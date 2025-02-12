Chrome’a harika bir özellik geliyor: AI destekli “Otomatik Şifre Değiştirme”

Google Chrome, güvenlik konusundaki hassasiyetini bir adım daha ileri taşıyarak, veri sızıntılarında ele geçirilen şifreleri tespit edip otomatik olarak değiştirebilen bir özellik üzerinde çalışıyor.
Şifre güvenliği için işlevsel bir özellik
Şu an için özellik sadece Chrome'un erken test sürümlerinde (Canary) belirli ayarlar aktifleştirildiğinde görülebiliyor. Kullanıcılar "chrome://flags" adresine girerek "Improved password change service" ve "Mark all credential as leaked" seçeneklerini etkinleştirdiğinde bu özelliği test edebiliyorlar. Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı veya son halinde "yapay zeka" tanımlamasının korunup korunmayacağı belirsiz.
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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