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Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
38,1b
1
106
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı
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Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi merakla beklenen Nvidia, yeni modeller hakkında sessizliğini korurken, HP'nin internet sitesinde yer alan ilginç bir bilgi dikkatlerden kaçmadı.

HP'nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurumsal müşteriler için hazırlanan HP Compaq 6000 ve dx 24x0 serisi bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli GeForce 310 modeli, aktif soğutma kullanıyor ve üzerinde bir adet DVI ve bir adet te DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığı GeForce 310 modelinin GeForce G210 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olduğu bildirilirken, müşterilerin kartı 40£ seviyesinden satın alabiliyorlar.

Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı
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Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı
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Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı
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natmaca 10 yıl
ayrıca fx57, bari baslıgı ona gore atsaydın sende, gun ısıgına cıktı ne demek kardesim ? sanki 5970 cıktı ?
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natmaca 10 yıl
bu sefer tartısmalara dh yide katmayı basarmıslar :D way bea !
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BlackBeasT 10 yıl
GF310 olmuş dün GF300du bu kart :D (oyy ne eglendim )çok yaşa NVIDIA
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fukarakoala 10 yıl
nvidia fan boylar sizce bu kart fermi düzeyi yüksek vaatleri olan bi kartın giriş seviyesi böle olabilirmi.Bence en giriş seviyenin Dx 10.1 olması imkansız 3xx serisi performans serisi diyoruz.Arkadaslar atinin de nvidianındaçok iyi modeller yapmasını bir tarafın fan boylugunu yaparak kısıtlamayın ne kadar yeni model o kadar ticari rekabet ve ucuz olmasada yenilenen teknoloji ile bize sunulan hizmetlerin artması olur :)
Dipnot:Bu cocuk ati kullanıyordur demeyin.Asus gtx275 im vardır.Fizik bitirmiş yüksek yapan biriyim teknolojinin gelişmesini herkesten cok isteyen biriyim.
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fx57 10 yıl
@sadtneverdie, eğer bu kart Fermi gibi algılanıyorsa bunun nedeni bizim haberimiz değil Nvidia'nın uyguladığı yeniden isimlendirme stratejisidir. Sanırım firma tutkunuz veya fanatikliğiniz bu gerçeği görmenizi engelliyor olabilir. GeForce 310 ile ilgili haber yapan tek site biz değiliz, yabancı kaynakları da kontrol edebilirsiniz ;)
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sadtneverdie 10 yıl

fx57

@sadtneverdie, eğer bu kart Fermi gibi algılanıyorsa bunun nedeni bizim haberimiz değil Nvidia'nın uyguladığı yeniden isimlendirme stratejisidir. Sanırım firma tutkunuz veya fanatikliğiniz bu gerçeği görmenizi engelliyor olabilir. GeForce 310 ile ilgili haber yapan tek site biz değiliz, yabancı kaynakları da kontrol edebilirsiniz ;)


haberin başlığını atarken bunun fermi gibi algılanacağını benden daha iyi biliyordunuz. konunun kaydığı yerden mutlu olmadığınıza eminim. ayrıca şöyle bir önerim var haber editörleri ek olarak damgalamada yapsın zaten benimle başladınız hepimizi damgalayın. ne dersiniz?
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sadtneverdie 10 yıl
başlığın yönlendiriciliği ortadayken neyins avunmasını yapıyorsunuz? ne yani bu sitede her yapılan doğru mu? kimsenin bir şey savunmasını isteyen yok ama zaten 1 gün içinde 2 çelişen nvidia haberi verilmişken ne olduğu belirsiz bir kartın sanki fermiyniş gibi verilmesi ne derece doğru? bu gelişme felan değil ortaya birşey atalım haber olsun mantığıyla yapılmış bir hareket.
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Source 10 yıl

sadtneverdie

başlığın yönlendiriciliği ortadayken neyins avunmasını yapıyorsunuz? ne yani bu sitede her yapılan doğru mu? kimsenin bir şey savunmasını isteyen yok ama zaten 1 gün içinde 2 çelişen nvidia haberi verilmişken ne olduğu belirsiz bir kartın sanki fermiyniş gibi verilmesi ne derece doğru? bu gelişme felan değil ortaya birşey atalım haber olsun mantığıyla yapılmış bir hareket.


Yahu bunu uzatmanın bir anlamı varmı? FX57 bizlere herzaman en güncel haberleri veriyor bu modeli bizlerle paylaştığı için suçmu oldu? Var işte bu model ister kabul edin ister kabul etmeyin
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hakankart 10 yıl
arkadaşım editör neden nvidia ile dalga geçmek istesin. nvidia bizle dalga geçin diye hala en alt sınıftaki kartlarını bile yeniden isimlendirip durursa adam dalgada geçer herbişey yapar. hadi üst seviye kart üretemedin anladıkta giriş seviyesi kart da üretmeyecek kadar basiretsiz olursan herkes dalga geçer tabi. adı büyük firmanın. adamlar oyun firmalarını satın lacaz diye para harcamaktan kart üretmeye bütçe ayıramamışlar herhalde. kartın iyiyken firma satın almaya bütçeyi yıkarsan sonra adam senden hızlı davranıp teknolojiyi geliştirdimi bakarsın böle işte. müşteri ne zamana kadar yer bu numaraları acaba onu merak ediyorum ama zamanla uyanmaya başlamıştır herhalde. çünkü forumda nvidia ile dalga geçenlerin sayısı hızla artmakta.
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fx57 10 yıl
@multeci ve @(((Teacher)), herkes GeForce 300 serisi ekran kartlarını merakla beklerken, ortaya GeForce 310 diye bir model çıkıyor. Bu tabii ki ciddi bir haber değeri taşımaktadır. Herhangi bir firmaya yakın olmadığımızı, amacımızın okuyucularımıza yaşanan tüm gelişmeleri en hızlı şekilde paylaşmak olduğunu bizi uzun süredir takip eden hemen her okuyucu zaten bilir. Ortada GeForce 310 diye bir model varsa yabancı pek çok site gibi biz de bunun haberini yapacağız hangi firma olursa olsun burada sorulması gereken asıl sorular, kartın kendisi ve Nvidia'nın amacıyla ilgili olmalıdır. @sadtneverdie, yazdığınız daha önceki yorumlara sadece birkaç dakika bakınca, Nvidia hakkındaki pozisyonunuz net bir şekilde anlaşılabiliyor. Ayrıca forumdaki agresif tutumuzun da farkındayız. Haberdeki yorumunuzu dikkatle okumanızı öneriyor, kendi yaptığımı yani bir kere konuşmadan önce iki düşünmeyi tavsiye ediyorum. Kullanmayı bildikten sonra hiç bir bilgi gereksiz değildir ;)
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sahafiec 10 yıl
demek Fermi bu...
çok karizma bir kartmış yahu. bunca performansı bukadarcık yere nasıl sığdırdılar merak ediyorum doğrusu.
helal olsun nVidia ya...


