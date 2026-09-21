Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, yapay zekânın gelişimine dair tartışmalar da bu hafta da devam etti. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
"Yapay Zekâyı Geliştirmeyi Durduralım" Çağrısı Bu Haftaya da Damga Vurdu
Öte yandan yapay zekâda “fren çağrısı” şirketlerin hisselerini vurdu. Bu tartışma, geçtiğimiz hafta teknoloji hisselerinde sert satışlara yol açtı. Bu yüzden pek çok teknoloji şirketi zorlu bir haftayı geride bıraktı.
Google Gemini test ortamından çıkarak şirketleri hackledi
Google'ın Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre olay, şirketin test ortağı Irregular tarafından kullanılan sistemdeki bir yapılandırma hatası nedeniyle gerçekleşti. Bu olay sırasında yapay zekâ, üç gerçek şirkete izinsiz giriş yaptı. Google'a göre Gemini, gerçek sistemlere eriştiğini ve gerçekleştirdiği işlemlerin test senaryosunun dışına çıktığını fark ettikten sonra her üç olayda da kendi faaliyetlerini durdurdu.
AB, 15 yaş altına çevrimiçi oyunları ve yapay zekayı yasaklamayı planlıyor
Taslakta yer alan kurallara uymayan şirketler için ciddi mali yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre kuruluşlara yıllık gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabilecek.
Bir yapay zeka halüsinasyonu neredeyse ABD - Çin savaşını başlatıyordu
Dev iddia: "ChatGPT konuşmalarını yüzlerce kişi inceliyor"
ChatGPT-6 Astra, 108 yıllık I. Dünya Savaşı şifresini çözdü
Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları
Alibaba tarafından yayınlanan Qwen 3.8 Live Translate, farklı dillerdeki sohbetleri anlık olarak çevirebiliyor. Üstelik istendiği takdirde çeviriyi doğrudan konuşan kişinin sesini taklit ederek seslendirebiliyor.
Bu hafta yayınlanan Gemini 3.8 Live ile birlikte Gemini ile yapılan sesli ve görüntülü konuşmalar daha da akıcı hâle geldi.
Viggle AI tarafından geliştirilen Meridian, var olan bir videodayı yeniden elden geçirerek kamera açısını değiştirebiliyor.
Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Dream-RSI, AI ajanlarının kendi stratejilerini inceleyerek daha da geliştirmelerini sağlıyor. Geçmiş deneyimlerini sanal bir simülasyonda yeniden işleyen AI ajanı, ek bir maliyet çıkarmadan kendini geliştirip gelecekteki kararlarını daha verimli planlayabiliyor.
Alibaba, "AI ajanı özelliklerine sahip ilk omni modelimiz" diyerek tanıttığı Qwen3.8-Omni-Flash'ı yayınladı. Adındaki "omni" ibaresinden de anlaşılacağı üzere bu model metin, görsel, ses gibi farklı girdileri aynı anda işleyebiliyor.
Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa
- ChatGPT, Türkiye'deki kullanıcılara da reklam göstermeye başladı.
- İngiltere Kralı Charles, yapay zekânın yanlış kişilerin eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarıda bulundu.
- Huawei, 2027-2029 dönemine yönelik Ascend çiplerini ve Atlas SuperPoD sistemlerini duyurdu. Yeni nesil hızlandırıcılar, Nvidia hakimiyetini yıkmayı hedefliyor.
- Nvidia, yapay zekâ yatırımlarındaki artışın etkisiyle şirketin gelecek yıl çip satışlarını ikiye katlamasını bekliyor.
- İran saldırıları, BAE'nin veri merkezi planlarını revize etmesine sebep oldu.
- Çevre kuruluşu Basel Action Network (BAN) tarafından hazırlanan rapora göre yapay zekâ için kurulan altyapı, yılda 13 milyon ton elektronik atık ortaya çıkmasına sebep olabilir.
- "Hollywood'un ilk AI oyuncusu" olarak tanıtılan Tilly Norwood, İngilizce bir röportaj sırasında aniden Çince konuşmaya başlayınca gündem oldu.
- BloombergNEF'ün raporuna göre 2035 yılına gelindiğinde ABD'deki veri merkezleri, Almanya ve Japonya'nın bugünkü toplamından daha fazla doğalgaz tüketecek.
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