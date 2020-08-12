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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek

    GPU devi yaptığı duyuruyla planladığı etkinliğin haberini verdi. Uzun süredir beklenen kartlar yolda.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek
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    Nvidia sitesinde yayınladığı duyuruyla 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinliğin müjdesini verdi. Son günlerde donanımseverlerin heyecanını tazelemeyi başaran firma nihayet net tarihi vermiş oldu.

    #UltimateCountdown

    GeForce etkinliğini daha önce de olduğu gibi firmanın CEO koltuğunda oturan Jensen Huang sunacak. Bununla birlikte etkinliğin canlı gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair bir detay paylaşılmamış. Görünüşe göre daha önceden kaydedilmiş bir sunum çevrimiçi olarak yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek"

    Son olarak 1 Eylül’de Nvidia’nın RTX 3080 Ti ve RTX 3080’ı detaylandırması bekleniyor. Saat 19:00’da başlayacak sunu önümüzdeki yaklaşık 1 yıla damgasını vuracak mimarinin üzerindeki perdeyi kaldıracak.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-announces-geforce-special-event-on-september-1st Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Yeni gelecek ekran kartının tasarımı diğer nesillere göre kötü gözükmüyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? xd
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    lemartes 1 hf. Furkooo85
    Turing FE karti heralde en guzel kartlardan biriydi. bu malesef cirkin evet
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    mamad 1 hf.
    Bakalım serinin adı RTX21 olacak mı?
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf. mamad
    İlk duyduğumda beni de böyle bi’ düşünce aldı.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 1 hf.
    wccftech.com/...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Nvidia delikanliysan tepe modeli max 700 dolara satarsin
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    Timeguard 1 hf. TheNewAtilla
    Ramlerini mi ? 24gb gddr6x o hızda ram kendi başına alsak heralde baya bir para tutar..
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    salvatore_volkan (volkan ) 1 hf. (düzenlendi)
    gene çıkar kürsüye eline alır yeni kartı konuşup durur. sonrada 1500 dolardan burda alırız bizler o kartı.tüm seride bir onceki seriye göre %10 artış olucak en fazla; rtx performansı daha fazla olabilir. Ama fiyatlar beklinilen gibi asla gelmiyecek. Aşırı yüksek gelicek. Rtx serisi üst seviye ekran kartlarını satanlar üzülecek.Kişisel fikrimdir bekleyip görüceğiz. Fiyat için ise Türkiyede yaşayan ve ülkeden kart alan biri olarak söylüyorum.
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    lemartes 1 hf.
    custom kartlarda girerse ayni tarihte, boyle bir soylenti var. ilk testler sonrasi amazon.de den basarim dogrusu
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Yeni seride ancak 3050, 3060 alınır bu döviz kuru ile...
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf.
    oyyyyyyşşşşşşşş , geliyor gelmekte olan .......
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