Nvidia GeForce 7200GS'yi duyurdu

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Herkesin DirectX 10 ile meşgul olduğu şu günlerde Nvidia DirectX 9 tarafına yönelik son decerece ekonomik yeni bir model daha hazırladı. Firmanın hazırladığı GeForce 7200GS daha önce satışa çıkan GeForce 6200TC ve GeForce 7100'ün yerini alması bekleniyor. Açıkçası kartın piyasaya çıkacağımı yoksa sadece PC üreticilerine mi verileeceği şu an için bilinmiyor.- Grafik İşlemci: G72 - Saat Hızları: GPU:450 * Bellek: 400MHz - Bellek Tipi: DDR2 - Bellek Veri Yolu: 64-bit - Shader Model 3 Desteği: Evet - HDR Desteği: Evet - Çıkışlar: DVI, VGA, TV-Out - Soğutma: Pasif - 3DMark 2006: 489 puan (GeForce 6200TC/7100:382)