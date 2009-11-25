Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı

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Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, yeni modeller hakkında sessizliğini korurken, HP'nin internet sitesinde yer alan ilginç bir bilgi dikkatlerden kaçmadı.

HP'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurumsal müşteriler için hazırlanan HP Compaq 6000 ve dx 24x0 serisi bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli GeForce 310 modeli, aktif soğutma kullanıyor ve üzerinde bir adet DVI ve bir adet te DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı GeForce 310 modelinin GeForce G210 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olduğu bildirilirken, müşterilerin kartı 40£ seviyesinden satın alabiliyorlar.

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