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Nvidia doğruladı: Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı CES 2010'da görücüye çıkıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,4b
1
74
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia doğruladı: Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı CES 2010'da görücüye çıkıyor
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Ve Nvidiai uzun süredir devam eden iddialara son vererek, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu kullanan yeni nesil ekran kartını 7-10 Ocak'ta düzenlenecek CES 2010 fuarında gün ışığına çıkaracağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayımladığı Luciano Alibrandi röportajında da Alibrandi, CES 2010 fuarı için sürprizleri olduğunü henüz, Fermi tabanlı yeni kartların gösterilebileceğini ima etmişti.

Nvidia'nın yeni nesil GeForce serisi ve yeteneklerini ilk defa CES 2010 fuarında gösterecek olmasına rağmen kartların hacimli satışıyla ilgili program değişecek gibi görünmüyor zira şu an için beklentiler Mart ayına yönelmiş durumda. 512 CUDA çekirdeğine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak 10.5-inç uzunluğundaki GeForce GTX 380 aynı zamanda pek çok yeni özelliği de bünyesinde barındıracak.


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demircibu 9 yıl
Chris Brown

Abi sen kullanmadan direk satarsın kartı


Ekleme : Bu arada kimler gidiyor vegasa , dagıtmayın orada ha , dh yi masada kaybedermişsiniz



ilk önce tadına bakarım ayıp ettin
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MsS 9 yıl
Şu sıralar pisaya ATI'nın elinde.Fermi çıkınca piyasanın %30-%35 ini alır-alamaz orası muamma.
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Tolgá 9 yıl
bir kart çıkcak diye tartışma çıkıyor...aşın şu basit olayları yahu..elbet çıkcak sanki 1 ay daha beklerseniz dünyanın sonu gelcek fiyatlar tavan yapcak gerçi zaten tavanda ama
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gamershell 9 yıl
Fermi'nin önceki tanıtımlarından farklı olacağını düşünmüyorum. Kartın kendisinden ziyade birkaç peformans testi / karşılaştırması gösterilirse daha iyi olur.

tabi bu maket değilse :D
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yc#1 9 yıl
@Batuist
Söz konusu kırpma operasyonu şimdilik Tesla serisi ile sınırlı.
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Mori-Seiki 9 yıl
bekliyoruz dört gözle
buda balon çıkmaz inş.
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StreamRolleR 9 yıl
su bir gercek Fermi Rocks
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Batuist 9 yıl
Haberde 512 CUDA çekirdeği yazıyor.. Daha sonra çıkan haberlerde bu 512 çekirdeğe sahip olacağı söylenen GPU ütüyü andırdığı için daha sonra onu 448 çekirdeğe düşürmemişlermiydi?? Haberler mi yanlışmış??
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garnet54 9 yıl
artık çık be kart çık 1 maaşımı sana ayırdım uleynn çık artık :=)
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qpcole 9 yıl
Şu Geforcelerin dizaynı çok hoşuma gidiyor.Ama Atinin kartları ucuz olduğundan mecbur onları alıyoruz...
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aydogdu1453 9 yıl
beyler fuarda tahminimce gerçek bir tanıtım olmuyacak 2 kart getirirler özelliklerini yazarlar bir de nvidia optimizasyonlu bir oyun gösterip fuarı bitirirler sonuç:yine hüsran olacak :)
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
ağlamak istiyorum sonuda fermiyi görebilecez





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yelkowan 9 yıl
Sonunda çalışan Ferminin sinyalleri geldi CESde nvidianın standına baya bi rağbet olucak anlaşılan ee kolay değil ne de olsa gerçek fermileri görmek. :))

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adacay 9 yıl
yelkowan

Sonunda çalışan Ferminin sinyalleri geldi CESde nvidianın standına baya bi rağbet olucak anlaşılan ee kolay değil ne de olsa gerçek fermileri görmek. :))




Daha önce Fermi diye nVidia CEO'sunun elinde tutup fotoğraf çektirdiği kart gerçek fermi değil miydi?



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