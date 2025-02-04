Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Norveç merkezli Opera, farkındalık ve zihinsel sağlığa odaklanan yeni bir tarayıcısı Opera Air'i duyurdu. Yeni tarayıcı, mola hatırlatıcıları, nefes egzersizleri, kullanıcıların hem odaklanmasına hem de stresten kurtulmasına yardımcı olmak için rahatlatıcı sesler içeriyor.

Opera Air neler sunuyor?

Opera Air, farkındalık konseptine uyum sağlayan minimalist İskandinav tasarımına, yarı saydam vurgulara ve yüzen bir kenar çubuğuna sahip. Çalışmanız gerektiğinde, Boosts özelliği müzik, ortam sesleri ve her iki kulağa biraz farklı frekansların çalındığı ve beyinde algılanan üçüncü bir frekans yaratarak rahatlama veya odaklanmaya yardımcı olduğuna inanılan binaural ritimler sunabiliyor. Rahatlatıcı sesler 15 dakika ile sınırsız çalacak şekilde ayarlanabiliyor, istenildiğinde kenar çubuğundan kapatılabiliyor.

YouTube, Topluluklar özelliğini sunmaya başladı 1 gün önce eklendi

Mola hatırlatıcısı, kenar çubuğundan ayarlanabilen ve size mola verip egzersiz yapmanız gerektiğini bildiren bir özellik. Tarayıcıda dört adet mola modu yer alıyor: Nefes alma egzersizleri, boyun egzersizleri, meditasyon ve tüm vücut taraması. Tüm vücut taramasının, dikkatinizi çeşitli vücut kısımlarına ve ortaya çıkan hislere odaklamayı içeren farklı bir meditasyon türü olduğunu belirtelim.

Opera Air, normal Opera tarayıcısı gibi yerleşik bir reklam engelleyici, ücretsiz VPN ve ChatGPT destekli Aria AI asistanı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tarayıcı, Mac veya Windows için ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Opera'dan zihin sağlığına odaklanan yeni tarayıcı: Opera Air