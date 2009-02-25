Nvidia, GeForce GTS 250 modelini CeBIT'te duyuracak

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Donanınm dünyası Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT '09 fuarına kilitlenmiş durumda. Çok sayıda firmanın yeni nesil ürün ve çözümlerini tanıtacağı fuarın öne çıkan katılımcılarından birisi de Nvidia olacak. Mobil sistemler, taşınabilir medya oynatıcıları ve akıllı telefonlar için hazırlanan Ion ve Tegra platformlarını tanıtması beklenen Santa Clara merkezli firma, yeniden isimlendirme stratejisinin son halkası ekseninde GeForce 9800GTX+ modelini GeForce GTS 250 adı altında yeniden duyuracak.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 modelinin yerini alacağı GeForce 9800GTX+ modeline kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve bir miktar daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor. Güncel ürün gamını tek bir seri altında toplama hedefiyle yeniden isimlendirmeye gittiği belirtilen firmanın GeForce GTS 250 modelini takiben Nisan ayı içerisinde GeForce GTS 240 (GeForce 9800GT) modelini de duyurması bekleniyor.