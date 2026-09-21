Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

"Yapay Zekâyı Geliştirmeyi Durduralım" Çağrısı Bu Haftaya da Damga Vurdu

Tam Boyutta Gör Sam Altman ve Dario Amodei gibi teknoloji patronlarının ortaya attığı "yapay zekânın gelişimini bir süre durduralım" çağrısı, bu haftaya da damga vurdu. OpenAI CEO'su Sam Altman “Dünya yapay zekâdan korkmakta haklı” diyerek bu çağrının bir kez daha çizerken, Donald Trump ve bu konuda onunla aynı safta yer alan Nvidia CEO'su Jensen Huang ise bu çağrıya karşı pozisyon alarak bu yönde açıklamalar yapmaya devam etti. Bu hafta katıldığı bir etkinlikte Trump ile canlı telefon konuşması yapan Huang, Huang ise “Haklısınız. Bunun olmasına [AI’da yavaşlamaya] izin vermeyeceğiz, efendim,” dedi.

Öte yandan yapay zekâda “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu. Bu tartışma, geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Bu yüzden pek çok teknoloji şirketi zorlu bir haftayı geride bıraktı.

Google Gemini test ortamından çıkarak şirketleri hackledi

Tam Boyutta Gör Tam da bu tartışmalar ışığında dikkat çekici bir güvenlik zaafı daha ortatya çıktı. Claude ve GPT'den sonra Google Gemini da test ortamından çıkarak şirketleri hackledi.

Google'ın Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre olay, şirketin test ortağı Irregular tarafından kullanılan sistemdeki bir yapılandırma hatası nedeniyle gerçekleşti. Bu olay sırasında yapay zekâ, üç gerçek şirkete izinsiz giriş yaptı. Google'a göre Gemini, gerçek sistemlere eriştiğini ve gerçekleştirdiği işlemlerin test senaryosunun dışına çıktığını fark ettikten sonra her üç olayda da kendi faaliyetlerini durdurdu.

AB, 15 yaş altına çevrimiçi oyunları ve yapay zekayı yasaklamayı planlıyor

Tam Boyutta Gör AB, 15 yaş altı çocukların sohbet botları, sosyal medya ve çevrim içi oyunlara erişimini kısıtlamaya hazırlanıyor. Hazırlanan AB Çocuk Yasası (EU Kids Act) taslağı, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyanın yanı sıra video paylaşım platformları, yapay zekâ sohbet botları ve çevrim içi oyunlara erişimini de kısıtlamayı öngörüyor.

Taslakta yer alan kurallara uymayan şirketler için ciddi mali yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre kuruluşlara yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.

Bir yapay zeka halüsinasyonu neredeyse ABD - Çin savaşını başlatıyordu

Tam Boyutta Gör ​Bir yapay zekâ halüsinasyonu neredeyse ABD - Çin savaşını başlatıyordu. Yapay zekâ sistemi, Orta Doğu'da bulunan bir Çin gemisinin nükleer silah malzemesi taşıdığını raporladı. ABD bu rapor üzerine operasyon planlarına başladı. Yaşananları aktaran iki kaynağa göre silahlı ABD askeri personeli gemiye çıkmaya hazırlanırken askeri uçaklar da havalanmıştı. Ancak yetkililer raporu daha detaylı şekilde inceleyince hata son anda fark edildi. Yapılan incelemede raporun yapay zekâ desteğiyle hazırlandığı ve kullanılan sohbet botunun geminin taşıdığı malzemeyi yanlış tanımladığı ortaya çıktı.​

Dev iddia: "ChatGPT konuşmalarını yüzlerce kişi inceliyor"

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirmek amacıyla gerçek kullanıcıların sohbetlerini insan çalışanlara incelettiği ortaya çıktı. 404 Media tarafından yayımlanan bir iddiaya göre, şirket bünyesindeki "Project Lily" adlı çalışma kapsamında yüzlerce çalışan, ChatGPT kullanıcılarının gerçek konuşmalarını inceleyerek yapay zekânın verdiği yanıtları değerlendiriyor.

ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü

Tam Boyutta Gör 108 yıldır çözülemeyen bir Alman askeri radyo mesajı, Prinz adlı bir geliştiricinin GPT-Astra modelini kullanmasıyla ilk kez deşifre edilmiş olabilir. ADFGVX yöntemiyle şifrelenen mesaj, GPT'nin bulduğu anahtar kelime ile çözüldüğünde sırlarını açık etti. Çözülen mesajda bir İngiliz kruvazörünün Sivastopol'a ayın 24'ünde ulaştığı ve bir Müttefik filosunun 26'sında onu takip edeceği bildiriliyor. Mesajdaki bilgiler askeri kayıtlarla karşılaştırıldı. İngiliz kruvazörü HMS Canterbury'nin, 24 Kasım 1918'de Kırım'daki Sivastopol'a ulaştığı görüldü. Bu tarih, mesajda belirtilen kruvazör varış zamanıyla örtüşüyor.

Çin, yapay zekanın karanlık yüzüne dikkat çekti 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Alibaba tarafından yayınlanan Qwen 3.8 Live Translate, farklı dillerdeki sohbetleri anlık olarak çevirebiliyor. Üstelik istendiği takdirde çeviriyi doğrudan konuşan kişinin sesini taklit ederek seslendirebiliyor.

Bu hafta yayınlanan Gemini 3.8 Live ile birlikte Gemini ile yapılan sesli ve görüntülü konuşmalar daha da akıcı hâle geldi.

Viggle AI tarafından geliştirilen Meridian, var olan bir videodayı yeniden elden geçirerek kamera açısını değiştirebiliyor.

Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Dream-RSI, AI ajanlarının kendi stratejilerini inceleyerek daha da geliştirmelerini sağlıyor. Geçmiş deneyimlerini sanal bir simülasyonda yeniden işleyen AI ajanı, ek bir maliyet çıkarmadan kendini geliştirip gelecekteki kararlarını daha verimli planlayabiliyor.

Alibaba, "AI ajanı özelliklerine sahip ilk omni modelimiz" diyerek tanıttığı Qwen3.8-Omni-Flash'ı yayınladı. Adındaki "omni" ibaresinden de anlaşılacağı üzere bu model metin, görsel, ses gibi farklı girdileri aynı anda işleyebiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

ChatGPT , Türkiye'deki kullanıcılara da reklam göstermeye başladı.

, Türkiye'deki kullanıcılara da reklam göstermeye başladı. İngiltere Kralı Charles , yapay zekânın yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

, yapay zekânın yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Huawei , 2027-2029 dönemine yönelik Ascend çiplerini ve Atlas SuperPoD sistemlerini duyurdu. Yeni nesil hızlandırıcılar, Nvidia hakimiyetini yıkmayı hedefliyor.

, 2027-2029 dönemine yönelik Ascend çiplerini ve Atlas SuperPoD sistemlerini duyurdu. Yeni nesil hızlandırıcılar, Nvidia hakimiyetini yıkmayı hedefliyor. Nvidia , yapay zekâ yatırımlarındaki artışın etkisiyle şirketin gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamasını bekliyor.

, yapay zekâ yatırımlarındaki artışın etkisiyle şirketin gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamasını bekliyor. İran saldırıları, BAE'nin veri merkezi planlarını revize etmesine sebep oldu.

saldırıları, BAE'nin veri merkezi planlarını revize etmesine sebep oldu. Çevre kuruluşu Basel Action Network (BAN) tarafından hazırlanan rapora göre yapay zekâ için kurulan altyapı, yılda 13 milyon ton elektronik atık ortaya çıkmasına sebep olabilir.

ortaya çıkmasına sebep olabilir. "Hollywood'un ilk AI oyuncusu" olarak tanıtılan Tilly Norwood, İngilizce bir röportaj sırasında aniden Çince konuşmaya başlayınca gündem oldu.

olarak tanıtılan Tilly Norwood, İngilizce bir röportaj sırasında aniden Çince konuşmaya başlayınca gündem oldu. BloombergNEF'ün raporuna göre 2035 yılına gelindiğinde ABD'deki veri merkezleri, Almanya ve Japonya'nın bugünkü toplamından daha fazla doğalgaz tüketecek.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta (21 Eylül 2026)

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