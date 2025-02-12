Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chrome’a harika bir özellik geliyor: AI destekli “Otomatik Şifre Değiştirme”

    Google'ın Chrome tarayıcısı yakında son derece faydalı bir özelliğe kavuşabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre firma, yapay zeka destekli Otomatik Şifre Değiştirme adlı bir özellik üzerinde çalışıyor.
    Chrome’a AI destekli otomatik fifre değiştirme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Eğer internet dünyasında uzunca bir süredir yer alıyorsanız muhtemelen Chrome’un şifre yöneticisine kayıtlı yüzlerce şifreniz bulunuyordur. Google Chrome, Şifre Güvenliği özelliğiyle bu şifrelerin hangilerinin daha önceki çeşitli güvenlik açıklarında sızdırıldığını da gösteriyor. Ancak bunları ve zayıf olan şifreleri değiştirmek hayli zor bir iş. Tam da bu noktada yeni bir yapay zeka destekli Chrome özelliği devreye girecek: Otomatik Şifre Değiştirme.

    Google Chrome, güvenlik konusundaki hassasiyetini bir adım daha ileri taşıyarak, veri sızıntılarında ele geçirilen şifreleri tespit edip otomatik olarak değiştirebilen bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Şifre güvenliği için işlevsel bir özellik

    Chrome’a AI destekli otomatik fifre değiştirme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak yazılım araştırmacısı Leopeva64 tarafından keşfedilen bu özellik, Chrome'un yapay zeka destekli bir inovasyonu olarak tanımlansa da, özelliğin AI tarafından nasıl desteklendiği belirsiz. Yapılan açıklamalara göre Chrome, veri ihlallerinde açığa çıkmış bir şifreyi tespit ettiğinde, kullanıcı giriş yaptığında otomatik olarak yeni bir şifre oluşturmayı ve bunu Google Şifre Yöneticisi'ne kaydetmeyi öneriyor.
    Chrome’a AI destekli otomatik fifre değiştirme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu özellik açıkçası oldukça işlevsel olabilir. Burada en büyük soru işareti ise Google'ın "yapay zeka" tanımını nasıl yaptığıyla ilgili. Eğer AI, şifrelerin daha güvenli hale getirilmesi için özel bir model kullanıyorsa, gerçekten bir yenilikten söz edebiliriz. Ancak eğer yalnızca rastgele güçlü şifreler üreten bir algoritma söz konusuysa, bu teknoloji yıllardır zaten mevcut.

    Şu an için özellik sadece Chrome'un erken test sürümlerinde (Canary) belirli ayarlar aktifleştirildiğinde görülebiliyor. Kullanıcılar "chrome://flags" adresine girerek "Improved password change service" ve "Mark all credential as leaked" seçeneklerini etkinleştirdiğinde bu özelliği test edebiliyorlar. Özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı veya son halinde "yapay zeka" tanımlamasının korunup korunmayacağı belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

    Profil resmi
    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    22 yaşında boy uzar mı 0 30 yağ hangi araçlarda kullanılır mouse takılma sorunu milestone lastik kimin bvlgari nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum