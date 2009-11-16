Nvidia Fermi tabanlı Tesla kartlarını duyurdu: Karşılaştırma için ilk ipucu ortaya çıktı

Nvidia kod adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den esinlenerek verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisi için ilk duyurusunu yaptı ve yeni nesil Tesla modellerini gösterdi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia, Portland'da düzenlenen SuperComputers 2009 konferansında, Fermi tabanlı yeni nesil Tesla 20 ailesinin ilk temsilcilerini detaylandırdı. Geliştirme çalışmalarında profesyonellerin ihtiyaçları ve endüstriyel alandaki gereksinimler göz önüne alınan Fermi mimarisi ile Nvidia, satış adedinin daha az ancak kâr marjlarının ciddi ölçüde daha yüksek olduğu profesyonel segmentlerde hakim pozisyonunu güçlendirmeyi ve Intel'in Larrabee kod adlı yeni nesil grafik kartlarına boş kota bırakmamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Fermi mimarisini temel alan Tesla 20 serisi profesyonel GPU işlem çöümleri ile Ray-Tracing, 3D bulut bilgi-işlem, video işleme, veri tabanı arama, veri analizleri, virüs tarama ve bilgisayar destekli diğer uygulamalarda performans çıtasının ciddi derece yukarı çekilmesi hedefleniyor. Nvidia'dan yapılan açıklamada Tesla 20 serisi yeni nesil Tesla çözümlerinin genel özellikleri de açıklandı. Yeni nesil IEEE 754-2008 çif hassasiyetli kayar nokta standardı, ECC hata doğrulama kodu ile ileri seviye kararlılık ve doğruluk, L1 ve L2 birimleri ile çok seviyeli bellek hiyerarşisi, C++ programlama dili desteği, 1 terabyte'a kadar bellek desteği, eş zamanlı çekirdek uygulaması, hızlı içerik anahtarlaması, 10 kat daha hızlı atomik komutlar, 64-bit sanal adresleme alanı ve özyinelemeli fonksiyonlar gibi özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör

İleri seviye paralelliklte CUDA işlem mimarisi ile donatılan yeni nesil Tesla çözümleri için Tennessee Üniversitesi'den Yenilikçi Bilgi-İşlem Laboratuvarı yöneticisi ve aynı zamanda LINPACK ile LAPACK uygulamalarının ortak yazarlarından Jack Dongarraa, Nvidia'nın yüksek çekilicikteki Fermi mimarisini sunduğu ve yeni özellik setleri sunmaya başladığını söyledi. Nvidia'nın Fermi tabanlı Tesla 20 serisi şu an için Tesla C2050, C2070, S2050 ve S2070 olmak üzere dört modelden oluşuyor. Ancak Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisini özellikle HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı için geliştirdiği dikkate alınırsa firmanın Tesla serisine yeni modeller katarak Fermi tabanlı çözümlerin sayısını ciddi şekilde arttırması beklenebilir. PCIe 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni çözümlerde tercihe göre 3GB veya 6GB GDDR5 bellek kapasitesi alınabiliyor. Çift hassasiyetli işlem performansı 520 GigaFLOP - 630 GigaFLOP olarak açıklanan yeni nesil Tesla grafik kartları, 1U sunucu sistemlerinde dörtlü kuruluma da olanak tanıyabiliyor ve bu sayede tek bir sistem ile 2.5 TeraFLOP'a varacak çift hassasiyetli işlem performansının elde edilmesine ve 24GB GDDR5 bellek kapasiteisnin kullanılmasına olanak tanıyabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Fermi tabanlı Tesla 20 serisi, ATi RV870'ten daha yüksek çift hassasiyetli işlem gücü vaat ediyor!

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümlerinden Tesla C2050 ve C2070 modelleri sırasıyla 2499$ ve 3999$, Tesla S2050 ve S2070 ise sırasıyla 12995$ ve 18995$ etiket fiyatlarıyla ikinci çeyrekte satışa sunulacaklar. Fermi mimarisinin son kullanıcılarla buluşacağı yeni nesil GeForce serisi ise ilk çeyrekte anons edilecek. Peki Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümleri, DirectX 11 destekli GeForce 300 serisinin performansı hakkında ne ölçüde bilgi veriyor. Henüz kıyaslama yapılabilecek herhangi bir test sonucu olmadığı için sağlıklı bir karşılaştırma yapmak pek mümkün görünmese de açıklanan çift hassasiyetli işlem gücü bizlere bir noktaya kadar ipucu verebiliyor. Nvidia'ya göre Tesla 20 serisi GPU'larda 630GigaFLOP'a varan ölçüde çift hassasiyetli işlem performansı alabilmek mümkün. ATi Radeon HD 5870'e güç veren RV870 GPU'suna baktığımızda ise çift hassasiyetli işlem gücünün 544 GigaFLOP olduğunu görüyoruz kısaca çift hassasiyetli işlem gücü açısından Fermi tabanlı Tesla GPU'su, modeline göre ATi RV870'in önünde yer alıyor. Ancak Fermi tabanlı GeForce serisinde işlem gücü, belirlenecek saat hızlarına bağlı olarak değişiklik göstermesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.