bu kart 5970 i acaba ikiye mi katlar üçe mi?
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multeci 10 yıl

fx57

@multeci ve @(((Teacher)), herkes GeForce 300 serisi ekran kartlarını merakla beklerken, ortaya GeForce 310 diye bir model çıkıyor. Bu tabii ki ciddi bir haber değeri taşımaktadır. Herhangi bir firmaya yakın olmadığımızı, amacımızın okuyucularımıza yaşanan tüm gelişmeleri en hızlı şekilde paylaşmak olduğunu bizi uzun süredir takip eden hemen her okuyucu zaten bilir. Ortada GeForce 310 diye bir model varsa yabancı pek çok site gibi biz de bunun haberini yapacağız hangi firma olursa olsun burada sorulması gereken asıl sorular, kartın kendisi ve Nvidia'nın amacıyla ilgili olmalıdır. @sadtneverdie, yazdığınız daha önceki yorumlara sadece birkaç dakika bakınca, Nvidia hakkındaki pozisyonunuz net bir şekilde anlaşılabiliyor. Ayrıca forumdaki agresif tutumuzun da farkındayız. Haberdeki yorumunuzu dikkatle okumanızı öneriyor, kendi yaptığımı yani bir kere konuşmadan önce iki düşünmeyi tavsiye ediyorum. Kullanmayı bildikten sonra hiç bir bilgi gereksiz değildir ;)

herkesin 300 serisini merak etmesi için birsürü sebep var bunları saymanın lüzumu yok. bu kart bu merakları giderecek hiçbirşeye sahip değil.
bu haberin başlığını yazarken gülümsediğinize eminim. editlemişsiniz ama önceki halinde soru işareti de vardı. o soru işareti ve "gün ışığına çıktı" gibi bi başlık sanki çok umursanacak, çok önemli ve beklenen bi kart havası uyandırıyordu.
sizi takdir eden biriyim benimkisi ufacık bi eleştiriydi kendi fikrimi belirttim sadece. diğer giriş seviye kartlarında haberlerini yaptınız her zaman, bunuda yapmanız doğal ama üyelerin böyle dalga geçeceği belliydi. dalga geçilmesini umursayacak değilim ben kesinlikle bi firmanın taraftarlığını yapmam, amd ye karşı daha yakın birisiyimdir hatta.
haberin ciddi olduğu konusunda ve gerekliliği konusunda tereddüt edilmesi gayet doğal. bu haberi art niyetle hazırlamadığınızı biliyorum ama eleştirim öyle anlaşıldıysa özür dilerim. kolay gelsin
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simplethinks 10 yıl
Bayram şekeri ya el öpen çocuklara hediye . 1 nisan şakası gibi
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unixx 10 yıl
görürsünüz gt310 diye bunada saldırırlar benim fanatık vatandaşim hehehee.Nasıl 9800gt ye saldırdılar adam elindeki 8800gt yi satıp 9800gt aldı ya düşünebiliyormusunuz hehehehe


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HumWE 10 yıl
soğutma sistemi biraz aceleye gelmiş malum nvidia çok çalıştı kart üstünde fanıdı önümüzdeki sene sonuna geliştirir


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HyDRoXy 10 yıl
Emin misiniz ?
Bu Fermi (gt310 mu ? )
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NorthShield 10 yıl
haberin başlığını görünce heycanlandım "Nvidia GeForce 310 gün ışığına çıktı?"

hemen damladım içeri aha ne göreyim bu ne yaaa dedim sonra yorumları okudum gece gece kahkahaya boğuldum helal olsun hepinize...

Kart hakikatten son teknoloji ürünü küçük olmasının sebebi gücsüz olması değil üstün nanometrik teknoloji 0.5nm gpu var bu kartta üstelik x2 o yüzden okadar büyük soğutucu kullanılmış...

Ben bu kartı evde bile yaparım yaw devre elemanlarına bakın 4 kondansatör 2 bobin 1 tanede entegre bide fx5200 gpu su tamam. :D
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AlkanExclusive 10 yıl
hahaha.... fermi olmuş fehmi... vah vaaaahh
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wacd 10 yıl

NorthShield
Ben bu kartı evde bile yaparım yaw devre elemanlarına bakın 4 kondansatör 2 bobin 1 tanede entegre bide fx5200 gpu su tamam. :D


Smd'leri de say
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