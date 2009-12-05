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Nvidia CEO: AMD'nin stratejisi bizden pazar payı almak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,1b
1
96
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia CEO: AMD'nin stratejisi bizden pazar payı almak
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang dikkat çekici demeçler vermeyi sürdürüyor. Hindistan'da konuşan Huang, ülke pazarına hakim olduklarını ve hem son kullanıcı çözümlerinde hem de profesyonel arenada pazarın en büyük oyuncusu olduklarını belirtti.

Huang açıklamasının devamında AMD ve kendi stratejileri arasında fark olduğunu söyledi. AMD'nin en büyük üç yonga üreticisinden birisi olduğunu belirten Huang, işlemci ve ekran kartını bir arada sunma avantajına sahip olan AMD'nin stratejisini, kendilerinden (Nvidia) pazar payı alma olarak tanımladı.

GPU odaklı çalışan Nvidia'nın ise farklı bir politikaya sahip olduğunu ve AMD ile temelde ayrıldıklarına dikkat çeken Huang "statejimiz dünyanın daha önce görmediği ürünler yapmak ve kendi teknolojimiz için yeni pazarlar açmak" ifadelerini kullandı.


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DH Misafiri 9 yıl
Ya arkadaşlar ne bu? Bu kadar birbirinizi yemeye, sövmeye ne gerek var. İsteyen istediğini kullanır kime ne ya. Kim kime neyi ispat etmeye çalışıyor anlamış değilim. Gün gelir ati iyisini yapar onu kullanırsınız, gün gelir nvidia iyisini yapar onu kullanırsınız. Ben şahsen o anda hangi kart bana uygunsa onu alırım. Ati Nvidia farketmez. Başka marka çıksın o an o uygunsa onu alırım. Bu kadar fanatikliğin, insanların birbirini kıracak gururunu incitecek tartışmalara girmelerinin sebebini bilen varsa bana da söylesin ben de bileyim. Hiç gerek yok böyle şeylere. Üzmeyin,kırmayın birbirinizi bir kart için.
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kuruwa 9 yıl
amaç pazar payı çalmaksa gayet iyi başarmakta amd
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iscanthere 9 yıl
tabiki pazar payı genişleyecek AMD'nin
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yerroner 9 yıl
Amaç o zaten.
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AlkanExclusive 9 yıl
ben CEO'nun açıklamalarına bakarım... başlık isterse "Ekmeğin tanesi kaça?" olsun....
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HumWE 9 yıl
siz insanları oyaladıkça pazar payınızın hala aynı kalmasınımı bekliyorsunuz ???
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Redalert2 9 yıl
resimde mikrofon göğsüne yaslanmış.ses ve düşüncesi başka yerden cıkıyor olabilirmi?
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Kerem_DuUrden 9 yıl
Bu forumu seviyorum:) Kopardi yine yorumlar beni..

suslu76
05.12.2009 Saat: 21:06
bizim ciğerci aponun müşterisini çalacak değil ya..


tembeler
05.12.2009 Saat: 20:41
enteresan bi demeç eneteresan bi düşünce


tımestop
05.12.2009 Saat: 20:56
çok ciddi gördüm bu resimde


Father Torque
05.12.2009 Saat: 21:11
NVidia'dan uzun zamandır saçma beyanlar gelmiyordu, ben de başlarına birşey mi geldi diye endişeleniyordum. Şükür birşeyleri yokmuş.


musandia
05.12.2009 Saat: 23:44
Ulem senden başka rakibi mi var
AMD bizim pazar payımıza göz dikti be amca
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BlackBeasT 9 yıl
Nvidia CEO:Jen-Hsun Huang ,GT300 için Kasım dediler olmadı, Aralık dediler cıx tutmadı, şimdi Şubat 2010 diyorlar.



Sonra çıkıp Nvidia CEO:Jen-Hsun Huang AMD bizim pazar payını almak istiyor. Ne kadar az gelişmiş 1 CEOsun arkadaş
,Laa rakibin senden önce DX11 kartları çıkarırsa Pazar payınıda alır. giydiğin neyse
,NVIDIA'da Jen-Hsun Huang 1 tepe üstünde olsam ,CEO değil NVIDIAnın önünde gezdirmem
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STMUS 9 yıl
Hepiniz akıllısınız bu şirket ve yöneticileri salak, amd-ati'yi savunmak için başka bir firmayı eleştirmekte ki amaç nedir...Nvidia ile ilgili her habere aynı yorumları yapmaktan bukmadınız mı?
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Hobar 9 yıl
bence bu adam çinin nvidiayı batırması için gönderdiği bir ajan. ondan sonra sırada intel ve amd var. sonra çin kendi işlemcilerini yapmaya başlayacak :P
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Fear Dot Com 9 yıl
G92 GPUSU DEWAM EDİYOMUYDU :D BAKSU DUNYANIN GİDİŞİNE HEP İLKLERİ AMD ÇIKARIYO GDDR5 DX11 VSVSVSVS
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Fear Dot Com 9 yıl
Daha önce kimsenin gormediği şey yaparız demissin Hacı AMCA ama senn DX11 ini daha goremedik be Neden HEP AMD İLK LERİ ÇIKARIYO E BİDE DİYON BİZ DÜNYADA KİMSENİN GOREMEDİKLERİNİ ÇIKARMA PEŞİNDEYİZ YAZI ÜZÜLDÜM ŞİMİ KÜçük Emrehla aranızda fark kalmadı
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