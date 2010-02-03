Nvidia Fermi isimlendirmesini son dakikada değiştirdi

Nvidia dün yaptığı açıklamayla DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için model isimlerini duyurmaya başlamış, yüksek performans segmentindek ilk modellerin GeForce GTX 470 ve 480 isimleriyle pazara giriş yapacağını resmi olarak belirtmişti. Uzunca bir süredir GeForce GTX 360 ve 380 adı altlarında lanse edilecekleri düşünülen Fermi tabanlı yeni modeller için, isim değişikliğinin son dakika da yapıldığı belirtiliyor.
Geleneksel isimlendirme yaklaşımından farklı olarak GeForce GTX 460 yerine 470 modeliyle yeni jenerasyona başlayacak olan Nvidia'nın neden böyle bir değişikliği yaptığı henüz bilinmemekle birlikte GeForce GTX 275 modeliyle elde edilen satış başarısının bu kararda etkili olabileceği söyleniyor. Giriş seviyesindeki bazı modellerin 300 serisi (GeForce 310 gibi) altında pazara yeniden sürülmesi sonrasında DirectX 11 destekli yeni nesil modelleri 400 serisi altında duyurmaya karar verdiği düşünülen Nvidia için gözler 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında.
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Pardonda ne fanlığı ? Benim kullandığım sistem 30 tane pc'nin birleştirilerek oluşturulduğu renderfarm denilen sistem. Ve profesyonellik gereği hangi bileşen işimize gelirse onu kullanırız. Heleki Physx ile dx11'i kıyaslamanız oldukça ilginç, physx nvidianın geliştirdiği bir sistem ve sadece nvidia kullanabilir. Fakat Dx11 öylemi ? Nvidia yeni kartlarında dx11 desteği yanında cuda ile physx vermeye devam edecek. O zaman ne olacak ? Pc'ye oyun yazmak konsol gibi kolay değil aksine belli bir standart olmadığından zaten problem bir işlemdir. Zaten o kadar emekle ve masrafla çıkarttığınız oyunu her pc oyuncusuna değil yalnızca sistemi yetenlere satabiliyorsunuz, üstüne üstlük birde physx şartı koyarsanız kullanıcılarınızın sayısını dörtte bir oranına düşürürsünüz. Nede olsa pc kullanıcıların büyük bir kullanıcısı ati kart kullanmakta, nvidia kullananların kartlarınında bir çoğunun physx desteği yok. Bu sebeple genelde oyunlar physx şartlı değil yalnızca opsiyonlu, şimdiki pc oyun konusunda physx daha giriş seviyesinde tanıtımda diyelim ve şunuda unutmayalım ki tam olarak physx destekleyen oyunları oynamak çok daha gerçeğe yakın ve zevkli. Nede olsa fizik kuralları hayatın her alanında ve oyunlarında gelecekte buna uyum sağlamak zorunlulukları kaçınılmazdır. Oyunların keyfini arttırdığı konusunda bir örnek vermek istiyorum. Zamanında Crazy machines 2 oyununu bitirdiğimde ekran kartımda physx yoktu ve o bölümlere giremiyordum. Birde yeni kartımla deniyim istedim ve bu bölümlerin diğerlerine oranla ne kadar zevkli ve keyifli olduğunu kendim tecrube ettim. Hele su ile oynamanın keyifini değil ati kartları dx11'in hatta 12'nin bile size veremiyeceği aşikardır. Merak edenler youtube'dan ilgili parametreleri yazıp araştırabilir.
