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Nvidia GeForce 7200GS'yi duyurdu

12 yıl
22,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 7200GS'yi duyurdu
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Herkesin DirectX 10 ile meşgul olduğu şu günlerde Nvidia DirectX 9 tarafına yönelik son decerece ekonomik yeni bir model daha hazırladı. Firmanın hazırladığı GeForce 7200GS daha önce satışa çıkan GeForce 6200TC ve GeForce 7100'ün yerini alması bekleniyor. Açıkçası kartın piyasaya çıkacağımı yoksa sadece PC üreticilerine mi verileeceği şu an için bilinmiyor. GeForce 7200GS'nin Özellikleri; - Grafik İşlemci: G72 - Saat Hızları: GPU:450 * Bellek: 400MHz - Bellek Tipi: DDR2 - Bellek Veri Yolu: 64-bit - Shader Model 3 Desteği: Evet - HDR Desteği: Evet - Çıkışlar: DVI, VGA, TV-Out - Soğutma: Pasif - 3DMark 2006: 489 puan (GeForce 6200TC/7100:382)
Nvidia GeForce 7200GS'yi duyurdu
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The_MAD 12 yıl
G7'nin üretimi nisanda bitiyor haberleri fos çıktı anlaşılan nVidia G7 den daha çok ekmek yer..Biz ne kadar bu kartlar boş desekde alanı çok çıkar bence...
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Stacker80 12 yıl
Nvidia dort koldan saldırıyor ama yanlıs yerden saldırıyor

su kart cıkacagına 8600 ları cıkarsalar ya
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