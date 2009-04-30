Nvidia: Çin petrol ve gaz endüstrisi Tesla'yı sevdi

Tam Boyutta Gör

Quadro serisi profesyonel ekran kartlarıyla başta grafik endüstrisi olmak üzere spesifik alanlar için hazırlanan iş istasyonlarını hedefleyen Nvidia, Tesla serisi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleriyle bilimsel çalışmalar, büyük ölçekli finansal uygulamalar ve yer altı araştırmaları gibi alanlarda ihtiyaç duyulan işlem gücünü karşılamayı amaçlıyor. Firma yaptığı açıklama ile Çin'in önde gelen jeofizik servis sağlayacalarından GeoStar firmasının Tesla tabanlı çözümleri petrol ve gaz araştırmalarında kullanmaya başladığını açıkladı.

Nvidia'nın iddiasına göre GeoStar firması GPU tabanlı yeni çözüm ile konvensiyonel CPU'ların kullanıldığı kümelere kıyasla çok daha yüksek performans elde ederek ciddi anlamda zaman da kazanacak. GeoStar'ın genel yöneticisi Liu Qin açıklamasında tek bir Tesla C1060 GPU'su ile 66 işlemcili bir kümedeye çok yakın performans elde edilebildiğini dolayısıyla ciddi anlamda maliyet ve güç tasarrufu sağlanabileceğini belirtirken, Tesla tabanlı çözümlerle büyük veri-gruplarının (ör: sismik datalar) kolayca analiz edilebileceği belirtildi.

Çin Bilim Akademisine bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü tarafından aylardır test edildiği belirtilen Nvidia Tesla tabanlı GeoStar çözümü ile 740 kilometrekarelik alanı kapsayan verinin analizinde 24 GPU'lu Tesla sistemin 66 CPU'lu küme sisteme göre, 600 kata kadar varan performans artışı sağladığı üstelik araştırmaya katılan uzmanlara göre yapılacak ek ayarlamalarla mevcut performans değerleri daha da geliştirilebilececeği belirtildi. Bilindiği üzere Nvidia, Tesla tabanlı çözümlerde yüksek CUDA mimarisinin avantajlarından faydalanıyor.