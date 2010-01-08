Nvidia, Fermi için 3 yollu SLI gösterimi de yaptı

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Fermi mimarisini temel alan GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartını çalışan sistemde ilk defa gösteren Nvidia, fuar kapsamında hız kesmedi ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının üç tanesine yer verilen 3 yollu SLI kurulumunu da gösterdi. Su soğutma ile donatılan ekran kartlarına Maingear firmasının oyuncu kasası ev sahipliği yaparken sistemin alt yapısını EVGA X58 anakart oluşturdu.

Intel'in Core i7 işlemcisiyle güçlendirilen sistemin çalışan demo gösteriminde Nvidia tarafından geliştirilen Rocket Sled demosu kullanıldı. Bağlantı özellikleri açısından ATi Radeon HD 5800 serisi kadar zengin olmayan GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartında ara birim olarak DVI ve HDMI portlarına yer verilirken bunun üçlü monitör ve 3DVision Surround için yeterli olduğu bildirildi.

Nvidia'dan Jen Hsun Huang, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun hacimli üretimde olduğunu belirtti. Firmanın finansal takvimine göre Ocak sonu ve Nisan sonunmu kapsayan ilk çeyrekte (muhtemelen Mart ayında) pazara sürülmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512 CUDA çekirdeğine sahip olması ve çok sayıda yeni özellikle gelmesi bekleniyor.

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