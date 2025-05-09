Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, Cybertruck için reklamını yaptığı menzil uzatıcıyı iptal etti

    Tesla, elektrikli Cybertruck aracı için başlangıçta planladığı menzil artırıcı batarya paketini iptal etti. Firma, Cybertruck özelinde vaat ettiği çoğu detayı yerine getiremedi.

    Tesla, Cybertruck için planladığı menzil uzatıcıyı iptal etti Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç dünyasının en dikkat çekici modellerinden biri olan Tesla Cybertruck, bir kez daha gündemde. Ancak bir kez daha Tesla hayranlarını sevindirecek türden değil. Şirket, daha önce duyurduğu ve 16 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunmayı planladığı menzil arttırıcı batarya paketinden resmen vazgeçtiğini açıkladı. Bu karar, rezervasyon yaptırmış olan müşterilere gönderilen geri ödeme e-postalarıyla kesinleşti.

    Cybertruck için gerçekler hayal kırıklığı

    Tesla, 2019 yılında yaptığı ilk tanıtımda Cybertruck'ın üç motorlu versiyonunun yaklaşık 800 km menzil sunacağını ve başlangıç fiyatının 70 bin dolar olacağını vadetmişti. Ancak model, 2023 sonunda piyasaya çıktığında bu sözlerin gerisinde kaldı. Şu anda en yüksek menzile sahip model, yaklaşık 523 km menzil sunan 79.990 dolarlık çift motorlu AWD versiyonu. En güçlü seçenek olan 99.990 dolarlık üç motorlu "Cyberbeast" ise sadece yaklaşık 484 km menzile sahip.

    Tesla, Cybertruck için planladığı menzil uzatıcıyı iptal etti Tam Boyutta Gör
    Tesla, bu farkı telafi etmek amacıyla kullanıcılarına menzil arttırıcı bir batarya paketi sunmayı planlıyordu. Bu modül, kamyonetin kasa alanının üçte birini kaplıyor ve çift motorlu modelin menzilini 750 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyordu. Ancak 2024'te bu tahmin 716 kilometreye düşürüldü ve bataryanın çıkış tarihi de 2025’in ortalarına ertelendi.

    Sessiz sedasız veda

    Menzil arttırıcı paket, uzun bir süredir Tesla'nın resmi konfigüratör sayfasında rezerve edilebiliyordu ve bunun için 2.000 dolarlık iade edilmeyen bir depozito gerekiyordu. Ancak Nisan 2025’te bu seçenek aniden sayfadan kaldırıldı. Bu hamle, şirketin üründen vazgeçtiği yönündeki söylentileri alevlendirdi. Beklentiler doğru çıktı ve Tesla, nihai kararıyla bu eklentiyi tamamen iptal ettiğini doğruladı. Şirket, rezervasyon yaptıran müşterilere depozito ödemelerini geri iade edeceğini bildirdi.

    Daha da ilginci Tesla’nın bu kararı neden aldığına dair herhangi bir şey söylememesi. Ancak sektör analizlerine göre, ürünün yüksek fiyatı, kullanım alanını ciddi biçimde kısıtlaması (taşıma alanının %30’unu kaplaması) ve sadece servis merkezinde takılıp çıkarılabiliyor olması, tüketici ilgisini azaltmış olabilir. Ayrıca, Cybertruck satışlarının beklentilerin çok altında kalması da önemli bir etken olabilir. Tesla, aracı piyasaya sürdüğünden bu yana yalnızca 15 ay içinde 50 binin altında Cybertruck sattı. Bu rakam, Elon Musk’ın başlangıçta öngördüğü 250 bin ila 500 binlik yıllık satış hedefinden oldukça uzak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kızın sevgilisi olup olmadığını nasıl anlarım kredi kartı limitim artmıyor darkorbit bot ankara en iyi dershane yorumları ps5 ısınma sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum