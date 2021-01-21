Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor

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GPU devinin geçtiğimiz günlerdeki yeterli talep oluşursa madencilere özel kart hazırlanabileceğinin sinyalini vermesinin ardından ilk modeller ufukta görülmeye başlandı.

Üreticilerin daha hacimli miktarlarda özel kutulama yapılmaksızın kargoladığı madenci kartları aynı zamanda RGB aydınlatma ve fan-stop özelliklerinden de arındırılmış oluyor.

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Bununla birlikte daha kısa garanti süresiyle sunulan modeller en önemlisi de oyuncu kartlarından daha yüksek fiyatla sunuluyor. Bu durum kripto para kazısı amaçlı ekran kartı alanların hangi karta yönleneceğini düşündüren bir detay.

RTX 3060 Ti Miner 8G OC

MSI’ın EEC’ye yaptığı başvuruda listelenen modellerin arasında RTX 3060 Ti Miner 8G / RTX 3060 Ti Miner 8G OC de yerini almış durumda.

2017-2018 yılında Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından tasarlanan madencilere özel kartlar görünüşe göre güncellenerek yeniden pazardaki yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi"

Son olarak o dönem bellek kıtlığından kaynaklanan ekran kartı stok sorununa karşın bu sefer madencilerin ekran kartlarına hücumundan endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok zira ekran kartı bulmak zaten fazlasıyla güç durumda.

https://videocardz.com/newz/msi-preparing-geforce-rtx-3060-ti-miner-series

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