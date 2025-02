Chrome’a harika bir özellik geliyor: AI destekli “Otomatik Şifre Değiştirme”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Eğer internet dünyasında uzunca bir süredir yer alıyorsanız muhtemelen Chrome’un şifre yöneticisine kayıtlı yüzlerce şifreniz bulunuyordur. Google Chrome, Şifre Güvenliği özelliğiyle bu şifrelerin hangilerinin daha önceki çeşitli güvenlik açıklarında sızdırıldığını da gösteriyor. Ancak bunları ve zayıf olan şifreleri değiştirmek hayli zor bir iş. Tam da bu noktada yeni bir yapay zeka destekli Chrome özelliği devreye girecek: Otomatik Şifre Değiştirme.

Google Chrome, güvenlik konusundaki hassasiyetini bir adım daha ileri taşıyarak, veri sızıntılarında ele geçirilen şifreleri tespit edip otomatik olarak değiştirebilen bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şifre güvenliği için işlevsel bir özellik

Tam Boyutta Gör İlk olarak yazılım araştırmacısı Leopeva64 tarafından keşfedilen bu özellik, Chrome'un yapay zeka destekli bir inovasyonu olarak tanımlansa da, özelliğin AI tarafından nasıl desteklendiği belirsiz. Yapılan açıklamalara göre Chrome, veri ihlallerinde açığa çıkmış bir şifreyi tespit ettiğinde, kullanıcı giriş yaptığında otomatik olarak yeni bir şifre oluşturmayı ve bunu Google Şifre Yöneticisi'ne kaydetmeyi öneriyor.

Tam Boyutta Gör Bu özellik açıkçası oldukça işlevsel olabilir. Burada en büyük soru işareti ise Google'ın "yapay zeka" tanımını nasıl yaptığıyla ilgili. Eğer AI, şifrelerin daha güvenli hale getirilmesi için özel bir model kullanıyorsa, gerçekten bir yenilikten söz edebiliriz. Ancak eğer yalnızca rastgele güçlü şifreler üreten bir algoritma söz konusuysa, bu teknoloji yıllardır zaten mevcut.

Şu an için özellik sadece Chrome'un erken test sürümlerinde (Canary) belirli ayarlar aktifleştirildiğinde görülebiliyor. Kullanıcılar "chrome://flags" adresine girerek "Improved password change service" ve "Mark all credential as leaked" seçeneklerini etkinleştirdiğinde bu özelliği test edebiliyorlar. Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı veya son halinde "yapay zeka" tanımlamasının korunup korunmayacağı belirsiz.

