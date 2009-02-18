Nvidia, GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü yayımladı

Geçtiğimiz günlerde GeForce 182.05 beta sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, 182.06 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsünü de yayımladı. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen ve GeForce 6, 7, 8, 9 ile GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan sürücü F.E.A.R. 2: Project Origin oyunu için de Nvidia tarafından tavsiye edilen ideal sürücü durumunda.
GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla;
- Fallout 3: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %8'e varan performans artışı.
- F.E.A.R. 2: Project Origin: %10'a varan performans artışı.
- Half-Life 2: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %9'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %11'e varan performans artışı.
- Race Driver: GRID: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %10'a varan performans artışı.
- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartları için OpenGL 3.0 desteği.
GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü indirmek için;
Windows XP 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp_182.06_whql.html
Windows XP 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp64_182.06_whql.html
Windows Vista 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.06_whql.html
Windows Vista 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_182.06_whql.html
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sürücüyü siliyorum resetten sonra tekrar geri geliyor eski sürücüyü tamamen temizlemenin imkanı varmı temizleme programları falan işe yararmı ?
ben de nvidiaya geçtim geçeli aa af 16x e ayarları high qualitye çözünürlüğü maxa getiriyorum nasılsa fps değişmiyo bu nvidia bizi kandırıyor galiba
ha gayret djem başarıcaksın
Aynı gpu olup olmaması önemli değil teknoloji farkı olmadıkça bunu yine tekrarlıyorum, gpu aynı olup hızı geliştirilebiliyorsa kesinlikle üreticiler bunu yapsınlar (fiyatlar düşer) sonuçta teknoloji aynı ama yeni gpu lar yapılıyor ve fiyatlar katlıyor bunun kesinlikle gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şuan DirektX 10 teknolojisini kullanıyoruz üreticiler bu teknoloji için devamlı yeni gpu yapacaklarına sağlam bir gpu yaparak (GeForce 8 serisi gibi) bunu zamanla ufaltarak hızını arttırmaları çok daha mantıklı Bu konuda benim gibi düşünen varmı merak ediyorum?
Performansı birbirine denk olan ATi ve Nvidia kartlar arasında böyle birkaç sürücü güncellemesinden sonra Nvidia kartlar öne geçer..
NOT: U.S.A daki silikon vadisinde Nvidia fabrikasında Donanım bölümünde ne kadar mühendis ve işci çalişiyorsa Yazılımdada aynı sayıda Programcı mühendisler çalıştığını duymuştum..Donanim ve yazılım aynı oranda önemli Nvidia'nın üretim politikasına göre..
Ati'dekiler de elde Malibu, yanlarında rus güzelleri, yan gelip yatıyorlar...
Asıl Nvidia'daki çalışkan geek'lere kapak olsun :)
Olan da Ati driver bekleyen bizlere olsun :)