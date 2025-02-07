Microsoft Edge, yapay zeka ile “korkutucu” yazılımları engelleyecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bu hafta itibarıyla Edge tarayıcısına yeni bir güvenlik özelliği ekledi: yapay zeka destekli scareware engelleyici. Bu özellik, kullanıcıları zararlı yazılımlardan korumanın yanı sıra, yeni ve gelişmekte olan dolandırıcılık yöntemlerini de tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Windows PC'lerde çalışan bu özellik, bilgisayarın yerel makine öğrenimi modeli sayesinde mevcut dolandırıcılıkları tanıyıp engelleyebilecek.

Scareware nedir?

Scareware, kullanıcıları korkutarak onları dolandırmaya yönelik kötü niyetli yazılımlar ve web siteleri şeklinde kısaca açıklanabilir. Genellikle sahte uyarılar ve panik yaratıcı mesajlarla kullanıcılara "bilgisayarlarının virüs kaptığı" ya da "sistemlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü" gibi yanıltıcı bilgiler sunar. Bu tür korkutma merkezli dolandırıcılıklar, kullanıcıları sahte güvenlik yazılımları satın almaya ya da kötü amaçlı yazılımlar indirip kurmaya ikna etmeye çalışır.

Scareware engelleyici, kullanıcıları yeni bir dolandırıcılıkla karşılaştıklarında korumak için ek bir savunma hattı oluşturuyor. Bu özellik, yerel bilgisayarda çalışan bir makine öğrenimi modeli kullanıyor. Model, tam ekran sayfaları dolandırıcılıkla mücadele topluluğunun paylaştığı binlerce örnek ile karşılaştırmak için bilgisayarlı görüşü kullanıyor. Model, yerel olarak çalıştığı için toplanan veriler veya görüntüler buluta gönderilmiyor.

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Edge’in yapay zeka destekli bu engelleyicisi dolandırıcıların oluşturduğu kötü niyetli sitelerden gelen tam ekran sayfalarını tespit ettiğinde, otomatik olarak tam ekran modundan çıkabiliyor ve varsa ses oynatımını da durduruyor. Ardından, kullanıcılara o anki sayfanın küçük bir önizlemesini göstererek uyarıda bulunuyor. Kullanıcılar, dolandırıcılık sitesini raporlayarak Microsoft Defender SmartScreen servisine eklenmesini sağlayarak sisteme de yardımcı olabiliyor.

Nasıl açılır?

Tam Boyutta Gör Kasım ayında Ignite etkinliğinde duyurulan bu özellik, artık Edge tarayıcısının son kararlı sürümünde önizleme olarak kullanılabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği aktif hale getirebilmesi için Edge’in “Gizlilik” ayarlarındaki “Güvenlik” kısmında "scareware engelleyici"yi manuel olarak etkinleştirmeleri ve ardından tarayıcıyı yeniden başlatmaları gerekiyor.

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Microsoft Edge’e dahili "Scareware" engelleyiciye geldi