Tesla'nın Robotaxi ve Cybercab markalarına engel

Robotaxi ve Cybercab’e marka engeli
Tesla’nın Ekim 2024’te yaptığı başvuruda, “Robotaxi” teriminin kara taşıtları, elektrikli otomobiller ve bunların yapısal parçaları için kullanılacağı belirtilmişti. Ancak USPTO tarafından 14 Nisan 2025’te atanan marka inceleme görevlisi, “Robotaxi” ifadesinin benzer hizmetler sunan başka firmalar tarafından da yaygın biçimde kullanıldığını ve bu nedenle genel bir terim haline geldiğini belirtti.
Patent ofisi, bu tür terimlerin özgünlük taşımadığını ve yalnızca tanımlayıcı nitelikte olduğunu ifade ederek başvuruyu resmi olarak reddetti. Ancak bu reddin "nihai" olmadığı ve Tesla'nın üç ay içinde yanıt vererek itirazda bulunabileceği belirtildi. Tesla’nın, terimi neden kendine özgü olarak kullanmak istediğine dair detaylı belgeler sunması gerekiyor.
Benzer şekilde Tesla’nın otonom taksi filosu için özel olarak geliştirdiği Cybercab aracıyla ilgili marka başvuruları da başka şirketlerin benzer “Cyber” temalı markalarla yaptığı başvurular nedeniyle askıya alındı. Özellikle Cybertruck aksesuarlarına yönelik birçok tescil başvurusunda bulunan bir firma da bulunuyor.
Öte yandan Tesla, “Robotaxi” terimini sadece araç tanımı olarak değil, taşımacılık hizmetleri bağlamında da tescil ettirmek istiyor. Bu kapsamda yapılan ikinci başvuru, bireysel ve grup seyahat düzenlemeleri, zaman bazlı yolculuk paylaşımı ve araç kiralama hizmetleri gibi alanları kapsıyor. Bu başvuru henüz değerlendirme aşamasında ve USPTO tarafından resmi bir karar açıklanmış değil. Bu marka başvurularının onaylanmamış olması önemli. Çünkü Tesla, Temmuz 2025’te tanıtmayı planladığı robotaksi hizmeti için bunları mutlaka kullanmak isteyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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