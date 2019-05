Nvidia, 3D Vision için yeni sürücü yayımladı

Tam Boyutta Gör

Nvidia oyun deneyimini arttırmak ve daha gerçekçi bir deneyim sağlamak adına geliştirdiği 3D Vision kiti için yeni bir sürücü yayımladı. Kullanıcılar arasında 3 boyutlu gözlük kiti olarak ta bilinen 3D Vision için hazırlanan 185.85 sürüm numaralı yeni sürücü, GeForce 8800, GeForce 9 (9600 GT ve üstü), GeForce 200 ve GeForce GT 140 serisi ekran kartlarıyla çalışabiliyor. v185.85 WHQL sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket dahilinde aşağıdaki oyunlara destek veriliyor.;



- AC-130: Operation Devastation

- Battlestations: Pacific

- Battlestations: Midway

- Dark Horizon

- Dark Sector

- DCS: Black Shark

- Death Track Resurrection

- Demigod

- Elven Legacy

- EVE Online

- Exodus from the Earth

- Igor the Game

- Legendary

- Leisure Suit Larry: Box Office Bust

- The Lord of the Rings: Conquest

- Major League Baseball 2K9

- Men of War

- Monsters vs. Aliens

- Perimeter II: New Earth

- Rise of the Argonauts

- Spider-Man: Friend or Foe

- Spider-Man: Web of Shadows

- Stormrise

- Street Fighter IV

- Tony Hawk's American Wasteland

- X3: Terran Conflict (PC)



Windows 7 versiyonu da bulunan yeni sürücüleri indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.



- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows Vista 32 ve 64bit)

- GeForce 3D Vision CD v1.08 (Windows 7 32 ve 64bit)