Nvidia, GeForce GTS 250 modelini CeBIT'te duyuracak

Donanınm dünyası Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarına kilitlenmiş durumda. Çok sayıda firmanın yeni nesil ürün ve çözümlerini tanıtacağı fuarın öne çıkan katılımcılarından birisi de Nvidia olacak. Mobil sistemler, taşınabilir medya oynatıcıları ve akıllı telefonlar için hazırlanan Ion ve Tegra platformlarını tanıtması beklenen Santa Clara merkezli firma, yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası ekseninde GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250 adı altında yeniden duyuracak.
55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 modelinin yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve bir miktar daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor. Güncel ürün gamını tek bir seri altında toplama hedefiyle yeniden isimlendirmeye gittiği belirtilen firmanın GeForce GTS 250 modelini takiben Nisan ayı içerisinde GeForce GTS 240 (GeForce 9800GT) modelini de duyurması bekleniyor.
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Buarada habere sevindim. Çünkü g92 kullanan çok kişi var ve bu gpu'ya yazılımsal destek devam etmeli.
Neden bu cümleye inanasım gelmiyor?
Ne 55nm GTX260 i ne de GTX285 i eski serilerinden ucuz sürdü piyasaya.
Bu da kesinlikle güncel 9800GTX+ dan pahalı olacaktır.
"Speak the Visual GTS250"
Artık baydın nvidia!! Madem düzenleme yapmaya çalışıyorsun koca 8xxx ve 9xxx serisini GTS yapana kadar 4 tane GTX kartı 9900 yap.Öteki türlü bu resmen dolandırıcılık!!!
Saol fx57
Ya niye kaktırma olsunki. Adamın elinde bilgisayar yoksa bunu alırsa kötü bir iş yapmış olmazki. Şuanda güncel oyunlarda Crysis hariç oynatamadığı yada iyi ayarda açamadı oyun varmı yok. O zaman alan adam neden kazık yesin. Heee elinde 8800 gt gibi herşeye yetebilen bir kart varken yenisi çıkmış ben bunu alayım diyen birisi varsa zaten o adam parasını sokağa atmaya hevestir. Bunada diyecek birşeyimiz yok. Bu işlerden hiç anlamayan bir insan için ise 8800gt olmuş gts 240 olmuş zaten anlamayacağı için satıcının insafına kalmıştır. Bu nedenle kandırma falan göremiyorum ben bu işte. Firmada dürüstçe sadece isimlendirmelerde bir değişiklik olacak diye zaten açıklamasını geçmiş. Daha ne yapacak. Bu işlemi Ati'de yapabnilir bence hiçbir sakıncası yok. Ayrıca 3 ay sonra yepyeni bir seri çıkaracak bir firmanın (gt300) 3 ay kala maceralara girmemesi kadar doğal birşey olamaz. Niye masraf yapıp arge çalışması tanıtım falan gibi şeylerle uğraşsın. Yeni nesili yaza göreceğiz zaten :)
nvidia da bunu hedefliyor zaten.
Niyeti kandırmak olsa aynı olan serinin sadece ismini değiştiriyorum demez burada amaç 9600gt'nin yerine 9800gt'yi yeni adıyla gts240'ı 9800gt'nin yerinede 9800gtx'i yeni adıyla gts250'yi yerleştirmek forumda hala 9600gt ile 8800gt'yi bir tutanlar bile var 9600gt'de eski g80 8800gts'in bant genişliği ve rop hariç yeniden isimlendirilmiş halidir.