Render konusundada birkaç şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum CGI ile benim kadar ilgilimisin ama yazdığın yorumdan benim gözümde pek ilgili olmadığın imajı oluştu. Çünkü "Pentium II + GTX 275" gibi bir kombinasyon örneği (evet biliyorum zaten geyiğine söylemişsiniz, takılmaz bile) oldukça saçmaydı. Render zaten ekran kartınızla ilgili değil işlemcinizle ilgili birşeydir. Ve yukarıdaki yazımda yeni çıkan cuda destekli render programları dışında ekran kartı ile render alan bir renderer yok. Alacağınız renderin bekleme süreside sizin düşündüğünüz gibi standart değil hazırladığınız sahnenin niteliğine bağlıdır. Ben size tek karesi 8 saat süren bir sahneden örnek vermiştim. Ama niteliğe göre 4 saatte sürebilir 10 dakikada 15 saatte. Bunu bir başka örnekle daha iyi pekiştirmek istiyorum;
Piyasanın en güçlü 8 çekirdekli bir işlemcisi ve atinin en güçlü kartı ile yüksek nitelikli bir sahnenin renderi 8 saat sürüyorsa, vasat bir 2 çekirdekli işlemci ve nvidianın herhangi en düşük cuda destekli kartı ile bu süre 3 dakikaya iniyor.
Bunu animasyon filmi olarak düşünürseniz sinemada her saniyede 24 frame olduğuna göre 1 dakikalık video için 1440 frame'e ihtiyacınız vardır. 8 saati 1440 ile çarptığınızı düşünürseniz tüm animasyon bittiğinde aylar sonra elinize geçen 1 dakikalık videoya isyan edersiniz. Neyseki renderfarmlar işimizi kolaylaştırıyor.
Asıl fanboyluk bu verdiğim bilgileri inkar etmektir. Oysaki bunlar yatsınacak türde şeyler değil. Doğruya doğru gerçek neyse onu tartışalım ve yeni ekran kartı alacak olanlarıda bizler kullanıyoruz diye değil, en uygunu neyse onu tavsiye edelim.
Şunuda eklemek isterim ki Ati'nin batması, Nvidia'nın bu alanda tekelleşmesini istemek dileyeceğim son şey olacaktır. Ati'de bizim için Nvidia'da, bunu kimse unutmasın.
Kolay gelsin.
DH Misafiri arkadaşımız ne güzel yaptığı işi açıklamış ve yaptığı iş ile ilgili bilgisini paylaşmış ama yok illa bi iğneleyen olacak (İnsanın en iyi bilgisi yaptığı iş üzerine değilmidir.?) Ben render yapmayı bilmiyorum,nasıl yapılır fikrim yok ama bu yazı ile bi kalıp oluştu en azından beynimde belki doğru belki yanlış bunu ben bilemem ama eleştirmek ve bilgiçlik taslamak farklı şeyler... Ben bilirim diyen hiç birşey bilmiyordur emin olun. Ben hep bilgiye açım diyin kendi kendinize birşeyler öğrenin.
Tabiri caizse bu ekran kartı,işlemci konuları futbol tartışmalarına döndü. Yok o öyle yok bu böyle yok sen bunu dedin yok sen bunu diyemedin. Sen üretebiliyormusun rakip olabiliyormusun? Cevap yok. O zaman bildiğini eleştiriye açık bir şekilde anlat yada otur sus ve oku.
teşekürler katkın için zaten forumda herkes oyun render ediyor bu yüzden atinin sonu çok yakın :)
bilgilendirme için tesekkurler arkadasım..
yani kısacası ati yakında batacak diyorsun...
Fanlık dizboyu.
PhysX çıkalı 4 sene oldu (sanırım) DX11 çıkalı da 6 ay oldu.
PhysX oyunları bence az bile.O kadar şişirdi şişirdi sonuç ne? 3-5 hatırı sayılır oyun mu? (PhysX destekli birsürü oyun var ama desteklediğini görebildiğiniz kaç "güzel" oyun var? İnsanların oynamadığı ya da laf olsun diye PhysX konmuş oyunlardan söz etmiyorum)
Render sürelerinden hiç bahsetmiyorum çünkü 8 saati 2-3 dk'ya indirebiliyorsanız Pentium II + GTX 275 filan kullanıyor olmalısınız.
bu nedenle fiyatıda yakın tutacak gibi bir his var içimde çünkü gtx460 olsaydı aradaki model numarası uçurumu artacak dolayısı ile psikolojik olarak biz daha makul bir fiyat farkı bekleyecektik.
iddia mın sonuna kadar arkasındayım
cevap ıcın tesekkurler
Yok artık o kadar da değil.GT200 ler ne güne duruyor.