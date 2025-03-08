ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı sıkı takibe aldı: Google, her hareketini bildirecek!

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google'ın aramada yasadışı tekele sahip olduğu tespit edildikten sonra Chrome web tarayıcısını satması gerektiğini talep etti. İşte detaylar:

Google vs DOJ: “Google, bir değil tam üç pazarda tekel” 3 ay önce eklendi

Adalet Bakanlığı: Chrome'u satmak zorundasınız!

Adalet Bakanlığı tarafından Cuma günü sunulan yeni teklifte, Google'ın Chrome'u elden çıkarmayı başarıyla tamamlamak için gerekli tüm varlıklar veya hizmetlerle birlikte, mahkemenin ve davacıların onayladığı şartlara tabi olarak, davacıların kendi takdirine bağlı olarak onayladığı bir alıcıya satması gerektiği belirtiliyor.

Google, önceden bildirimde bulunacak

Bakanlığın önerileri, Google'ın arama motoruna ayrıcalıklı muamele için ortaklara ödeme yapmayı bırakmasını gerektirecek. Ayrıca Google'ın aramada veya arama metin reklamlarında Google ile rekabet eden herhangi bir şirketle yeni bir ortak girişim, işbirliği veya ortaklık hakkında önceden bildirimde bulunması talep edildi.

Yeni öneriler artık Google'ın yapay zeka yatırımlarını elden çıkarmasını gerektirmiyor ancak şirkete gelecekteki YZ yatırımları hakkında önceden bildirimde bulunması talimatını veriyor.

DOJ: Google, yasadışı davranışlarıyla pazarı mahvetti

Adalet Bakanlığı'nın dosyalama iddialarına eşlik eden açıklamasında, “Google, muazzam büyüklüğü ve sınırsız gücü sayesinde tüketicileri ve işletmeleri, rekabet eden hizmetler arasında seçim yapma hakkından mahrum etti. Google’ın yasadışı davranışları, ne olursa olsun Google'ın her zaman kazanmasını sağladı, pazarı mahveden ekonomik bir dev yarattı.” dedi.

DOJ'nin 2020'de açtığı çığır açıcı dava, bakanlığın 1990'larda Microsoft'a karşı verdiği uzun mücadeleden bu yana açtığı en büyük dava. Bakanlığın iddialarına göre Google, arama hakimiyetini korumak ve web tarayıcılarla akıllı telefonlarda varsayılan arama motoru olmasını sağlayan sözleşmeler yapmak için rekabeti önleyici taktikler kullandı. Davada, Google'ın böyle bir hakimiyet kullanarak reklam satmak ve reklamverenler için fiyatları artırmak için kullandığı açık artırma sistemini ayarlayabileceği, böylece katlanarak daha yüksek gelir elde edebileceği iddia edildi.

Google'ın ABD'deki pazar payı %90

Google, ABD pazarında %90'lık pazar payıyla, en iyi arama teknolojisinde yer edindiğini iddia ediyor. Ayrıca tüketicilerin varsayılan arama motorlarını kolayca değiştirebildiğini, Google’ın Microsoft ve diğerleriyle rekabet içinde olduğunu söylüyor. Ancak, Ağustos ayında bir mahkeme kararı; 2024 yılında Google'ın hem genel arama hem de genel arama metin reklamlarında yasadışı tekel oluşturduğunu ortaya çıkardı.

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ABD Adalet Bakanlığı: Google, her hareketini bildirecek!