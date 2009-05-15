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Nvidia, 3D Vision için yeni sürücü yayımladı

10 yıl
30,1b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, 3D Vision için yeni sürücü yayımladı
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Nvidia oyun deneyimini arttırmak ve daha gerçekçi bir deneyim sağlamak adına geliştirdiği 3D Vision kiti için yeni bir sürücü yayımladı. Kullanıcılar arasında 3 boyutlu gözlük kiti olarak ta bilinen 3D Vision için hazırlanan 185.85 sürüm numaralı yeni sürücü, GeForce 8800, GeForce 9 (9600 GT ve üstü), GeForce 200 ve GeForce GT 140 serisi ekran kartlarıyla çalışabiliyor. v185.85 WHQL sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket dahilinde aşağıdaki oyunlara destek veriliyor.;

- AC-130: Operation Devastation
- Battlestations: Pacific
- Battlestations: Midway
- Dark Horizon
- Dark Sector
- DCS: Black Shark
- Death Track Resurrection
- Demigod
- Elven Legacy
- EVE Online
- Exodus from the Earth
- Igor the Game
- Legendary
- Leisure Suit Larry: Box Office Bust
- The Lord of the Rings: Conquest
- Major League Baseball 2K9
- Men of War
- Monsters vs. Aliens
- Perimeter II: New Earth
- Rise of the Argonauts
- Spider-Man: Friend or Foe
- Spider-Man: Web of Shadows
- Stormrise
- Street Fighter IV
- Tony Hawk's American Wasteland
- X3: Terran Conflict (PC)

Windows 7 versiyonu da bulunan yeni sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows Vista 32 ve 64bit)
- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows 7 32 ve 64bit)


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DH Misafiri 7 yıl
arkdaslar bi sorum olcak bende lg -d2342p var acaba ürünü bu monitorde kullana bilirmiyim.ekran kartım nvıda gtx 580
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DH Misafiri 9 yıl
Neden sadece oyunlar üzerine konuşulmuş. Yakında bluray 3d filmler gelecek. Kasım ayında ilk örnek Avatar çıkıyor. Yazın dünya kupası maçlarını 3d olarak izleyebileceğiz. 3d destekli Tvler çıkacak. İlla bu kadar para verdim diye gözlüğü 24 saat takıp dolaşmak gerekmiyor. Ara sıra 3d film izleyip ara sıra da 2-3 saat oyun oynamak yeterli bence. Zaten devamlı kullanılırsa tadı olmaz. Daha oturmadı ama 2-3 sene içinde baya yol katedeceğine inanıyorum. Güzel bir teknoloji bence.
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burning-turning 9 yıl
Almak istiyorum mükemmel bir teknoloji ama ürünleri çok pahalı. 3D monitör alayım desen gözlükle beraber 1300TL'ye geliyor. NVIDIA kart da şart tabi ki. Çok süper bir keyiftir ama bu verilen paranın karşılığını verebileceğinden emin değilim pek. Arkadaşlar doğru söylüyor. Oturmasını bekleyelim bu teknolojinin daha makul monitörler çıkacaktır eminim. Ayrıca karton gözlükle nVIDIA'nın sattığı gözlük arasında illa ki fark vardır fiyatı o kadar uçuksa, yanlış mıyım yoksa?
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tankobunny 9 yıl
3d film bulamıyorum kafayı yiycemmmmm bulduklarımın hepsi mavi kırmızı arkadaşlar satın alabileceğim bir yer biliyormusun?
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DH Misafiri 9 yıl
bbuzol
15.05.2009 Saat: 12:27
Çalıştığı monitörün 120hz olması gerekiyor dimi bu cihazın?T260'da çalışma ihtimali yok yani ?
bbuzol bende de T260 var ve nvidia güncel sürücülerini yüklediğimde çalışıyor gözlüğün varsa bu 3d deneyimini yaşayabilirsin.
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***CoNDoR*** 9 yıl

DH Misafiri

bbuzol

15.05.2009 Saat: 12:27

Çalıştığı monitörün 120hz olması gerekiyor dimi bu cihazın?T260'da çalışma ihtimali yok yani ?



bbuzol bende de T260 var ve nvidia güncel sürücülerini yüklediğimde çalışıyor gözlüğün varsa bu 3d deneyimini yaşayabilirsin.


