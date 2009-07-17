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Nvidia GeForce 190 sürücü serisine geçiyor

Nvidia, GeForce 190 sürücü serisine geçiyor. 190.38 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü firma tarafından yayımlandı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan Nvidia, son dönemin en ciddi sürücü güncellemesine yapmaya hazırlanıyor. Big Bang II kod adıyla anılan ve önemli yeniliklerle birlikte gelen GeForce 180 sürücü ailesini geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kullanıma sunan firma, GeForce 190 serisi yeni sürücü serisine geçiş noktasında somut bir adım attı ve ilk beta sürücüsünü yayımladı. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil ekran kartları için Big Bang III kod adıyla GeForce (Release) 200 sürücü ailesini duyurmayı planlayan Nvidia, mevcut ekran kartları için GeForce 190 serisine geçiş yaparak sürümü numarası 190.38 olan beta aşamasındaki yeni sürücüsünü kullanıma sundu.

Microsoft tarafından 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemiyle de uyumlu olan 190.38 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü önemli bazı yeniliklere sahip. Yeni sürücü ile birlikte Nvidia, sürücü kontrol panelinde bazı değişiklikler yapıyor. Görüntü ayarları kısımda yapılan güncellemelerle TV veya HDTV kullanımında renk ayarlarının kontrol edilebileceği ayrıca sinyal formatı ve çözünürlüğün değiştirilebileceği belirtiliyor. Sürücü kontrolüyle ilgili üzerinde durulan bir diğer önemli yenilik ise güç yönetim ayarlarında, kullanıcılar için gelişmiş kontrole olanak tanıyor. Eklenen yeni güç yönetim moduyla birlikte, Adaptive ve Prefer Maximum Performance olmak üzere iki farklı güç yönetim ayarı seçilebiliyor.

Nvidia GeForce 190 sürücü serisine geçiyor
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Yeni güç ayarlar arasında Adaptive seçeneği standart seçenek olarak gelirken, Prefer Maximum Performance seçeneği ile kullanıcıların DirectX 9 veya OpenGL uygulamalarında performans seviyesini ayarlayabilecekleri ifade ediliyor. GeForce 9 serisi ve üstü ekran kartlarıyla çalışan yeni güç yönetim ayarlarının yanı sıra GeForce 190 serisi yeni sürücü ailesinin yayımlanan ilk beta temsilcisi (GeForce 190.38), OpenGL 3.1 desteği de sunuyor. Ayrıca CUDA 2.3 desteği ile birlikte GPU hızlandırma desteği sunan uygulamalar için beta aşamasındaki yeni sürücünün performans geliştirmesi sunduğu da belirtilmekte. Genel hatları ile GeForce 190.38'in getirdiği yenilikler şu şekilde;

  • OpenGL 3.1 desteği.
  • CUDA 2.3 desteği ile GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan uygulamalarda performans artışı.
  • GeForce 9 serisi ve üstü ekran kartlarında kullanıcı kontrolüne olanak tanıyan yeni güç yönetim özellikleri (DivX ve OpenGL uygulamalar için).
  • Kontrol paneliyle ilgili çok sayıda yeni özellik ve daha önce rapor edilen hatarın düzeltilmesi.

v9.09.0428 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla gelen ayrıca GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 serisi ekran kartlarına ve ION platformuna destek veren GeForce 190.38 beta sürücüsü, mevcut modellere ek olarak GeForce GT 100, GeForce G 210 ve ION LE (ION GPU'sunun kırpılmış versiyonu) gibi yeni çözümlere de destek sunuyor.

