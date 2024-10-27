Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon

Akıllı telefon, MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alıyor. Cihazın standart versiyonunda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 depolama alanına yer verilmiş. Aynı zamanda daha yüksek performans ve depolama alanı sunan 8 GB + 256 GB'lık bir modeli de mevcut.
Poco C75 Fiyatı
Poco C75, 5.160 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 720p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.88 inç IPS ekran taşıyor. Arka panelinde 50 MP ana kamera ve özellikleri açıklanmayan bir yardımcı sensör var. Ön tarafında ise 13 MP selfie kamerası görev yapıyor.
Büyük ekran, mütevazı performans ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Poco C75, bütçe dostu cihazlar kategorisinde boy gösterecek. Akıllı telefon 109 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren versiyonu ise 20 dolar daha pahalı.
Poco C75 Özellikleri:
- Ekran: 6.88 inç, IPS, 720p, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
- RAM: 6/8 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB (16 GB'a kadar micro SD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP + yardımcı sensör
- Ön Kamera: 13 MP
- Pil: 5.160 mAh (18W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS
- Boyutlar: 171.8 x 77.8 x 8.2 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Diğer: Parmak izi sensörü, yüz tanıma ile kilit açma, NFC, 3.5 mm kulaklık girişi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu