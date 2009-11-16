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Nvidia Fermi tabanlı Tesla kartlarını duyurdu: Karşılaştırma için ilk ipucu ortaya çıktı

Nvidia, Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemcimi marisini temel alan Tesla serisi profesyonel kartlarını gösterdi. İşte ilk detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia kod adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den esinlenerek verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisi için ilk duyurusunu yaptı ve yeni nesil Tesla modellerini gösterdi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Nvidia, Portland'da düzenlenen SuperComputers 2009 konferansında, Fermi tabanlı yeni nesil Tesla 20 ailesinin ilk temsilcilerini detaylandırdı. Geliştirme çalışmalarında profesyonellerin ihtiyaçları ve endüstriyel alandaki gereksinimler göz önüne alınan Fermi mimarisi ile Nvidia, satış adedinin daha az ancak kâr marjlarının ciddi ölçüde daha yüksek olduğu profesyonel segmentlerde hakim pozisyonunu güçlendirmeyi ve Intel'in Larrabee kod adlı yeni nesil grafik kartlarına boş kota bırakmamayı hedefliyor.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla kartlarını duyurdu: Karşılaştırma için ilk ipucu ortaya çıktı
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Fermi mimarisini temel alan Tesla 20 serisi profesyonel GPU işlem çöümleri ile Ray-Tracing, 3D bulut bilgi-işlem, video işleme, veri tabanı arama, veri analizleri, virüs tarama ve bilgisayar destekli diğer uygulamalarda performans çıtasının ciddi derece yukarı çekilmesi hedefleniyor. Nvidia'dan yapılan açıklamada Tesla 20 serisi yeni nesil Tesla çözümlerinin genel özellikleri de açıklandı. Yeni nesil IEEE 754-2008 çif hassasiyetli kayar nokta standardı, ECC hata doğrulama kodu ile ileri seviye kararlılık ve doğruluk, L1 ve L2 birimleri ile çok seviyeli bellek hiyerarşisi, C++ programlama dili desteği, 1 terabyte'a kadar bellek desteği, eş zamanlı çekirdek uygulaması, hızlı içerik anahtarlaması, 10 kat daha hızlı atomik komutlar, 64-bit sanal adresleme alanı ve özyinelemeli fonksiyonlar gibi özelliklere sahip.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla kartlarını duyurdu: Karşılaştırma için ilk ipucu ortaya çıktı
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İleri seviye paralelliklte CUDA işlem mimarisi ile donatılan yeni nesil Tesla çözümleri için Tennessee Üniversitesi'den Yenilikçi Bilgi-İşlem Laboratuvarı yöneticisi ve aynı zamanda LINPACK ile LAPACK uygulamalarının ortak yazarlarından Jack Dongarraa, Nvidia'nın yüksek çekilicikteki Fermi mimarisini sunduğu ve yeni özellik setleri sunmaya başladığını söyledi. Nvidia'nın Fermi tabanlı Tesla 20 serisi şu an için Tesla C2050, C2070, S2050 ve S2070 olmak üzere dört modelden oluşuyor. Ancak Nvidia'nın yeni nesil GPU mimarisini özellikle HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı için geliştirdiği dikkate alınırsa firmanın Tesla serisine yeni modeller katarak Fermi tabanlı çözümlerin sayısını ciddi şekilde arttırması beklenebilir. PCIe 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni çözümlerde tercihe göre 3GB veya 6GB GDDR5 bellek kapasitesi alınabiliyor. Çift hassasiyetli işlem performansı 520 GigaFLOP - 630 GigaFLOP olarak açıklanan yeni nesil Tesla grafik kartları, 1U sunucu sistemlerinde dörtlü kuruluma da olanak tanıyabiliyor ve bu sayede tek bir sistem ile 2.5 TeraFLOP'a varacak çift hassasiyetli işlem performansının elde edilmesine ve 24GB GDDR5 bellek kapasiteisnin kullanılmasına olanak tanıyabiliyorlar.

Nvidia Fermi tabanlı Tesla kartlarını duyurdu: Karşılaştırma için ilk ipucu ortaya çıktı
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Fermi tabanlı Tesla 20 serisi, ATi RV870'ten daha yüksek çift hassasiyetli işlem gücü vaat ediyor!

Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümlerinden Tesla C2050 ve C2070 modelleri sırasıyla 2499$ ve 3999$, Tesla S2050 ve S2070 ise sırasıyla 12995$ ve 18995$ etiket fiyatlarıyla ikinci çeyrekte satışa sunulacaklar. Fermi mimarisinin son kullanıcılarla buluşacağı yeni nesil GeForce serisi ise ilk çeyrekte anons edilecek. Peki Fermi tabanlı yeni nesil Tesla çözümleri, DirectX 11 destekli GeForce 300 serisinin performansı hakkında ne ölçüde bilgi veriyor. Henüz kıyaslama yapılabilecek herhangi bir test sonucu olmadığı için sağlıklı bir karşılaştırma yapmak pek mümkün görünmese de açıklanan çift hassasiyetli işlem gücü bizlere bir noktaya kadar ipucu verebiliyor. Nvidia'ya göre Tesla 20 serisi GPU'larda 630GigaFLOP'a varan ölçüde çift hassasiyetli işlem performansı alabilmek mümkün. ATi Radeon HD 5870'e güç veren RV870 GPU'suna baktığımızda ise çift hassasiyetli işlem gücünün 544 GigaFLOP olduğunu görüyoruz kısaca çift hassasiyetli işlem gücü açısından Fermi tabanlı Tesla GPU'su, modeline göre ATi RV870'in önünde yer alıyor. Ancak Fermi tabanlı GeForce serisinde işlem gücü, belirlenecek saat hızlarına bağlı olarak değişiklik göstermesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.


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eraypi 10 yıl
Her ne kadar profesyoneller içinmiş gibi görünse de piyasaya hayat veren gamerlardır ve bunu da üreticiler çok iyi bilmekte.. En iyisi bende olmalı diyenler kesenin ağzını iyice açıp hatta tersten kapamalılar. Söğüşlemenin yeni adı "TEKNOLOJİ"
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sft67 10 yıl
o fiyatlar gerçekmi, o ne öyle yaa
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CnnRose 10 yıl
fiyatlar süper.
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Like a Sir 10 yıl
Bu kartlar bizim gibi son kullanıcılara değil anlayın artık herkes demiş pahalı diye siz belki görmeyeceksiniz bu kartları.
Bu kartların amacı flim endüstürisi,oyun endüstürisi vs. gibi yerlerde kullanmak için mesala x-menin son fliminde physx kullanıldı Quadro kartlarla.
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falcon08 10 yıl
Hem italayanlardan bahsediyor hemde yugoslav sırp nikola teslanın adını koyuyor. Tesla adını alabilmesi için yeni bir buluş yapmış olması lazım bence.
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waltran 10 yıl
bu fermileri kim kullanıyodurki ya bu kadar iyi kartı kim ne yapacakki
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Miasmus 10 yıl
Ucuzmuş alalım 5-10 tane
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atilgan26 10 yıl
Nvidia o koca koca çipleriyle nasıl atiden daha az enerji tüketerek daha yüksek başarı sağlıyor. Ayrıca shader birimleride atiye göre yarıdan daha az.
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merhaba_2233 10 yıl
Anlaşılan yukardaki sorumun cevabını bilen yok herhalde bilen olsa cevap verirdi
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OverClocK1ng 10 yıl
Var ya şimdi bişey söyleyeceğim hepiniz bana katılacaksınız.

Bu AMD - ATI 6 ayda bir ekran kartı çıkartıyor ya. Yeni nesil.

Bu Fermi o kadar yılan hikayesine döndü ki 2010 ilk çeyrek sonu falan olayından.

Fermi ile birlikte ATI de HD6000 serisini çıkartırsa şaşmamak lazım. nVidia çok ağırdan alıyor...
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Zimmerit 10 yıl
Ferminin 750$ aşağı olcağını sanmıyorum.Büyük ihtimal daha yüksek fiyattan gelecekler HD5970 in o.c versiyonları çıkmaya başladı bile efsane X1950 XTX yeniden yaşam buluyor HD5970 XTX.
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merhaba_2233 10 yıl
Fermi, Tesla, Quadro - Profesyonel İş İstasyonu kartı 1000$+
GT300 - Oyun Kartı 599$ (senin verdiğin fiyatla)
peki bahsi geçen telsayla karşılaştırılan atı nın fiyatı nedir
ATi Radeon HD 5870'e güç veren RV870 GPU'suna baktığımızda ise çift hassasiyetli işlem gücünün 544 GigaFLOP olduğunu görüyoruz
diyor yazıda bu atının fiyatı nedir. atının fiyatı 599 dolar dimi nasıl bir karşlaştırmadır bu biri 3999 doalar digeri 599 dolar ltfen biri cevap versin anlamıyorum öğrenmek istiyorum
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Kar marjı çok yüksek, biz de bunun makarasını yapıyoruz zaten
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