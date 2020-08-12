Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek

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Nvidia sitesinde yayınladığı duyuruyla 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinliğin müjdesini verdi. Son günlerde donanımseverlerin heyecanını tazelemeyi başaran firma nihayet net tarihi vermiş oldu.

#UltimateCountdown

GeForce etkinliğini daha önce de olduğu gibi firmanın CEO koltuğunda oturan Jensen Huang sunacak. Bununla birlikte etkinliğin canlı gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair bir detay paylaşılmamış. Görünüşe göre daha önceden kaydedilmiş bir sunum çevrimiçi olarak yayınlanacak.

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Son olarak 1 Eylül’de Nvidia’nın RTX 3080 Ti ve RTX 3080’ı detaylandırması bekleniyor. Saat 19:00’da başlayacak sunu önümüzdeki yaklaşık 1 yıla damgasını vuracak mimarinin üzerindeki perdeyi kaldıracak.

https://videocardz.com/newz/nvidia-announces-geforce-special-event-on-september-1st

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