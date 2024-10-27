Poco C75 tanıtıldı: 109 dolarlık telefon

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Tam Boyutta Gör Xiaomi global pazara yönelik yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı. Poco C75 adı altında çıkış yapan model, bir yıldan kısa bir süre önce piyasaya sürülen Poco C65'in yerini alacak. Bütçesi sınırlı kullanıcılar için cazip bir seçenek olacağını söyleyebiliriz.

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Akıllı telefon, MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alıyor. Cihazın standart versiyonunda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 depolama alanına yer verilmiş. Aynı zamanda daha yüksek performans ve depolama alanı sunan 8 GB + 256 GB'lık bir modeli de mevcut.

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Poco C75 Fiyatı

Poco C75, 5.160 mAh kapasiteli batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca 720p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.88 inç IPS ekran taşıyor. Arka panelinde 50 MP ana kamera ve özellikleri açıklanmayan bir yardımcı sensör var. Ön tarafında ise 13 MP selfie kamerası görev yapıyor.

Büyük ekran, mütevazı performans ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Poco C75, bütçe dostu cihazlar kategorisinde boy gösterecek. Akıllı telefon 109 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren versiyonu ise 20 dolar daha pahalı.

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Poco C75 Özellikleri:

Ekran: 6.88 inç, IPS, 720p, 120 Hz

6.88 inç, IPS, 720p, 120 Hz İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra

MediaTek Helio G81 Ultra RAM: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Depolama: 128/256 GB (16 GB'a kadar micro SD kart desteği)

128/256 GB (16 GB'a kadar micro SD kart desteği) Arka Kamera: 50 MP + yardımcı sensör

50 MP + yardımcı sensör Ön Kamera: 13 MP

13 MP Pil: 5.160 mAh (18W hızlı şarj)

5.160 mAh (18W hızlı şarj) İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS

Xiaomi HyperOS Boyutlar: ‎171.8 x 77.8 x 8.2 mm

‎171.8 x 77.8 x 8.2 mm Ağırlık: 204 gram

204 gram Diğer: Parmak izi sensörü, yüz tanıma ile kilit açma, NFC, 3.5 mm kulaklık girişi

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