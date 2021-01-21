Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor

GPU devinin geçtiğimiz günlerdeki yeterli talep oluşursa madencilere özel kart hazırlanabileceğinin sinyalini vermesinin ardından ilk modeller ufukta görülmeye başlandı.
Üreticilerin daha hacimli miktarlarda özel kutulama yapılmaksızın kargoladığı madenci kartları aynı zamanda RGB aydınlatma ve fan-stop özelliklerinden de arındırılmış oluyor.İlginizi Çekebilir Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir
Bununla birlikte daha kısa garanti süresiyle sunulan modeller en önemlisi de oyuncu kartlarından daha yüksek fiyatla sunuluyor. Bu durum kripto para kazısı amaçlı ekran kartı alanların hangi karta yönleneceğini düşündüren bir detay.
RTX 3060 Ti Miner 8G OC
MSI’ın EEC’ye yaptığı başvuruda listelenen modellerin arasında RTX 3060 Ti Miner 8G / RTX 3060 Ti Miner 8G OC de yerini almış durumda.
2017-2018 yılında Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından tasarlanan madencilere özel kartlar görünüşe göre güncellenerek yeniden pazardaki yerini alacak.
Ayrıca Bkz. "Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi"
Son olarak o dönem bellek kıtlığından kaynaklanan ekran kartı stok sorununa karşın bu sefer madencilerin ekran kartlarına hücumundan endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok zira ekran kartı bulmak zaten fazlasıyla güç durumda.
https://videocardz.com/newz/msi-preparing-geforce-rtx-3060-ti-miner-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED
isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
@Halilowich ''2017-2018'' yılında bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından tasarlanan madencilere özel kartlar görünüşe göre güncellenerek yeniden pazardaki yerini alacak.