Microsoft Edge, yapay zeka ile “korkutucu” yazılımları engelleyecek

Scareware nedir?
Scareware, kullanıcıları korkutarak onları dolandırmaya yönelik kötü niyetli yazılımlar ve web siteleri şeklinde kısaca açıklanabilir. Genellikle sahte uyarılar ve panik yaratıcı mesajlarla kullanıcılara "bilgisayarlarının virüs kaptığı" ya da "sistemlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü" gibi yanıltıcı bilgiler sunar. Bu tür korkutma merkezli dolandırıcılıklar, kullanıcıları sahte güvenlik yazılımları satın almaya ya da kötü amaçlı yazılımlar indirip kurmaya ikna etmeye çalışır.
Scareware engelleyici, kullanıcıları yeni bir dolandırıcılıkla karşılaştıklarında korumak için ek bir savunma hattı oluşturuyor. Bu özellik, yerel bilgisayarda çalışan bir makine öğrenimi modeli kullanıyor. Model, tam ekran sayfaları dolandırıcılıkla mücadele topluluğunun paylaştığı binlerce örnek ile karşılaştırmak için bilgisayarlı görüşü kullanıyor. Model, yerel olarak çalıştığı için toplanan veriler veya görüntüler buluta gönderilmiyor.
Edge’in yapay zeka destekli bu engelleyicisi dolandırıcıların oluşturduğu kötü niyetli sitelerden gelen tam ekran sayfalarını tespit ettiğinde, otomatik olarak tam ekran modundan çıkabiliyor ve varsa ses oynatımını da durduruyor. Ardından, kullanıcılara o anki sayfanın küçük bir önizlemesini göstererek uyarıda bulunuyor. Kullanıcılar, dolandırıcılık sitesini raporlayarak Microsoft Defender SmartScreen servisine eklenmesini sağlayarak sisteme de yardımcı olabiliyor.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.