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Nvidia, Fermi için 3 yollu SLI gösterimi de yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
1
59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Fermi için 3 yollu SLI gösterimi de yaptı
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Fermi mimarisini temel alan GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartını çalışan sistemde ilk defa gösteren Nvidia, fuar kapsamında hız kesmedi ve DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının üç tanesine yer verilen 3 yollu SLI kurulumunu da gösterdi. Su soğutma ile donatılan ekran kartlarına Maingear firmasının oyuncu kasası ev sahipliği yaparken sistemin alt yapısını EVGA X58 anakart oluşturdu.

Intel'in Core i7 işlemcisiyle güçlendirilen sistemin çalışan demo gösteriminde Nvidia tarafından geliştirilen Rocket Sled demosu kullanıldı. Bağlantı özellikleri açısından ATi Radeon HD 5800 serisi kadar zengin olmayan GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartında ara birim olarak DVI ve HDMI portlarına yer verilirken bunun üçlü monitör ve 3DVision Surround için yeterli olduğu bildirildi.

Nvidia'dan Jen Hsun Huang, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun hacimli üretimde olduğunu belirtti. Firmanın finansal takvimine göre Ocak sonu ve Nisan sonunmu kapsayan ilk çeyrekte (muhtemelen Mart ayında) pazara sürülmesi beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512 CUDA çekirdeğine sahip olması ve çok sayıda yeni özellikle gelmesi bekleniyor.

Nvidia, Fermi için 3 yollu SLI gösterimi de yaptı
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fatihcanery 9 yıl
bana kalırsa nvidia öyle umulduğu gibi patlama yapmayacak.Çıkardığı gpu, atinin cift gpusunu geçemez büyükce bi ihtimal...
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m@vibereli 9 yıl
fermi'ler gelsede şu anki kartların fiyatları düşse keşke..
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darkwanderer 9 yıl
Ya benim anlamadığım çok basit gibi duruyo şu koydukları test banamı öyle geliyo :s .Aynı efektleri oyunlardada görebiliyoruz sonuçta modern warfare 2 de falan sis(?) olayı daha başarılı, hatta şu adamın zıplama olayıda birçok oyunda var...Ayrıyetten makine sıçmış sonunda :D:D. Bu kadarda basit olmamalı bence o kadar övdükten sonra fermiyi...
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ULYSES 9 yıl

darkwanderer

Ya benim anlamadığım çok basit gibi duruyo şu koydukları test banamı öyle geliyo :s .Aynı efektleri oyunlardada görebiliyoruz sonuçta modern warfare 2 de falan sis(?) olayı daha başarılı, hatta şu adamın zıplama olayıda birçok oyunda var...Ayrıyetten makine sıçmış sonunda :D:D. Bu kadarda basit olmamalı bence o kadar övdükten sonra fermiyi...


O kadar basit değil. Dikkat ederseniz motorun tüm parçalarının kendi dinamikleri var. Önceden hazırlanmış bir algoritmaya göre hareket etmiyorlar. Duman da aynı şekilde ortamla ve aracın hızıyla etkileşim içinde. Gerçek bir dinamik simülasyonu bu. Orada tek bir parça için bile onlarca diferansiyel denklem çözümü yapılıyor ve etrafla etkileşim yüzünden sürekli yeni değişkenler denkleme giriyor. Bir zamanlar böyle birşeyin gerçek zamanlı çalışabileceğine hiç ihtimal vermezdim. Kısacası bu bir grafik performansı gösterisi değil, gpgpu gösterisi.
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CoreXXX 9 yıl
size makinanın neden reset attığını anlamanıza yardımcı olacak bir yazı
thgtr.com/...
söylelenenlere göre nvidia fermiler su soğutmayla bile yüksek sıcaklıklara ulaşıyormuş.yabancı forumlarda ferminin çıkamama sebebide bu olduğu söyleniyor,ilk fermiler in revizyonu bu yüzden değişmiş, zar boyutu küçültülmüş, veriyolu 384 bit olmuş ama halâ ısı sorunları varmış.
ben haberin yalancısıyım:))
demekki bu fehmi yi ne kadar hadım ederlerse etsinler halâ çok ateşli:))
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demircibu 9 yıl
ordaki 3kart burda 5000tl rahat eder
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Ehlika 9 yıl
Kasa Element G
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grafiker 9 yıl
evet makina reset atmış gibi duruyor sanki sonunda :)

