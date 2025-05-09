Tesla, Cybertruck için reklamını yaptığı menzil uzatıcıyı iptal etti

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç dünyasının en dikkat çekici modellerinden biri olan Tesla Cybertruck, bir kez daha gündemde. Ancak bir kez daha Tesla hayranlarını sevindirecek türden değil. Şirket, daha önce duyurduğu ve 16 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunmayı planladığı menzil arttırıcı batarya paketinden resmen vazgeçtiğini açıkladı. Bu karar, rezervasyon yaptırmış olan müşterilere gönderilen geri ödeme e-postalarıyla kesinleşti.

Cybertruck için gerçekler hayal kırıklığı

Tesla, 2019 yılında yaptığı ilk tanıtımda Cybertruck'ın üç motorlu versiyonunun yaklaşık 800 km menzil sunacağını ve başlangıç fiyatının 70 bin dolar olacağını vadetmişti. Ancak model, 2023 sonunda piyasaya çıktığında bu sözlerin gerisinde kaldı. Şu anda en yüksek menzile sahip model, yaklaşık 523 km menzil sunan 79.990 dolarlık çift motorlu AWD versiyonu. En güçlü seçenek olan 99.990 dolarlık üç motorlu "Cyberbeast" ise sadece yaklaşık 484 km menzile sahip.

Tam Boyutta Gör Tesla, bu farkı telafi etmek amacıyla kullanıcılarına menzil arttırıcı bir batarya paketi sunmayı planlıyordu. Bu modül, kamyonetin kasa alanının üçte birini kaplıyor ve çift motorlu modelin menzilini 750 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Ancak 2024'te bu tahmin 716 kilometreye düşürüldü ve bataryanın çıkış tarihi de 2025’in ortalarına ertelendi.

Sessiz sedasız veda

Menzil arttırıcı paket, uzun bir süredir Tesla'nın resmi konfigüratör sayfasında rezerve edilebiliyordu ve bunun için 2.000 dolarlık iade edilmeyen bir depozito gerekiyordu. Ancak Nisan 2025’te bu seçenek aniden sayfadan kaldırıldı. Bu hamle, şirketin üründen vazgeçtiği yönündeki söylentileri alevlendirdi. Beklentiler doğru çıktı ve Tesla, nihai kararıyla bu eklentiyi tamamen iptal ettiğini doğruladı. Şirket, rezervasyon yaptıran müşterilere depozito ödemelerini geri iade edeceğini bildirdi.

Daha da ilginci Tesla’nın bu kararı neden aldığına dair herhangi bir şey söylememesi. Ancak sektör analizlerine göre, ürünün yüksek fiyatı, kullanım alanını ciddi biçimde kısıtlaması (taşıma alanının %30’unu kaplaması) ve sadece servis merkezinde takılıp çıkarılabiliyor olması, tüketici ilgisini azaltmış olabilir. Ayrıca, Cybertruck satışlarının beklentilerin çok altında kalması da önemli bir etken olabilir. Tesla, aracı piyasaya sürdüğünden bu yana yalnızca 15 ay içinde 50 binin altında Cybertruck sattı. Bu rakam, Elon Musk’ın başlangıçta öngördüğü 250 bin ila 500 binlik yıllık satış hedefinden oldukça uzak.

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Tesla, Cybertruck için planladığı menzil uzatıcıyı iptal etti