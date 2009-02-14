Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, GeForce GTS 250 modelini 130$ seviyesinden pazara sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,6b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia, GeForce GTS 250 modelini 130$ seviyesinden pazara sunuyor
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Uluslararası CeBIT fuarına paralel olarak GeForce 9 serisi bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirileceğinden daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik. GeForce 9800GT'yi GeForce GTS 240 adı altında pazara yeniden sunacak olan firma, 55nm üretim teknolojisine geçiş yaptığı ilk çözüm olan GeForce 9800GTX+ modelini ise GeForce GTS 250 olarak isimlendirecek.

Teknik özellik anlamında GeForce 9800GTX+ modelinden herhnagi bir farkının olmayacağı belirtilen ve G92 GPU'sundan güç alan GeForce GTS 250 modeli için bazı üreticilerin özel soğutuculu versiyonlar hazurlayabileceği de belirtiliyor. Yeniden isimlendirmeyle birlikte Nvidia aynı GeForce GTS 240 modelinde olduğu gibi GeForce 9800GTX+ ya da yeni adıyla GeForce GTS 250 modelinin fiyatında da idirim yapacak.

Gelen bilgilere göre GeForce GTS 250 veya yaygın adıyla GeForce 9800GTX+ modelinin fiyatında 20$'lık bir indirim söz konusu olabilir. Yani Mart ayı ile birlikte GeForce 9800GTX+ modelinin yurt dışı fiyatı 130$'a kadar düşecek. Tabii Nvidia'nın bu girişimi rakibi AMD-ATi'nin de ilgili segment için yeni bir fiyat indirimine gitmesini sağlayabilir. GeForce GTS 250 tabanlı modellerin CeBIT fuarını takiben satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
Eh pişir pişir iyi güzel yine aynısın nvidia :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 10 yıl
Rahat oyun oynatacak kartlar bu fiyatlara insinde ister ati olsun ister nvidia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefa3027 10 yıl
kart sağlam osunda ister ati ister n-vidia farketmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 10 yıl
isim değiştirmesi dert değil. ama bugüne kadar isim değiştirip , birde fiyat arttırıyodu. bunda fiyat artışı görünmüyo. bu durumda , bence isim değiştirmesinde bi sakınca yok. nvidia fanı olduğum sanılmasın , hiç alakası yok. sadece mantıklı bakıyorum ki gölüm bunun rakibinden yana , ama yinede paramın karşılığı olarak hangisi daha çok şey verirse , onu tercih ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
768mb yapsınlar bari fix
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
Desene 9800gtx+ ı olanların kartı elinde patlıcak bide bununla ilgili bi sürü başlık açılcak offff 4850mi gts 250mi uğraş dur milletle ekran kartı bölümünden soğuttu bu nvidia beni. Başka işi yokmu 8800gts i 2kere makyajlayıp yeni diye satıyor yuhhhhhhhhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


buyruın GTS 250- TR DE 119 DOLAR dfsbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 10 yıl
9800 GTX+ nın fiyatı düşmesi çok güzel. 3 haneli isim kodlamasını hiç sevmedim. GTS250 yerine GTX9800+ almayı tercih ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
comancher 10 yıl
nvidia iyicene işi tozunu kacırdı.geforce 9800gt ismini deyiştirip GTX 240 diye kakalıyo millete..8800 de 9800 diye kakalamıştı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_ByLrBnGLdM2_ 10 yıl
neden devamlı isim değiştiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 10 yıl
pahalı pahallı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Geçen sene, nvidia GTX modellerini 300 dolar altına kesinlikle çekmez diyenler vardı.
Yeni bir kart alıp sevincini 6 aydan fazla sürdürecek fazla kişi yoktur kanımca. Şu kartla da bütün özellikleri sonuna kadar açıp oynanamayacak oyun sayısı biri ikiyi geçmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyha 10 yıl
iyi iyi ucuzlasın ucuzlasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kadir59 10 yıl
iki firma arasındaki rekabet ençok donanımcıları sevindiriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fettah34 10 yıl
Yurt dışında 130$, Türkiye'de max 149$+KDV gibi bir fiyata denk gelir ki mükemmel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17604 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, grafik kartı ve
2 etiket daha vga Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Ericsson T303 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim