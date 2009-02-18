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Nvidia, GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,4b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü yayımladı
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Geçtiğimiz günlerde GeForce 182.05 beta sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, 182.06 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsünü de yayımladı. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen ve GeForce 6, 7, 8, 9 ile GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan sürücü F.E.A.R. 2: Project Origin oyunu için de Nvidia tarafından tavsiye edilen ideal sürücü durumunda.

GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla;

- Fallout 3: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %8'e varan performans artışı.
- F.E.A.R. 2: Project Origin: %10'a varan performans artışı.
- Half-Life 2: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %9'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %11'e varan performans artışı.
- Race Driver: GRID: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %10'a varan performans artışı.
- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartları için OpenGL 3.0 desteği.

GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü indirmek için;

Windows XP 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp_182.06_whql.html
Windows XP 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp64_182.06_whql.html
Windows Vista 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.06_whql.html
Windows Vista 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_182.06_whql.html


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sametcakal 10 yıl
Crysis de muhteşem bi fps kaybı var. Şimdilik kaldırdım. Palit 9800 gt kullanıyorum overclockla bile 181.22 deki performansı alamadım. Yalnız Crysis deki performans dan bahsediyorum.
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*cparty* 10 yıl
gta 4 de 43 fps alıyordum şimdi 40 fps oldu onun dışında diğer oyunlarda AA yı yükseltsem bile önceki seçenekte aldığım fpslerin aynısını alıyorum
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Bomb Has Been Planted 10 yıl
bu sürücüyü eski sürücünün üstüne kursam sorun olurmu eski sürücüyü kaldıramıyorum xp sp3 cd'sinin içinde 178.24 sürcüsü var format atarken kendisi otomatik kuruyor format sırasında.
sürücüyü siliyorum resetten sonra tekrar geri geliyor eski sürücüyü tamamen temizlemenin imkanı varmı temizleme programları falan işe yararmı ?
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fatguncom 10 yıl

Orjinalden alıntı: *cparty*

gta 4 de 43 fps alıyordum şimdi 40 fps oldu onun dışında diğer oyunlarda AA yı yükseltsem bile önceki seçenekte aldığım fpslerin aynısını alıyorum

ben de nvidiaya geçtim geçeli aa af 16x e ayarları high qualitye çözünürlüğü maxa getiriyorum nasılsa fps değişmiyo bu nvidia bizi kandırıyor galiba
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ozzzy222 10 yıl
insanları mutlu etmesi güzel bir driverla her şeyde olmasada %9 civarı performans süper bişey ya :D
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Batuist 10 yıl
half life 2 de performans artışı olsa ne olur olmasa ne???
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max975 10 yıl
harika bakalım ne gibi performans elde edeceğiz
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thedevilhimveryself 10 yıl
Uyan süperman(ati) Daha uçucan!!!!
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mertekin 10 yıl
Bu gidişler Nvidia hafızamda hep bir yazılım şirketi olarak kalacak.
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: ^^NCAL^^DJEM

Uyan süperman(ati) Daha uçucan!!!!

ha gayret djem başarıcaksın
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
birde derlerki nvidia için ısıtıp ısıtıp aynı GPU yu sürüyorlar önümüze belki aynı GPU ama oyunlarda hala başarılı bu inkar edilemez bence hele birde yazılımsal olarak desteklendiğinde durum ortada
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: erayozcan

birde derlerki nvidia için ısıtıp ısıtıp aynı GPU yu sürüyorlar önümüze belki aynı GPU ama oyunlarda hala başarılı bu inkar edilemez bence hele birde yazılımsal olarak desteklendiğinde durum ortada

Aynı gpu olup olmaması önemli değil teknoloji farkı olmadıkça
bunu yine tekrarlıyorum, gpu aynı olup hızı geliştirilebiliyorsa kesinlikle üreticiler bunu yapsınlar (fiyatlar düşer) sonuçta teknoloji aynı ama yeni gpu lar yapılıyor ve fiyatlar katlıyor bunun kesinlikle gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şuan DirektX 10 teknolojisini kullanıyoruz üreticiler bu teknoloji için devamlı yeni gpu yapacaklarına sağlam bir gpu yaparak (GeForce 8 serisi gibi) bunu zamanla ufaltarak hızını arttırmaları çok daha mantıklı
Bu konuda benim gibi düşünen varmı merak ediyorum?
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M1A2Abrams 10 yıl
gta 4 de 6 kare artş sağladı ortalama 31-32 alıodm şimdi 37-38 e kadar çıkıo -- 1280 x 1024 diğer tüm ayarlar en yüksek sadece araç detayı 50 diğer altındakide 50de forever nvidia... (Ekran kartım Zotac 9800 gt amp)
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Thehunt 10 yıl
nvidia gazı aldı
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KYSER 10 yıl
Şimdi bu Nvidia sürekli sürücüleri güncellediği ve Performans artışları sağladığı için Yeniden Ekran kartlarını test etmek gerek aslında...
Performansı birbirine denk olan ATi ve Nvidia kartlar arasında böyle birkaç sürücü güncellemesinden sonra Nvidia kartlar öne geçer..
NOT: U.S.A daki silikon vadisinde Nvidia fabrikasında Donanım bölümünde ne kadar mühendis ve işci çalişiyorsa Yazılımdada aynı sayıda Programcı mühendisler çalıştığını duymuştum..Donanim ve yazılım aynı oranda önemli Nvidia'nın üretim politikasına göre..
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_ByLrBnGLdM2_ 10 yıl
nvidia ati'e fark atmaya başladı.
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00x men00 10 yıl
atiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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djx 10 yıl
Nvidia çalısıyor valla
Ati kapak olsun
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Fallout 10 yıl

Orjinalden alıntı: djx

Nvidia çalısıyor valla
Ati kapak olsun



Ati'dekiler de elde Malibu, yanlarında rus güzelleri, yan gelip yatıyorlar...
Asıl Nvidia'daki çalışkan geek'lere kapak olsun :)

Olan da Ati driver bekleyen bizlere olsun :)
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