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CoreXXX 9 yıl
ya bu nasıl tanıtım bea. benim bildiğim fuarlarda tanıtım yapılınca detaylı bilgi ve fotolar konur. bide hata vermiş sonunda bu kartlar prototimi acaba. ne test tablosu var ne canlı bişey ya, sıkıldım fermi beklemekden. yakında gerçeği çıkınca onada inanmıcaz sahte diye gerçek bile olsa
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F.@.T.İ.H 9 yıl
resimlerde triple-slı bile var ama bir tane bile test yok..
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disorderpunk 9 yıl
neden su soğutma sistem kullanılmış diyenlere çok basit bir cevap. Bu sistem orada çok uzun saatler (08:00-20:00) açık kalıyor , ve gayet normal su soğutma kullanmaları ve mantıklı. Kimse tanıtım esnasında (hele ki 3xSLI) sistemin tekleme yapmasını istemez. Daha önceden Crysis SLI nvidia tanıtımlarında su soğutma sistem kullanmayan nvidia/crytek in başına güzel olaylar gelmişti.
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eric13 9 yıl

disorderpunk

neden su soğutma sistem kullanılmış diyenlere çok basit bir cevap. Bu sistem orada çok uzun saatler (08:00-20:00) açık kalıyor , ve gayet normal su soğutma kullanmaları ve mantıklı. Kimse tanıtım esnasında (hele ki 3xSLI) sistemin tekleme yapmasını istemez. Daha önceden Crysis SLI nvidia tanıtımlarında su soğutma sistem kullanmayan nvidia/crytek in başına güzel olaylar gelmişti.

ThermalTake and CoolerMaster statement: Fermi is hot, hot, hot! ThermalTake will sell a specific case, Fermi-certified... because for SLI it seems you need an additional cooling module.... CoolerMaster also build a Fermi-certified case, under NDA for the moment. But... very very hot... and 300W for ... a single GPU ... how will they do for the dual GPU? Anyway hope this is interesting for you .

Sebebi kartın çok güç çekip fazla ısınması 300 wattan söz ediliyor zaten sisetm çöküyor sona doğru eğer videoyu izleseniz sonuna kadar görürsünüz. Thermaltake zaten nvidia onaylı özel Fermi kasları hazırlıyor bu yüzden söylenene göre sli için özel soğutma birimine gerek duyulacağı yönünde
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cenkyyy 9 yıl
Ati kötü sona az kaldı sayılı gün çabuk geçer bakalım 5850 yi şimdi kaç paraya satıcan !
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ihlemur 9 yıl
ne olursa olsun bu saatten sonra femri kimseyi memnun edemez

geçen zaman ve kart hakındaki sessizlik beklentileri büyütüyor

büyük beklentilerin büyük hayalkırıklıkları olur

aldım 5870 i mi kafam rahat

hayat femriyi bekliyecek kadar uzun değil arkadaşlar
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car_26 9 yıl

cenkyyy

Ati kötü sona az kaldı sayılı gün çabuk geçer bakalım 5850 yi şimdi kaç paraya satıcan !

ilallah dedirten yorumlar yapmayın artık nvidia fermi cıkarır ( çıkarsa tabi ) ati daha iyi bi kart çıkarır..nvidia yine daha iyi bi kart ....
böyle gider bu hiç birisinin sonu gelmez
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hooper 9 yıl
Adam kartı göstermez neden kartı göstermedi derler, kartı gösterir test nerde derler, testi koyar doğru değil derler. Derler de derler nvidia uyumaya devam ettikçe haklılar çünkü
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cihandark 9 yıl
Kesin Fake Bu Yine Maket Bu Kart Bende 5xxx Serisi Bir Kart Var Videoda Altta Gösterdikleri Pc Kasasındaki Yeşil Led'li Fan Bende Daha Canlı Gözüküyo :P
Not:Evet Ruh Hastasıyım Saatlerce izledim Videoyu içim içimi Yedi Nerde Bulurum Birşey Diye Sonunda Buldum ama :)
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