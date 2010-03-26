Nvidia GeForce GTS 450 ve alt modeller hakkında ilk bilgiler

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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için geri sayımın bitmesine saatler kala, GF104 kodlu grafik yongasını kullanacak GeForce GTS 4x0 serisi hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Alman 3dcenter sitesinin haberine göre, GF100 GPU'su ile benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kodlu yeni grafik yongası 256x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

Gelen bilgilere göre GF104 GPU'sunun güç vereceği modeller arasında ATi Radeon HD 5830'a rakip olması beklenen GeForce GTS 450 de yer alıyor. Radeon HD 5830'dan daha hızlı ancak bir miktar daha pahalı olabileceği belirtilen GeForce GTS 450'nin 200-230 Avro seviyesinden gelebileceği belirtilirken bir alt model olarak ta %20 daha yavas olacağı söylenen GeForce GTS 440 planlanıyor.

160 Avro - 180 Avro seviyesinden satılabileceği söylenen ve bu şekilde br fiyatlandırma ile ATi Radeon HD 5770'e rakip olacağı öngörülen GeForce GTS 440 ile birlikte gelmesi muhtemel bir diğer model de GeForce GTS 430. 192x paralel işlem birimine ve 192-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı iddia edilen ekran kartına 48x doku ünitesi ve 24x ROP birimi gibi teknik detayların eşlik edeceği söyleniyor.

Nvidia'nın giriş ve orta segmentte kullanmayı planladığı GPU'lar ise GF108 ve GF106 kod adlarını taşıyorlar. GF108 tabanlı ekran kartlarının 30-40 Avro, GF106 tabanlı kartların ise 60-40 Avro arasından gelmesi beklenirken, teknik özellikler hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak bu seriler altında düşük profilli çözümlerin sunulması ve farklı bellek konfigürasyonlarına yer verilmesi de bekleniyor.