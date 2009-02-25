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Nvidia, GeForce GTS 250 modelini CeBIT'te duyuracak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTS 250 modelini CeBIT'te duyuracak
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Donanınm dünyası Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarına kilitlenmiş durumda. Çok sayıda firmanın yeni nesil ürün ve çözümlerini tanıtacağı fuarın öne çıkan katılımcılarından birisi de Nvidia olacak. Mobil sistemler, taşınabilir medya oynatıcıları ve akıllı telefonlar için hazırlanan Ion ve Tegra platformlarını tanıtması beklenen Santa Clara merkezli firma, yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası ekseninde GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250 adı altında yeniden duyuracak.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 modelinin yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve bir miktar daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor. Güncel ürün gamını tek bir seri altında toplama hedefiyle yeniden isimlendirmeye gittiği belirtilen firmanın GeForce GTS 250 modelini takiben Nisan ayı içerisinde GeForce GTS 240 (GeForce 9800GT) modelini de duyurması bekleniyor.


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escape0121 10 yıl
aynı haberi okumaktan sıkıldık artık
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gordon01 10 yıl
3 ay sonra gt300 ler gelecek diyenleri emin mi acaba? Benim bildiğim 3-4 ay sonra 40nm gt200(212?) ler gelecek sonra da bu yılın son çeyreğinde ya da win7 çıkışına takiben dx11 li gt300 ler gelecek
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mamad 10 yıl
Hani 40nm ile üretilecekti. Nvidia hazırlıkları tamamlayamadı galiba. Adamlar 55nm'ye geçene kadar can verdi zaten, 40nm biraz zorladı anlaşılan. Hep söylüyorum; bu konuda ati daha erken davranacaktır.

Buarada habere sevindim. Çünkü g92 kullanan çok kişi var ve bu gpu'ya yazılımsal destek devam etmeli.
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ona2000 10 yıl
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 modelinin yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve bir miktar daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.



Neden bu cümleye inanasım gelmiyor?
Ne 55nm GTX260 i ne de GTX285 i eski serilerinden ucuz sürdü piyasaya.
Bu da kesinlikle güncel 9800GTX+ dan pahalı olacaktır.

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myd 10 yıl
sonra bide gtx250+ yaparlar tam olur
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whatisnfc 10 yıl
Bu tür şeylerden pek anlamayan insanlara kaktırıcaklar işte yeni kart diye ..
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T-MAC*1 10 yıl
Bi süre sonra nvidia nın sitesinde reklamı çıkar

"Speak the Visual GTS250"


Artık baydın nvidia!! Madem düzenleme yapmaya çalışıyorsun koca 8xxx ve 9xxx serisini GTS yapana kadar 4 tane GTX kartı 9900 yap.Öteki türlü bu resmen dolandırıcılık!!!
Saol fx57
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ekorender 10 yıl
Orjinalden alıntı: IronFuneral

Bu tür şeylerden pek anlamayan insanlara kaktırıcaklar işte yeni kart diye ..

Ya niye kaktırma olsunki. Adamın elinde bilgisayar yoksa bunu alırsa kötü bir iş yapmış olmazki. Şuanda güncel oyunlarda Crysis hariç oynatamadığı yada iyi ayarda açamadı oyun varmı yok. O zaman alan adam neden kazık yesin. Heee elinde 8800 gt gibi herşeye yetebilen bir kart varken yenisi çıkmış ben bunu alayım diyen birisi varsa zaten o adam parasını sokağa atmaya hevestir. Bunada diyecek birşeyimiz yok. Bu işlerden hiç anlamayan bir insan için ise 8800gt olmuş gts 240 olmuş zaten anlamayacağı için satıcının insafına kalmıştır. Bu nedenle kandırma falan göremiyorum ben bu işte. Firmada dürüstçe sadece isimlendirmelerde bir değişiklik olacak diye zaten açıklamasını geçmiş. Daha ne yapacak. Bu işlemi Ati'de yapabnilir bence hiçbir sakıncası yok. Ayrıca 3 ay sonra yepyeni bir seri çıkaracak bir firmanın (gt300) 3 ay kala maceralara girmemesi kadar doğal birşey olamaz. Niye masraf yapıp arge çalışması tanıtım falan gibi şeylerle uğraşsın. Yeni nesili yaza göreceğiz zaten :)
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dante38 10 yıl
nvıdıa atini yaptığı gibi yapıyor ati 4870x2 den sonra aralara 4870 4850 4850x2 4830 vb kartlarla f/p ekran kartları çıkarıyodu nvıda da buna benzer bişey yapmaya çalışıyor
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deviilll 10 yıl
Nvidianın bu hareketleri yapması manasız bence ya...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
işin komik tarafı bu ekran kartını alcak bi sürü sap arkadaş çıkar:)
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Cool Boy 10 yıl
17jamal82 kardeşim konuyu ne güzel açıklamış. Valla yazık bu firmalara geçenlerde söylediğim sözü yine tekrarlıyorum.Bu gidişle firmaların elinde patlayacak tüm ürünler yeni ürün çıkaracaklarına oldukları yerde sayıyorlar :S
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hikmetg 10 yıl
Burada yazan kişiler modelleri takip ediyor. Ama normal kullanıcı G92 vs anlamaz. GT250 Dedin mi vay be süper der. Yeni çıktı. Hem ucuz atlar üstüne.
nvidia da bunu hedefliyor zaten.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: hikmetg

Burada yazan kişiler modelleri takip ediyor. Ama normal kullanıcı G92 vs anlamaz. GT250 Dedin mi vay be süper der. Yeni çıktı. Hem ucuz atlar üstüne.
nvidia da bunu hedefliyor zaten.



Niyeti kandırmak olsa aynı olan serinin sadece ismini değiştiriyorum demez burada amaç 9600gt'nin yerine 9800gt'yi yeni adıyla gts240'ı 9800gt'nin yerinede 9800gtx'i yeni adıyla gts250'yi yerleştirmek forumda hala 9600gt ile 8800gt'yi bir tutanlar bile var 9600gt'de eski g80 8800gts'in bant genişliği ve rop hariç yeniden isimlendirilmiş halidir.
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justbejust 10 yıl
bugün GTS 250, yarın GTS 320 olur, öbürgün GTS 410, ilk basamak 1 artarken, son iki basamak nanometrik küçülmeye tabi olmuş gibi ufalır. mühendisler çalışsın, pazarlamacılar şaklabanlık yapsın:)
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