Nvidia, 3D Vision için yeni sürücü yayımladı

Nvidia oyun deneyimini arttırmak ve daha gerçekçi bir deneyim sağlamak adına geliştirdiği 3D Vision kiti için yeni bir sürücü yayımladı. Kullanıcılar arasında 3 boyutlu gözlük kiti olarak ta bilinen 3D Vision için hazırlanan 185.85 sürüm numaralı yeni sürücü, GeForce 8800, GeForce 9 (9600 GT ve üstü), GeForce 200 ve GeForce GT 140 serisi ekran kartlarıyla çalışabiliyor. v185.85 WHQL sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket dahilinde aşağıdaki oyunlara destek veriliyor.;
- AC-130: Operation Devastation
- Battlestations: Pacific
- Battlestations: Midway
- Dark Horizon
- Dark Sector
- DCS: Black Shark
- Death Track Resurrection
- Demigod
- Elven Legacy
- EVE Online
- Exodus from the Earth
- Igor the Game
- Legendary
- Leisure Suit Larry: Box Office Bust
- The Lord of the Rings: Conquest
- Major League Baseball 2K9
- Men of War
- Monsters vs. Aliens
- Perimeter II: New Earth
- Rise of the Argonauts
- Spider-Man: Friend or Foe
- Spider-Man: Web of Shadows
- Stormrise
- Street Fighter IV
- Tony Hawk's American Wasteland
- X3: Terran Conflict (PC)
Windows 7 versiyonu da bulunan yeni sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows Vista 32 ve 64bit)
- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows 7 32 ve 64bit)
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15.05.2009 Saat: 12:27
Çalıştığı monitörün 120hz olması gerekiyor dimi bu cihazın?T260'da çalışma ihtimali yok yani ?
bbuzol bende de T260 var ve nvidia güncel sürücülerini yüklediğimde çalışıyor gözlüğün varsa bu 3d deneyimini yaşayabilirsin.
Hayır T260 ile 3d deneyimini yaşayamaz. Bu bildiğimiz Red/Cyan gözlükler değil. Shutter glass mantığıyla çalışıyor ve saniyede 60 kez her iki göz için açılıp kapanıyor. 60*2 göz = 120hz. Ekrana 120Hz görüntü verebilmesi gerekiyor ki 2 göz içinde 60fps yaşatabilsin. Yanlış bilgilendirmeyelim arkadaşları.
nvidia bunları ekran kartlarının içinde kutuda verse ewl dicem ama bu sekilde para tuzagı ve tuketiciyi kazıklama
nvidia.com/...
Deskteklediği oyunların listesi:
nvidia.com/...
Burda da birkaç tane 3D film var:
nvidia.com/...