internet Explorer'ın özelliklerinden faydalanmaya başlaması için doğru zamanı gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Internet 9 ile odağımız, HTML5 etrafında yeni sınıf web deneyimi için platform yaratmak..." dedi.

Internet Explorer 9 RC, Windows 7 işletim sisteminin 32-bit ve 64-bit sürümleri için kullanıma sunuldu; http://www.beautyoftheweb.com/#/download


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HAAltuntas 8 yıl
Chrome'u yapanlar da insan, bunu yapanlar da...
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Vikernes 8 yıl
Yıl olmuş 2011 hala IE kullanan var la...
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DH Misafiri 8 yıl
Benim sormak istedigim iexploler Ana Sayfamda Exploler9 veya windowsun daha sonra çıkardıgı ürünler benim sayfamda çalışırmı! Çünkü Hangi Tarayıcıyı Yüklesem Benim Harika Sayfamı Degiştiriyorlar Eger Ana Sayfam İEXPLOLER Olmak Şartıyla Hangi Tarayıcı Çalışıyorsa İndirin Bu Windows/Mikrosoft veya Chrome Olabilir.Ben Windows7 Büyük Ebat Laptop Kullanıyorum Uyum Saglıyorsa Ana Sayfamın Her Zaman İEXPLOLER Olmasını İstiyorum Çaresi Varsa Yardım Edin Program Varsa Beni Oraya Yönlendirin Çaresi LÜTFEN.Üye Olmuş Olabilirim Hatırlıyamadım bu yüzden üye degilim yazdım.
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jayistic 8 yıl
yükledik de şimdi kaldır kaldırabilirsen.. normal ie9 u yükleyemiorz
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getta 8 yıl
jayistic

yükledik de şimdi kaldır kaldırabilirsen.. normal ie9 u yükleyemiorz



Denetim masası -programlar ve özellikler - (sol tarafta) yüklü güncelleştirmeler - ıe9 u kaldırın.
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DH Misafiri 8 yıl
İe9 u yükledim chrome u bıraktım yan yana açın farkı gorun ie9 chrome a fark atıyor .)
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Umutcan 8 yıl
Kullanıcılardan önce programcıları da biraz düşünüp tarayıcıları artık ortak bir standarda getirseler çok daha iyi olacak.
Hiçbir tarayıcıda olmayan abuk subuk problemleri hep IE ile yaşıyoruz, css'de sayfayı ie ile uyumlu hale getireceğiz diye binbir takla atılıyor.
Bence internet explorer'ın herşeyden önce browsing engine değişimine ihtiyacı var.
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soul calibur 8 yıl
uzun süren araştırmalarım sonucunda internet explorer 9 için ad block bulabildim.ismi simple ad block olarak geçiyor.firefoxtaki veya chrome'dakş kadar başarılı değil ama büyük ölçüde engelliyor reklamları.şurdan indirebilirsiniz:



simple-ad/... block.com/

ad'dan sonraki boşluğu kaldırıp linki öyle giriniz
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Ambarad 8 yıl
Arayüz güzel görünüyor. Ama IE bıraksın artık tarayıcı işini.
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ama=neden 8 yıl
IE9'u kurduğunuzda IE8 uçuyor, uçsun zaten paçavra
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recon83 8 yıl
Gerçekden harika olmuş.Arayüz çok güzel olmuş gayette hızlı.
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Ju1i@~ 8 yıl
IE9 RC IE8'in üzerine mi kuruluyor yoksa 2 tarayıcıyı da aynı anda kullanabiliyor muyuz?
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Batuist 8 yıl
64bit windows 7 üzerinde x86 sürümünü yüklemek istiyorum bana hata veriyor sisteminiz uyumlu değil diyor.. hani 32bit üzerine 64bit sürümünü belki olurda gözümden kaçarda yüklemek istemiş olsaydım aldığım hatayı anlardım ama 64bit sisteme neden 32bit sürümünü yüklemez meret..1!! ne yapayım 64bit gibi uyumsuz aptal bir tarayıcıyı.. flash desteği yok onla uyumsuz bunla uyumsuz.. adamlar zorla 64biti yaygınlaştırmaya çalışıyorlar ama buna cebren ve hile ile denir.. ben birşekilde 32biti yüklicem..!!!
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MRT_ 8 yıl
64-Bit olanı yüklediğinde aynı anda 32-Bit olan versiyonda yüklenmiş oluyor
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Tolgá 8 yıl
yeni arayüz harika olmuş
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ama=neden 8 yıl
Köşeli tablar hariç görünüm sade ve güzel olmuş.
Not defterinden daha hızlı açılıp kapanıyor:). Henüz çökmeye rastlamadım.
Flash ve silverlight iyi çalışıyor.
IE8'den 5 milyon kat daha hızlı.
Render hızı Chrome'la başabaş veya daha hızlı.
Sunspider'da Chrome 9'dan hızlı. Firefox'un stabil sürümü olan 3.6'ya tur bindiriyor.
Öte yandan Acid3'ten hala 95 alıyor. SVG font desteği eksikliğinden kaynaklanıyor sanırım. Peacekeeper'da 6100 alabildi, Chrome 7 7500 küsür alıyor bu sistemle. Detaylara baktığımda render hızı Chromedan yüksek ancak Social Networking skoru çok geride.
HTML5'e gelirsek: test.w3.org/...
Sonuç ortada:
Sadece "getElementsByClassName" özelliğinde Chrome'un gerisinde.
Tablar aşağı alınabiliyor. Adres satırının yanında olması geniş ekranlı pclerde işe yarasada eski ekranlarda sıkışıklığa yol açabilir. "Beni Takip etme" ve "Konumunu bildirme" gibi gizlilik öğeleri harika olmuş. Yazma denetleyicisi yok. İsterseniz GPU hızlandırmayı kapatabiliyorsunuz ama cafcaflı sitelerde bir hayli yavaşlıyor.
Sayfaları görev çubuğuna sabitleyebiliyoruz yine betadaki gibi. Bellek kullanımı harika, gayet kararlı çalışıyor. Herhang bir uyumsuzluğa rastlamadım.
IE Takımı tarayıcının hakkını vermiş gibi bu sefer, bu zamana kadar gözümde hiçbir değeri olmayan şey favorim oldu :)
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