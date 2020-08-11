Özelleştirilmiş Ampere kartlar Founders Edition ile birlikte piyasaya sürülecek

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GPU devinin hacimli performans artışı sunması beklenen Ampere kartları donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor.

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Özelleştirilmiş tasarım kartlar referans modellerle birlikte geliyor

İş ortaklarına dayandırılan rapora göre Eylül ayındaki Ampere kartların duyurulmasıyla birlikte özelleştirilmiş kartlar da tanıtılacak. Şimdiye kadar bilinenlere göre Nvidia da 2 farklı referans tasarım kart hazırlıyor.

PG133 ve PG132 kodlarındaki 2 farklı PCB üzerinde şekillenecek kartlardan birisi alışageldiğimiz Founders Edition tasarımını taşırken diğeri son dönemde sıkça tartışılan farklı kart olacak.

Ayrıca Bkz. "20 GB VRAM’li Ampere kartı gelebilir"

Son olarak AIB’lerin şu sıralar hummalı bir şekilde kartları üzerinde çalıştığı tahmin edilirken Nvidia’nın Ampere modellerinin adlandırması ve fiyatı üzerinde düşündüğü iddia ediliyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-custom-graphics-card-to-launch-in-september

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