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Tam Boyutta Gör Google, yeni uzantı standardı Manifest V3'e geçişle beraber, daha fazla kullanıcı için uBlock Origin reklam engelleyicisini devre bırakmaya başladı. Google'a göre yeni standart, gizliliği ve güvenliği iyileştirmeyi amaçlıyor, ancak aynı zamanda bazı reklam engelleme uzantılarının çalışmasını da engelliyor.

Kullanıcılara uyarılar gösteriliyor

Reddit ve X'te bazı kullanıcılar, Chrome'un güncel olmayan uzantıları kaldırdığını bildiriyor. Chrome'da, tarayıcı görev çubuğundaki uzantılar sekmesinin altında, etkilenen uzantıların kapatıldığı ve artık desteklenmediğine yönelik uyarıların yer aldığı belirtiliyor.

Google'ın Chromium tabanlı tarayıcılarda uBlock Origin'i aşamalı olarak kaldırma girişimi Ekim ayında başladı, ancak son haftalarda daha geniş çaplı olarak uygulanmaya başladı. uBlock Origin'in dışında, Manifest V3'e güncellenmemiş tüm uzantılar aşama aşama sonlandırılıyor.

Google Chrome’dan kritik güvenlik uyarısı: Bu eklentileri silin! 3 gün önce eklendi

uBlock Origin eklentisini kullananlar, Manifest V3'ün reklam engelleme kısıtlamaları nedeniyle selefinden daha sınırlı filtreleme yeteneklerine sahip olan uBlock Origin Lite'a geçiş yapabilir.

Manifest V3'ün kullanıma sunulmasından etkilenen tek tarayıcı Chrome olmayacak. Microsoft Edge gibi diğer Chromium tabanlı web tarayıcıları da V2 desteğini kaybediyor. Brave tarayıcısı, tüm Manifest V2 öğeleri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldığında yalnızca sınırlı destek sunabileceğini söylüyor. Mozilla ise, Firefox'un her iki uzantı standardını da desteklemeye devam edeceğini söylüyor.

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Google, uBlock Origin'i daha fazla tarayıcıda engellemeye başladı