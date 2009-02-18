Nvidia, GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü yayımladı

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Geçtiğimiz günlerde GeForce 182.05 beta sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, 182.06 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsünü de yayımladı. PhysX 9.09.0203 yazılımıyla gelen ve GeForce 6, 7, 8, 9 ile GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan sürücü F.E.A.R. 2: Project Origin oyunu için de Nvidia tarafından tavsiye edilen ideal sürücü durumunda.



GeForce 181.22 WHQL sürücüsüne kıyasla;



- Fallout 3: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %8'e varan performans artışı.

- F.E.A.R. 2: Project Origin: %10'a varan performans artışı.

- Half-Life 2: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %9'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %11'e varan performans artışı.

- Race Driver: GRID: Yüksek çözünürlük ve AA ayarlarında %10'a varan performans artışı.

- GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartları için OpenGL 3.0 desteği.



GeForce 182.06 WHQL sürücüsünü indirmek için;

Windows XP 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp_182.06_whql.html

Windows XP 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winxp64_182.06_whql.html

Windows Vista 32-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.06_whql.html

Windows Vista 64-bit: http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_182.06_whql.html

