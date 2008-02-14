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Nvidia GeForce 9600GT'nin başarısından emin

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk yol haritasına göre bugün kullanıma sunulması beklenen 9. jenerasyon GeForce ailesinin ilk temsilcisi olacak GeForce 9600GT'nin lansmanta tarihi daha önce nedenleriyle birlikte paylaştığımız üzere Nvidia tarafında 1 hafta ileri (21 Şubat 2008) alınmıştı. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce 9600GT'nin elde edeceği başarıdan son derece emin. GeForce 8800GT'nin segmentinde elde ettiği başarıyı 170$'a seviyesinde GeForce 9600GT ile tekrarlamayı hedefleyen Nvidia cephesinde firma 8800GT'nin lansmanı sonrası yaşanan talep karşılayamama sorununun GeForce 9600GT ile yaşanmaması içinde özel çaba gösteriyor. Hatırlanacağı üzere, AMD-ATi'nin HD 3800 serisi grafik kartlarının yakaladığı satış başarısında Nvidia'nın 8800GT ile bir süre piyasa ve kullanıcı taleplerini karşılayamaması da etkili olmuştu. 170$ seviyesinde 8800GS ayarında performans sergileyeceği ifade edilen GeForce 9600GT (4 çekirdekli işlemci kullann iyi bir sistemde 9600GT'nin 3DMark 2006'da 11500-12000 arası skora imza atabildiği söyleniyor) için ATi cephesinde de HD 3850 rakip olarak gösterilse bile yine daha önce sizler ile haberini paylaştığımız üzere firmanın RV740 kod adlı ve 256-bit bellek veri yoluna sahip yeni bir model hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. İlgili bağlantılar; - DH Özel: GIGABYTE GeForce 9600GT: http://forum.donanimhaber.com/m_21127641/tm.htm - DH Özel: MSI'ın özel soğutmalı ve hız aşırtılmış 9600GT OC Edition Modeli: http://forum.donanimhaber.com/m_21141820/tm.htm - ATi'nin 9600GT'ye Yanıt RV740 Olacak: http://forum.donanimhaber.com/m_21115075/tm.htm
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.:SASU:. 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


- DH Özel: MSI'ın özel soğutmalı ve hız aşırtılmış 9600GT OC Edition Modeli: forum.donanimhaber.com/...



Bu konu gösterimden kaldırılmıştır, Yazıyor
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Razorback 11 yıl
kdv dahil Türkiye satış fiyatı ne olur dersiniz?
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tokatli6061 11 yıl
9600GT'nin performansının 3850'den daha iyi olacağı (ama ne kadar?) tahmin ediliyor.

Büyük ihtimalle öyle olacaktır ama sadece performans başarı anlamına gelmiyor. Fiyat çok daha önemlidir. 9600GT 3850'den ortalama %15 hızlı olsa bile 3850 9600GT'den %25 ucuz olursa başarılı olacak olan 9600GT değil, 3850'dir.


bu kartın 3850'den %15 hızlı olması 8800gt ile başabaş olması anlamına geliyo, fakat gpu'sunun özelliklerine bakınca bu mümkün değil çünki 8800gt'nin biraz kırpılmış hali bu kart. benim tahminim bu kart 3850 ile başabaş gelecek belki çok az farkla önde olacak. kararı tamamen fiyat belirleyecek iki kart arasında
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KanKoKan 11 yıl
11500-12000 arası 3dMark puanı iyi bir puan fakat 4 çekirdekli ile, 4 çekirdekli bir 3dmark testinden zati 5000-6000 puan arası işlemciden geliyor, üstelik 2008 de yeni gelecek oyunlar icin 12000 puanın artık yeterli olmayacağı kanısındanyım.
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enoman 11 yıl
Yahu bu oyunlar puanla mı oynanıyo boşverin puanı benim takoz X1600 bile Crysisi mediumda oynatıyosa bu kartlar çok bile.
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ogulcanozugenc 11 yıl

Orjinalden alıntı: KanKoKan

11500-12000 arası 3dMark puanı iyi bir puan fakat 4 çekirdekli ile, 4 çekirdekli bir 3dmark testinden zati 5000-6000 puan arası işlemciden geliyor, üstelik 2008 de yeni gelecek oyunlar icin 12000 puanın artık yeterli olmayacağı kanısındanyım.


senin ultra, benim gtx yeter kafayı yorma bu kadar bi kaç ayardanda mahrum kalalım boşver
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