NVIDIA GeForce 190.38 BETA sürücüsünü indirmek için;
Windows 7/Vista 64-bit | Windows 7/Vista 32-bit | Windows XP 64-bit | Windows XP 32-bit


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atorbaci 10 yıl
ya konuyu nvidia-ati tartışmasına çevirmeye bayılıyorsunuz sanırım.
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robert mugabe 10 yıl
ben bir driver hazirliyim. etkisi dikkat cekmicek bir iki ayari optimizeyi kurcalayayim. siz de propagandasini yaparsiniz, her oyunda fps arttiriyor diye
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sonbaron61 10 yıl
Nvidia yı çok seviyorum!!!
Neden? Biliyor musunuz?
Çünkü çıtayı yüksek tuttukça, AMD-ATİ Radeon'lar gelişiyor ve Nvidia'nın kartlarını eziyor da ondan!
Nvidia'nın 1000 dolara sana kastığı kart ile elde edilen performansı daha ucuza, üstelik en yeni donanımsal teknolojilerle AMD-ATİ radeon bana sunuyor da ondan!
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**Stolas** 10 yıl

sonbaron61

Nvidia yı çok seviyorum!!!
Neden? Biliyor musunuz?
Çünkü çıtayı yüksek tuttukça, AMD-ATİ Radeon'lar gelişiyor ve Nvidia'nın kartlarını eziyor da ondan!

Nvidia'nın 1000 dolara sana kastığı kart ile elde edilen performansı daha ucuza, üstelik en yeni donanımsal teknolojilerle AMD-ATİ radeon bana sunuyor da ondan!

şuna biri soda versin biri baya şişirmiş
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tahir40 10 yıl
Bende 9800GT sonic var. Bu cuda olayı nedir? Ben video falan encode ediyorum (Nero redocde4 ile) Bi fayda sağlıomu benim ekran kartı işlemciye? Yoksa HD film izlemeye mi yarıyo sadece ;)
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**Stolas** 10 yıl

tahir40

Bende 9800GT sonic var. Bu cuda olayı nedir? Ben video falan encode ediyorum (Nero redocde4 ile) Bi fayda sağlıomu benim ekran kartı işlemciye? Yoksa HD film izlemeye mi yarıyo sadece ;)

cuda destekli encode programları ile encode edersen işlemciye göre 20 kat performans veriyo HD film izleme ile cudanın alakası yok
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arsenik 10 yıl

tahir40

Bende 9800GT sonic var. Bu cuda olayı nedir? Ben video falan encode ediyorum (Nero redocde4 ile) Bi fayda sağlıomu benim ekran kartı işlemciye? Yoksa HD film izlemeye mi yarıyo sadece ;)


Power Director 7, Mediashow Espresso, TMPGEnc 4.0 Xpress, Badaboom. Bu programlar şuan cuda destekli.. İşlemciye göre, çok daha hızlı encode yapabiliyorlar.
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brkkyk 10 yıl
İndirelim bakalım neler değişecek..
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**Stolas** 10 yıl
yazılımda hiç bi problem yaşamadım oyun akıp gidiyo aleme doğru tam sürümünde performans dahada stabil olacaktır
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waltran 10 yıl
fx5200 için işe yararmı
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: waltran

fx5200 için işe yararmı


yaramaz
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: waltran

fx5200 için işe yararmı

yaramaz 182den sonraki driverlar benim 6600gtyi desteklemiyordu
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: waltran

fx5200 için işe yararmı

FX5200'e uzaylılar süper teknolojisiyle driver yazsa bile o karttan cacık olmazki zaten
hala neyin peşindesiniz o kart ile...
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sadtneverdie 10 yıl
boşuna nvidia almıyoruz :)
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EDYGL 10 yıl
haber için teşekkürler indirip sonuç alanlar ne durumda ?
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yekoo 10 yıl
Nvidia driver konsunda çok ilerde sanırım yine büyük iyileştirmeler sunacaktır kullanıcılara.
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adilazimdegilx 10 yıl
Bize indirip denemek düşer. Sağolasın Fx57...
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mamad 10 yıl
Açıkcası nvidia'nın büyük patlamalarını göremiyorum. Big Bang III olarak adlandırılmasalar bile 200 serisi sürücüler zaten oldukça önemli olacaklardır. Sonuçta yeni nesil kartlar ile kullanıma sunulacaklar.
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ozzzy222 10 yıl
% 10 artış isterik
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metallurgy 10 yıl
daha önce verilmişti ama bu anlatımıyla daha açıklayıcı olmuş. sağolasın.

beyler acaba bu güç yönetim özellikleri 8 serisi için yazılım ile kuracalanarak yapılabilmesi mümkün mü? yoksa 9 serisinde 8 serisinde olmayan donanımsal bir özellik mi mevcut.
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