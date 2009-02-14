Nvidia, GeForce GTS 250 modelini 130$ seviyesinden pazara sunuyor

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Nvidia'nın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Uluslararası CeBIT fuarına paralel olarak GeForce 9 serisi bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirileceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. GeForce 9800GT'yi GeForce GTS 240 adı altında pazara yeniden sunacak olan firma, 55nm üretim teknolojisine geçiş yaptığı ilk çözüm olan GeForce 9800GTX+ modelini ise GeForce GTS 250 olarak isimlendirecek.

Teknik özellik anlamında GeForce 9800GTX+ modelinden herhnagi bir farkının olmayacağı belirtilen ve G92 GPU'sundan güç alan GeForce GTS 250 modeli için bazı üreticilerin özel soğutuculu versiyonlar hazurlayabileceği de belirtiliyor. Yeniden isimlendirmeyle birlikte Nvidia aynı GeForce GTS 240 modelinde olduğu gibi GeForce 9800GTX+ ya da yeni adıyla GeForce GTS 250 modelinin fiyatında da idirim yapacak.

Gelen bilgilere göre GeForce GTS 250 veya yaygın adıyla GeForce 9800GTX+ modelinin fiyatında 20$'lık bir indirim söz konusu olabilir. Yani Mart ayı ile birlikte GeForce 9800GTX+ modelinin yurt dışı fiyatı 130$'a kadar düşecek. Tabii Nvidia'nın bu girişimi rakibi AMD-ATi'nin de ilgili segment için yeni bir fiyat indirimine gitmesini sağlayabilir. GeForce GTS 250 tabanlı modellerin CeBIT fuarını takiben satışa sunulması bekleniyor.