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Nvidia ekran kartları için GeForce 197.13 Beta sürücüsü çıktı

9 yıl
24,2b
1
88
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ekran kartları için GeForce 197.13 Beta sürücüsü çıktı
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İki hafta önce yayımladığı GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü, fan kontrolcüsüyle ilgili bir problemden ötürü yüksek ısı problemi yaratması nedeniyle geri çeken Nvidia, GeForce 197.13 beta sürücüsünü kullanıma sundu. v9.10.0129 versiyonlu PhysX yazılımıyla gelen yeni sürücü aslına bakılırsa GeForce 196.75 WHQL sürücüsünün sorunlardan arındırılmış versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION 2 GPU'larına da destek sunan yeni sürücü daha önce rapor edilmiş pek çok hataya da çözüm getiriyor.

- Destekleyen GPU'lar için ses sürücüsünü 1.0.9.1 versiyonuna yükseltiyor.
- 196.21 WHQL sürücüsüne kıyasla pek çok PC oyununda performans artışı.
- Crysis: Warhead'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- H.A.W.X'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- H.A.W.X'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de tek GPU için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de SLI teknolojisi için %28'e varan performans artışı.

Assassin Creed II, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, Mass Effect 2, Napoleon: Total War ve Zombie Driver oyunları için SLI profil desteği getiren yeni sürücü, Metro 2033, Supreme Commander 2, Unigine ve World of Warcraft modelleri içinse geliştirilmiş SLI desteği içeriyor. Call of Juarez: Bound in Blood, Need for Speed: Shift, Resident Evil 5, RUSE, ve Street Fighter IV için Ambient Occlusion desteği de ekleyen yeni sürücü, Mass Effect 2 için geliştirilmiş Anti Aliasing desteği de sunuyor.

GeForce 197.12 Beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 197.13 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.13 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.13 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.13 beta (Windows 7/Vista 64bit)


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DH Misafiri 9 yıl
agbicim nerden iniyor bu xd
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sarppy 9 yıl

DH Misafiri

agbicim nerden iniyor bu xd

nvidia.com/...
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krstarica 9 yıl

DH Misafiri

agbicim nerden iniyor bu xd

Nvidia 'nın sitesinden driverlar sekmesinden indireceksiniz türkçe istiyorsanız dil seçiminde English U.K olarak seçip indirin...
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kubisaray 9 yıl
furkantr aynı sorun bende vardı sen nasıl hallaettın soyleyebılırmısın.
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switel 9 yıl
arkadaslar ben de notebook'umda nvidia geforce g210m kullaniyorum. bende de 195.62 sürüm cikmis. acaba ben yukleyeyim mi? bende de isinma sorunu vs cikar mi? bir de surumun yaninda whql yaziyor. acaba bu ne anlama geliyor?
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switel 9 yıl
arkadaslar ben de geforce g210m ekran karti kullanicisiyim. acaba bu guncelleme benim ekran kartina da uygun mudur?
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sarppy 9 yıl

switel

arkadaslar ben de geforce g210m ekran karti kullanicisiyim. acaba bu guncelleme benim ekran kartina da uygun mudur?

Hayır, notebook ekran kartlarının sürücüleri masaüstü ekran kartlarından farklıdır.
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switel 9 yıl
arkadaslar ben bunu yukleyerak dirt 2 oyununda fsp artisi saglayabilir miyim? deneyen var mi? ekran kartim geforce g210m
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ALBAY 9 yıl
arkadaşlar bu sürücü xp ve gtx275 için uyumlu mu? çünki filtreden seçinse 196.12 çıkıyor??
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DH Misafiri 9 yıl
beta sürücü ne olursa olsun yüklenmemeli bence, tam sürüm çıkınca yükleriz.
belki 1-2 hafta beklememiz gerekir ama en azından güvenli olur.
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RaptorFX 9 yıl
amma nvidia ortaği varmis forumda ölümüne savunuyorlar. Bu kadar savunuyorsanız yanan kartları aranızda para toplayarak ödeyin oldu olacak. Ya da soğuk lehim yüzünden ekran kartı - laptop anakartı bozulanların paralarını da ödeyin. O kadar savunucusuysanız yapın bunu da...
Saçma sapan olan kartı yanan insanların suçu günahı yokken ekran kartlarından olması ve nvidianın bu konu hakkında hiçbir değişim - para iadesi gibi olaya girişmemesi. Şimdi saçma sapan olan sizin onları savunmanız olmuyor mu? Yok diyorsanız devam edin... Müstehak...
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K0rkunc 9 yıl

RaptorFX

amma nvidia ortaği varmis forumda ölümüne savunuyorlar. Bu kadar savunuyorsanız yanan kartları aranızda para toplayarak ödeyin oldu olacak. Ya da soğuk lehim yüzünden ekran kartı - laptop anakartı bozulanların paralarını da ödeyin. O kadar savunucusuysanız yapın bunu da...

Saçma sapan olan kartı yanan insanların suçu günahı yokken ekran kartlarından olması ve nvidianın bu konu hakkında hiçbir değişim - para iadesi gibi olaya girişmemesi. Şimdi saçma sapan olan sizin onları savunmanız olmuyor mu? Yok diyorsanız devam edin... Müstehak...


Boş boş konuşmlar dönüyor yine :)
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DH Misafiri 9 yıl
la sürücü kart yakarmı hic sacmalık kuralım en fazla res atar mavi ekran filan olur yazımsal olarak kartı bilerek yakmak bile cok zahmetli iştir.
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NemesisR3 9 yıl
bundan önceki WHQL sürümü olanı kart yakıyordu, bide bu beta daha,
bence en azından whql sürümü beklenmeli, hatta onunda üstünden 1 hafta geçip şikayet gelmezse yüklenmeli.
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elmasuyum 9 yıl
Beni Ati hiç bir zaman cezbedememiştir, neden bilmiyorum. Hep Nvidia kendine çekmiştir.
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Evren 9 yıl
cok guzel calısıyor.
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armageddon55 9 yıl
FX57 hocam sondaki satırda 197.12 demişsin, 197.13 olmayacakmıydı o. Haber içinde ayrıca teşekkürler, gerçi gtx295 i sattım ama olsun. GTX480 e kadar driver kurmayı düşünmüyorum.
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