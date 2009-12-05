Nvidia CEO: AMD'nin stratejisi bizden pazar payı almak

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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang dikkat çekici demeçler vermeyi sürdürüyor. Hindistan'da konuşan Huang, ülke pazarına hakim olduklarını ve hem son kullanıcı çözümlerinde hem de profesyonel arenada pazarın en büyük oyuncusu olduklarını belirtti.

Huang açıklamasının devamında AMD ve kendi stratejileri arasında fark olduğunu söyledi. AMD'nin en büyük üç yonga üreticisinden birisi olduğunu belirten Huang, işlemci ve ekran kartını bir arada sunma avantajına sahip olan AMD'nin stratejisini, kendilerinden (Nvidia) pazar payı alma olarak tanımladı.

GPU odaklı çalışan Nvidia'nın ise farklı bir politikaya sahip olduğunu ve AMD ile temelde ayrıldıklarına dikkat çeken Huang "statejimiz dünyanın daha önce görmediği ürünler yapmak ve kendi teknolojimiz için yeni pazarlar açmak" ifadelerini kullandı.