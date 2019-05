Nvidia ekran kartları için GeForce 197.13 Beta sürücüsü çıktı

Tam Boyutta Gör

İki hafta önce yayımladığı GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü, fan kontrolcüsüyle ilgili bir problemden ötürü yüksek ısı problemi yaratması nedeniyle geri çeken Nvidia, GeForce 197.13 beta sürücüsünü kullanıma sundu. v9.10.0129 versiyonlu PhysX yazılımıyla gelen yeni sürücü aslına bakılırsa GeForce 196.75 WHQL sürücüsünün sorunlardan arındırılmış versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION 2 GPU'larına da destek sunan yeni sürücü daha önce rapor edilmiş pek çok hataya da çözüm getiriyor.

- Destekleyen GPU'lar için ses sürücüsünü 1.0.9.1 versiyonuna yükseltiyor.

- 196.21 WHQL sürücüsüne kıyasla pek çok PC oyununda performans artışı.

- Crysis: Warhead'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.

- Crysis: Warhead'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.

- H.A.W.X'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.

- H.A.W.X'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead'de tek GPU için %30'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead'de SLI teknolojisi için %28'e varan performans artışı.

Assassin Creed II, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, Mass Effect 2, Napoleon: Total War ve Zombie Driver oyunları için SLI profil desteği getiren yeni sürücü, Metro 2033, Supreme Commander 2, Unigine ve World of Warcraft modelleri içinse geliştirilmiş SLI desteği içeriyor. Call of Juarez: Bound in Blood, Need for Speed: Shift, Resident Evil 5, RUSE, ve Street Fighter IV için Ambient Occlusion desteği de ekleyen yeni sürücü, Mass Effect 2 için geliştirilmiş Anti Aliasing desteği de sunuyor.

GeForce 197.12 Beta sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 197.13 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 197.13 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 197.13 beta (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 197.13 beta (Windows 7/Vista 64bit)