Nvidia Fermi isimlendirmesini son dakikada değiştirdi

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Nvidia dün yaptığı açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için model isimlerini duyurmaya başlamış, yüksek performans segmentindek ilk modellerin GeForce GTX 470 ve 480 isimleriyle pazara giriş yapacağını resmi olarak belirtmişti. Uzunca bir süredir GeForce GTX 360 ve 380 adı altlarında lanse edilecekleri düşünülen Fermi tabanlı yeni modeller için, isim değişikliğinin son dakika da yapıldığı belirtiliyor.

Geleneksel isimlendirme yaklaşımından farklı olarak GeForce GTX 460 yerine 470 modeliyle yeni jenerasyona başlayacak olan Nvidia'nın neden böyle bir değişikliği yaptığı henüz bilinmemekle birlikte GeForce GTX 275 modeliyle elde edilen satış başarısının bu kararda etkili olabileceği söyleniyor. Giriş seviyesindeki bazı modellerin 300 serisi (GeForce 310 gibi) altında pazara yeniden sürülmesi sonrasında DirectX 11 destekli yeni nesil modelleri 400 serisi altında duyurmaya karar verdiği düşünülen Nvidia için gözler 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında.