Nvidia GeForce 190 sürücü serisine geçiyor

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan Nvidia, son dönemin en ciddi sürücü güncellemesine yapmaya hazırlanıyor. Big Bang II kod adıyla anılan ve önemli yeniliklerle birlikte gelen GeForce 180 sürücü ailesini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kullanıma sunan firma, GeForce 190 serisi yeni sürücü serisine geçiş noktasında somut bir adım attı ve ilk beta sürücüsünü yayımladı. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil ekran kartları için Big Bang III kod adıyla GeForce (Release) 200 sürücü ailesini duyurmayı planlayan Nvidia, mevcut ekran kartları için GeForce 190 serisine geçiş yaparak sürümü numarası 190.38 olan beta aşamasındaki yeni sürücüsünü kullanıma sundu.

Microsoft tarafından 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemiyle de uyumlu olan 190.38 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü önemli bazı yeniliklere sahip. Yeni sürücü ile birlikte Nvidia, sürücü kontrol panelinde bazı değişiklikler yapıyor. Görüntü ayarları kısımda yapılan güncellemelerle TV veya HDTV kullanımında renk ayarlarının kontrol edilebileceği ayrıca sinyal formatı ve çözünürlüğün değiştirilebileceği belirtiliyor. Sürücü kontrolüyle ilgili üzerinde durulan bir diğer önemli yenilik ise güç yönetim ayarlarında, kullanıcılar için gelişmiş kontrole olanak tanıyor. Eklenen yeni güç yönetim moduyla birlikte, Adaptive ve Prefer Maximum Performance olmak üzere iki farklı güç yönetim ayarı seçilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni güç ayarlar arasında Adaptive seçeneği standart seçenek olarak gelirken, Prefer Maximum Performance seçeneği ile kullanıcıların DirectX 9 veya OpenGL uygulamalarında performans seviyesini ayarlayabilecekleri ifade ediliyor. GeForce 9 serisi ve üstü ekran kartlarıyla çalışan yeni güç yönetim ayarlarının yanı sıra GeForce 190 serisi yeni sürücü ailesinin yayımlanan ilk beta temsilcisi (GeForce 190.38), OpenGL 3.1 desteği de sunuyor. Ayrıca CUDA 2.3 desteği ile birlikte GPU hızlandırma desteği sunan uygulamalar için beta aşamasındaki yeni sürücünün performans geliştirmesi sunduğu da belirtilmekte. Genel hatları ile GeForce 190.38'in getirdiği yenilikler şu şekilde;

OpenGL 3.1 desteği.

CUDA 2.3 desteği ile GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan uygulamalarda performans artışı.

GeForce 9 serisi ve üstü ekran kartlarında kullanıcı kontrolüne olanak tanıyan yeni güç yönetim özellikleri (DivX ve OpenGL uygulamalar için).

Kontrol paneliyle ilgili çok sayıda yeni özellik ve daha önce rapor edilen hatarın düzeltilmesi.

v9.09.0428 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla gelen ayrıca GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 serisi ekran kartlarına ve ION platformuna destek veren GeForce 190.38 beta sürücüsü, mevcut modellere ek olarak GeForce GT 100, GeForce G 210 ve ION LE (ION GPU'sunun kırpılmış versiyonu) gibi yeni çözümlere de destek sunuyor.



NVIDIA GeForce 190.38 BETA sürücüsünü indirmek için;

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