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    Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon

    Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Poco C75 resmi olarak tanıtıldı. Yalnızca 109 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan model, bütçesi sınırlı kullanıcıları hedefliyor.
    Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon Tam Boyutta Gör
    Xiaomi global pazara yönelik yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı. Poco C75 adı altında çıkış yapan model, bir yıldan kısa bir süre önce piyasaya sürülen Poco C65'in yerini alacak. Bütçesi sınırlı kullanıcılar için cazip bir seçenek olacağını söyleyebiliriz.

    Akıllı telefon, MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alıyor. Cihazın standart versiyonunda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 depolama alanına yer verilmiş. Aynı zamanda daha yüksek performans ve depolama alanı sunan 8 GB + 256 GB'lık bir modeli de mevcut.

    Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon Tam Boyutta Gör

    Poco C75 Fiyatı

    Poco C75, 5.160 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 720p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.88 inç IPS ekran taşıyor. Arka panelinde 50 MP ana kamera ve özellikleri açıklanmayan bir yardımcı sensör var. Ön tarafında ise 13 MP selfie kamerası görev yapıyor.

    Büyük ekran, mütevazı performans ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Poco C75, bütçe dostu cihazlar kategorisinde boy gösterecek. Akıllı telefon 109 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren versiyonu ise 20 dolar daha pahalı.

    Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon Tam Boyutta Gör

    Poco C75 Özellikleri:

    • Ekran: 6.88 inç, IPS, 720p, 120 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra
    • RAM: 6/8 GB RAM
    • Depolama: 128/256 GB (16 GB'a kadar micro SD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP + yardımcı sensör
    • Ön Kamera: 13 MP
    • Pil: 5.160 mAh (18W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS
    • Boyutlar: ‎171.8 x 77.8 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 204 gram
    • Diğer: Parmak izi sensörü, yüz tanıma ile kilit açma, NFC, 3.5 mm kulaklık girişi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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