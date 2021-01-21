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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor

    MSI’ın EEC’ye yaptığı başvuru dikkat çeken bir kartı da gün yüzüne çıkardı. Görünüşe göre Nvidia’nın iş ortakları madencilere özel kart hazırlamaya başlamış bile.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor
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    GPU devinin geçtiğimiz günlerdeki yeterli talep oluşursa madencilere özel kart hazırlanabileceğinin sinyalini vermesinin ardından ilk modeller ufukta görülmeye başlandı.

    Üreticilerin daha hacimli miktarlarda özel kutulama yapılmaksızın kargoladığı madenci kartları aynı zamanda RGB aydınlatma ve fan-stop özelliklerinden de arındırılmış oluyor.

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     Bununla birlikte daha kısa garanti süresiyle sunulan modeller en önemlisi de oyuncu kartlarından daha yüksek fiyatla sunuluyor. Bu durum kripto para kazısı amaçlı ekran kartı alanların hangi karta yönleneceğini düşündüren bir detay.

    RTX 3060 Ti Miner 8G OC

    MSI’ın EEC’ye yaptığı başvuruda listelenen modellerin arasında RTX 3060 Ti Miner 8G / RTX 3060 Ti Miner 8G OC de yerini almış durumda.

    2017-2018 yılında Bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından tasarlanan madencilere özel kartlar görünüşe göre güncellenerek yeniden pazardaki yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi"

    Son olarak o dönem bellek kıtlığından kaynaklanan ekran kartı stok sorununa karşın bu sefer madencilerin ekran kartlarına hücumundan endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok zira  ekran kartı bulmak zaten fazlasıyla güç durumda.



    https://videocardz.com/newz/msi-preparing-geforce-rtx-3060-ti-miner-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lanet olası madenciler piyasayı bok etti
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek bir madenci Nvidia'ya yönelmemesi gerektiğini bilir :)
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    Mxsr 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha kısa garanti ve daha yüksek fiyat ile madencinin bunu alması için tek sebep şimdiki gibi stok peşinde sürünmek yerine istediği an alabiliyor olması olur yoksa yüzüne bile bakmaz.


    @Halilowich ''2017-2018'' yılında bitcoin fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından tasarlanan madencilere özel kartlar görünüşe göre güncellenerek yeniden pazardaki yerini alacak.
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    Halilowich (H Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartlarıyla Bitcoin madenciliği yapılmıyor ki? Neden haberde Bitcoinden bahsetmiş editör?
    1 Yanıt Yanıtla
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    machinarium (KDR SMZ) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) Halilowich
    Bitcoin madenciliği ASIC cihazlarla yapılabiliyor. Fakat Bitcoin yükselişi diğer kripto paraları da yükseltiyor. Bunların içinde GPU ile madencilik yapılan koinler de değerlenince ekran kartlarına 3 katı parayı ödeyip satın alıyorlar. Yani bitcoin doğrudan ekran kartı fiyatlarını yükseltmiyor. Dolaylı yoldan etki ediyor.
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilerin önceliği bu kartlar olmaz. Miner kartlsr bozylmaya daha müsait.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lanet olası madenciler piyasayı bok etti
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük bir fark olmayacak. Çünkü bu Mining kartlar iş bittikten sonra satılamıyor çünkü ekran çıkışı yok. O yüzden önceki kartlar gibi fazla tutmaz.
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