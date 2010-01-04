Nvidia doğruladı: Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartı CES 2010'da görücüye çıkıyor

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Ve Nvidiai uzun süredir devam eden iddialara son vererek, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu kullanan yeni nesil ekran kartını 7-10 Ocak'ta düzenlenecek CES 2010 fuarında gün ışığına çıkaracağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yayımladığı Luciano Alibrandi röportajında da Alibrandi, CES 2010 fuarı için sürprizleri olduğunü henüz, Fermi tabanlı yeni kartların gösterilebileceğini ima etmişti.

Nvidia'nın yeni nesil GeForce serisi ve yeteneklerini ilk defa CES 2010 fuarında gösterecek olmasına rağmen kartların hacimli satışıyla ilgili program değişecek gibi görünmüyor zira şu an için beklentiler Mart ayına yönelmiş durumda. 512 CUDA çekirdeğine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak 10.5-inç uzunluğundaki GeForce GTX 380 aynı zamanda pek çok yeni özelliği de bünyesinde barındıracak.