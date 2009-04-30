Nvidia: Çin petrol ve gaz endüstrisi Tesla'yı sevdi

Quadro serisi profesyonel ekran kartlarıyla başta grafik endüstrisi olmak üzere spesifik alanlar için hazırlanan iş istasyonlarını hedefleyen Nvidia, Tesla serisi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleriyle bilimsel çalışmalar, büyük ölçekli finansal uygulamalar ve yer altı araştırmaları gibi alanlarda ihtiyaç duyulan işlem gücünü karşılamayı amaçlıyor. Firma yaptığı açıklama ile Çin'in önde gelen jeofizik servis sağlayacalarından GeoStar firmasının Tesla tabanlı çözümleri petrol ve gaz araştırmalarında kullanmaya başladığını açıkladı.
Nvidia'nın iddiasına göre GeoStar firması GPU tabanlı yeni çözüm ile konvensiyonel CPU'ların kullanıldığı kümelere kıyasla çok daha yüksek performans elde ederek ciddi anlamda zaman da kazanacak. GeoStar'ın genel yöneticisi Liu Qin açıklamasında tek bir Tesla C1060 GPU'su ile 66 işlemcili bir kümedeye çok yakın performans elde edilebildiğini dolayısıyla ciddi anlamda maliyet ve güç tasarrufu sağlanabileceğini belirtirken, Tesla tabanlı çözümlerle büyük veri-gruplarının (ör: sismik datalar) kolayca analiz edilebileceği belirtildi.
Çin Bilim Akademisine bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü tarafından aylardır test edildiği belirtilen Nvidia Tesla tabanlı GeoStar çözümü ile 740 kilometrekarelik alanı kapsayan verinin analizinde 24 GPU'lu Tesla sistemin 66 CPU'lu küme sisteme göre, 600 kata kadar varan performans artışı sağladığı üstelik araştırmaya katılan uzmanlara göre yapılacak ek ayarlamalarla mevcut performans değerleri daha da geliştirilebilececeği belirtildi. Bilindiği üzere Nvidia, Tesla tabanlı çözümlerde yüksek CUDA mimarisinin avantajlarından faydalanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela Vue7'de ağır bir sahne olsa + Gelato kullanıldığında, normalde CPU kullanarak 36 saat alan bir render işlemi, saniyenin 1/60 ında yapabiliyor mu ?
(Malumunuz Raytracing işlemleri, normal şartlar altında tamamen işlemcinin salt gücüne dayanarak, her materyalin üstüne serpilen fotonların, madde özelliklerine göre oluşturduğu etkiye göre, tek bir sahnenin defalarca hesaplanması ile elde ediliyor. Oyunlarda kullanılan ve Yüzey üstüne yerleştirilmiş shaderların yaptıgı yansıtma işlemleri ile karıştırılmaması gerek)
Bu konuda Resmi bir karşılaştırma var mı ?
Yani doğru olsa çok güzel olur ve GreenIT konusunda da çok güzel sonuçlar elde edilir.
(Mesela Her milyonda bir Santigradlık sıcaklık değişimi için entropi değişimi hesaplarını tekrar tekrar yaptırarak, her koşulda yüksek termik verim gösterebilecek içten yanmalı motorların gelişimine de katkıda buluabilir bu... Özellikle bölgesel AR-GE kurmak isteyen otomobil üreticileri böyle şeyler için yatırım artırma çabası içindeler ama her zaman gereken kalifiyelikte yönetici ve anında destek bulunamıyor. Yani DataCenter oluşturmak, VPS Sanalmakineler ve bağımsız Web Serverlar hariç neredeyse hiç kulanılmıyor ülkemizde.. Bunu çözebilir bir etken olur mesela. -[Mesela, honda'ın Gebze'de yeni AR-GE çalışmalarına başlaması haberi hiç fena olmazdı bu yolla] )
Umarım yakında test sonuçlarını da görebiliriz. [Ki bu hususta rakiplerin etekleri niçin tutuşmuyor acaba ?, Galiba işin işlevselliği konusunda bir bildikleri var...]
bu kadar standartlaşırsa bişey olacağı bu. şöyle çağ atlatacak bişey gerekiyor ve nvidia cuda ile bunu başarabilir.
bu arada atinin de böyle bi çalışması var diye biliyorum ama cuda adı ezbere girdi bi kere, kimse ati nin diline yatırım yapmaz.
Yazılım dillerinden pek anlamam ama aklımdaki anafikirler şunlar : Windows ile beraber açılacak üçüncü parti bir program işte bu. .. Anlayan anlar yaa, gerisi mühim değil :) ...
Nvidia teknoloji üretiyor dediğimde bana ATI nin 1 Ghz hızına çıkan kartları gösterildi.
Matematik bilginiz mutlar vardır da, konun dikkat çekmek istediğim bir yanı var.
24 tane GPU 66 tane işlemcinin 600 kat daha fazla işlem kapasitesine sahip deniyor haberde.
Bu da
24 GPU = 600*66 CPU eder.
Oda 24 GPU = 39.600 CPU yapar.
39600/24 = 1650 yapar...
Yani veri işlemede bir TESLA GPU = 1.650 CPU yapar...
Bir tarafta tek GPU için abartacağım 1.000 Watt elektirik harcamasına karşılık 75 Watt harcayan 1.650 tane CPU 123.750 Watt elektirik demek.
Buda bana bu konuda dil uzatanlara kapak olsun
eet
sizin üniversite neresiymiş merak ettim bide hangi bölümlerde istiyorlar böyle ödevleri?
Terabyte'lar boyutunda verinin işlemi yapılıyor, ki yurtdışında daha yaygın olan sismik tomografi yöntemi var. Muazzam işlem gücü gerektiriyor. Zaten CUDA'nın sayfasına girerseniz doğrudan Oil & Gas Industry olarak sınıflamışlar geliştirilen programları.
Yüksek işlem gücü gerektiren mesleklerde (mühendislik çalışmaları genelde) CUDA'nın avantajı çok büyük. Bunu her açılan CUDA konusunda belirtirim ancak dinleyen yok malesef