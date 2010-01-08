Nvidia, Fermi için 3 yollu SLI gösterimi de yaptı

Fermi mimarisini temel alan GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartını çalışan sistemde ilk defa gösteren Nvidia, fuar kapsamında hız kesmedi ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının üç tanesine yer verilen 3 yollu SLI kurulumunu da gösterdi. Su soğutma ile donatılan ekran kartlarına Maingear firmasının oyuncu kasası ev sahipliği yaparken sistemin alt yapısını EVGA X58 anakart oluşturdu.
Intel'in Core i7 işlemcisiyle güçlendirilen sistemin çalışan demo gösteriminde Nvidia tarafından geliştirilen Rocket Sled demosu kullanıldı. Bağlantı özellikleri açısından ATi Radeon HD 5800 serisi kadar zengin olmayan GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartında ara birim olarak DVI ve HDMI portlarına yer verilirken bunun üçlü monitör ve 3DVision Surround için yeterli olduğu bildirildi.
Nvidia'dan Jen Hsun Huang, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun hacimli üretimde olduğunu belirtti. Firmanın finansal takvimine göre Ocak sonu ve Nisan sonunmu kapsayan ilk çeyrekte (muhtemelen Mart ayında) pazara sürülmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512 CUDA çekirdeğine sahip olması ve çok sayıda yeni özellikle gelmesi bekleniyor.
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O kadar basit değil. Dikkat ederseniz motorun tüm parçalarının kendi dinamikleri var. Önceden hazırlanmış bir algoritmaya göre hareket etmiyorlar. Duman da aynı şekilde ortamla ve aracın hızıyla etkileşim içinde. Gerçek bir dinamik simülasyonu bu. Orada tek bir parça için bile onlarca diferansiyel denklem çözümü yapılıyor ve etrafla etkileşim yüzünden sürekli yeni değişkenler denkleme giriyor. Bir zamanlar böyle birşeyin gerçek zamanlı çalışabileceğine hiç ihtimal vermezdim. Kısacası bu bir grafik performansı gösterisi değil, gpgpu gösterisi.
thgtr.com/...
söylelenenlere göre nvidia fermiler su soğutmayla bile yüksek sıcaklıklara ulaşıyormuş.yabancı forumlarda ferminin çıkamama sebebide bu olduğu söyleniyor,ilk fermiler in revizyonu bu yüzden değişmiş, zar boyutu küçültülmüş, veriyolu 384 bit olmuş ama halâ ısı sorunları varmış.
ben haberin yalancısıyım:))
demekki bu fehmi yi ne kadar hadım ederlerse etsinler halâ çok ateşli:))
ThermalTake and CoolerMaster statement: Fermi is hot, hot, hot! ThermalTake will sell a specific case, Fermi-certified... because for SLI it seems you need an additional cooling module.... CoolerMaster also build a Fermi-certified case, under NDA for the moment. But... very very hot... and 300W for ... a single GPU ... how will they do for the dual GPU? Anyway hope this is interesting for you .
Sebebi kartın çok güç çekip fazla ısınması 300 wattan söz ediliyor zaten sisetm çöküyor sona doğru eğer videoyu izleseniz sonuna kadar görürsünüz. Thermaltake zaten nvidia onaylı özel Fermi kasları hazırlıyor bu yüzden söylenene göre sli için özel soğutma birimine gerek duyulacağı yönünde
geçen zaman ve kart hakındaki sessizlik beklentileri büyütüyor
büyük beklentilerin büyük hayalkırıklıkları olur
aldım 5870 i mi kafam rahat
hayat femriyi bekliyecek kadar uzun değil arkadaşlar
ilallah dedirten yorumlar yapmayın artık nvidia fermi cıkarır ( çıkarsa tabi ) ati daha iyi bi kart çıkarır..nvidia yine daha iyi bi kart ....
böyle gider bu hiç birisinin sonu gelmez
Not:Evet Ruh Hastasıyım Saatlerce izledim Videoyu içim içimi Yedi Nerde Bulurum Birşey Diye Sonunda Buldum ama :)