Hayır T260 ile 3d deneyimini yaşayamaz. Bu bildiğimiz Red/Cyan gözlükler değil. Shutter glass mantığıyla çalışıyor ve saniyede 60 kez her iki göz için açılıp kapanıyor. 60*2 göz = 120hz. Ekrana 120Hz görüntü verebilmesi gerekiyor ki 2 göz içinde 60fps yaşatabilsin. Yanlış bilgilendirmeyelim arkadaşları.
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DH Misafiri 9 yıl
BENCE PARA TUZAĞI 8 YIL ÖNCE DE VARDI ASUS EKRAN KARTI ALANA 3D GÖZLÜK'Ü BEDAVA VERİYORLARDI MÜKEMMEL DE ÇALIŞIYORDU.GÖZLÜK KABLO İLE EKRAN KARTINA BAĞLANIYORDU GÖZLÜĞÜN EKRANINDA TİTREŞİM YAPARAK OYUNLARI 3D OLARAK OYNARDIM.
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tolgacem 9 yıl
para tuzagı eskidende vardı bunlar

nvidia bunları ekran kartlarının içinde kutuda verse ewl dicem ama bu sekilde para tuzagı ve tuketiciyi kazıklama

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Hadouken06 9 yıl
arkadaşlar bu ürün yeni teknoloji bir ürün değil sadece süslenmiş püslenmiş yeni teknoloji bir ürün gibi lansman ediliyor ona kalırsa sony gerçek 3d televizyon yaptı. benim bildiğim 5 6 yıl öncesi bile bu tarz gözlükler vardı bende 3d edimensional marka gözlük var 1 yıldır kullanmıyorum crt monitörle çalışıyor lcd ile çalıştıramadım . bana sorarsanız kendinizi gaza getirip bu tarz ürünlere para vermeyin '' benim param çok '' diyorsanız orası ayrı konu artı gözleri yoruyor. oyunlardaki 3 boyut izlenimim oyun içindeki nesne ve hareket eden cisimler monitörün dışında gibi değil monitöre derinlik vererek gösteriyor sadece ayarlarda nvidianın test ekranı var orada nvidia logosu dönerek ileri geri gidiyor sadece orada nvidia logosu monitörün dışında gibi görünüyor. görüntülerin derinlik değilde gerçekten 3d görünmesine destek veren bir oyun yok onun için bu gözlüğü alacaksanız bekleyin derim çünkü derinlemesine görüntü bir süre sonra tat vermiyor
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--FOSSA-- 9 yıl
daha fazla oyunu için olursa daha iyi olabilir
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elektroman91 9 yıl
arkadaslar 120 hz ekran performans icin istenior goruntunun dagılmaması icin ben arastırdım 60da iyi calısıo dienler bile var 100de basarılı sekilde calıscagına eminim gozlukle satılan ekranın dierlerinden bi farkı yok hz dısında, 200hz lik bi lcd tvye takarsanız bomba olur yurtdısında tanıdıklarım onlara aldırtıcam turkiyeye geliolar eger bi mani olmazsa sitede incelemesini yaparım
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sadtneverdie 10 yıl
espada1 sana gelince senin kafayla kitap okumakta yanlış nede olsa gözleri yoruyor herşey göz yoruyor ne diye bu alete laf atıyorsunuz anlamadım
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espada1 10 yıl
Anlamamakta ısrarmı ediyorsun?Böyle başa sararsan tezim dahada kuvvetlenir (IQ) .Konu dışına taştığı için mesajlar silinmiş bi senden bi benden adaletli olsun diye ama sen hala uzatmakta ısrarcısın ve cidden merak ediyorum mesajları nerenle okuyorsun?Ben zaten göz yoracağına dair kanaat getirdiğim için bunu yazdımki başka bir şey yazmadım tecrübem olmadığı için ama sen hala bunun neresini anlamıyorsunki
Görende bir dolu şey yazdım sanacak gözlükle ilgili..Neyse sana fanatiklik yolunda bol şans dilerim subjektif insan.Konu daha fazla dallanıp budaklanmasın ve cevap hakkı doğmasın diye bir şey yazmayacağım...ANLAYANA
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sadtneverdie 10 yıl
site yonetımı sagolun be adam bana düşük iq lu diyor siz benim yorumu siliyorsunuz bravo
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oldcoyote 10 yıl
arkadaşlar nvidianın kendi sitesinden sistem gereksinimleri incelemek ve merak eden arkadaşlar için :

nvidia.com/...


Deskteklediği oyunların listesi:

nvidia.com/...


Burda da birkaç tane 3D film var:

nvidia.com/...
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