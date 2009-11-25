Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, yeni modeller hakkında sessizliğini korurken, HP'nin internet sitesinde yer alan ilginç bir bilgi dikkatlerden kaçmadı.
HP'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurumsal müşteriler için hazırlanan HP Compaq 6000 ve dx 24x0 serisi bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli GeForce 310 modeli, aktif soğutma kullanıyor ve üzerinde bir adet DVI ve bir adet te DisplayPort konnektörleri yer alıyor.
Teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı GeForce 310 modelinin GeForce G210 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olduğu bildirilirken, müşterilerin kartı 40£ seviyesinden satın alabiliyorlar.
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Dipnot:Bu cocuk ati kullanıyordur demeyin.Asus gtx275 im vardır.Fizik bitirmiş yüksek yapan biriyim teknolojinin gelişmesini herkesten cok isteyen biriyim.
haberin başlığını atarken bunun fermi gibi algılanacağını benden daha iyi biliyordunuz. konunun kaydığı yerden mutlu olmadığınıza eminim. ayrıca şöyle bir önerim var haber editörleri ek olarak damgalamada yapsın zaten benimle başladınız hepimizi damgalayın. ne dersiniz?
Yahu bunu uzatmanın bir anlamı varmı? FX57 bizlere herzaman en güncel haberleri veriyor bu modeli bizlerle paylaştığı için suçmu oldu? Var işte bu model ister kabul edin ister kabul etmeyin
çok karizma bir kartmış yahu. bunca performansı bukadarcık yere nasıl sığdırdılar merak ediyorum doğrusu.
helal olsun nVidia ya...
bu kart 5970 i acaba ikiye mi katlar üçe mi?
herkesin 300 serisini merak etmesi için birsürü sebep var bunları saymanın lüzumu yok. bu kart bu merakları giderecek hiçbirşeye sahip değil.
bu haberin başlığını yazarken gülümsediğinize eminim. editlemişsiniz ama önceki halinde soru işareti de vardı. o soru işareti ve "gün ışığına çıktı" gibi bi başlık sanki çok umursanacak, çok önemli ve beklenen bi kart havası uyandırıyordu.
sizi takdir eden biriyim benimkisi ufacık bi eleştiriydi kendi fikrimi belirttim sadece. diğer giriş seviye kartlarında haberlerini yaptınız her zaman, bunuda yapmanız doğal ama üyelerin böyle dalga geçeceği belliydi. dalga geçilmesini umursayacak değilim ben kesinlikle bi firmanın taraftarlığını yapmam, amd ye karşı daha yakın birisiyimdir hatta.
haberin ciddi olduğu konusunda ve gerekliliği konusunda tereddüt edilmesi gayet doğal. bu haberi art niyetle hazırlamadığınızı biliyorum ama eleştirim öyle anlaşıldıysa özür dilerim. kolay gelsin
Bu Fermi (gt310 mu ? )
hemen damladım içeri aha ne göreyim bu ne yaaa dedim sonra yorumları okudum gece gece kahkahaya boğuldum helal olsun hepinize...
Kart hakikatten son teknoloji ürünü küçük olmasının sebebi gücsüz olması değil üstün nanometrik teknoloji 0.5nm gpu var bu kartta üstelik x2 o yüzden okadar büyük soğutucu kullanılmış...
Ben bu kartı evde bile yaparım yaw devre elemanlarına bakın 4 kondansatör 2 bobin 1 tanede entegre bide fx5200 gpu su tamam. :D
Smd'leri de say