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Nvidia GeForce GTS 450 ve alt modeller hakkında ilk bilgiler

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce GTS 450 ve alt modeller hakkında ilk bilgiler
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için geri sayımın bitmesine saatler kala, GF104 kodlu grafik yongasını kullanacak GeForce GTS 4x0 serisi hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Alman 3dcenter sitesinin haberine göre, GF100 GPU'su ile benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kodlu yeni grafik yongası 256x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

Gelen bilgilere göre GF104 GPU'sunun güç vereceği modeller arasında ATi Radeon HD 5830'a rakip olması beklenen GeForce GTS 450 de yer alıyor. Radeon HD 5830'dan daha hızlı ancak bir miktar daha pahalı olabileceği belirtilen GeForce GTS 450'nin 200-230 Avro seviyesinden gelebileceği belirtilirken bir alt model olarak ta %20 daha yavas olacağı söylenen GeForce GTS 440 planlanıyor.

160 Avro - 180 Avro seviyesinden satılabileceği söylenen ve bu şekilde br fiyatlandırma ile ATi Radeon HD 5770'e rakip olacağı öngörülen GeForce GTS 440 ile birlikte gelmesi muhtemel bir diğer model de GeForce GTS 430. 192x paralel işlem birimine ve 192-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı iddia edilen ekran kartına 48x doku ünitesi ve 24x ROP birimi gibi teknik detayların eşlik edeceği söyleniyor.

Nvidia'nın giriş ve orta segmentte kullanmayı planladığı GPU'lar ise GF108 ve GF106 kod adlarını taşıyorlar. GF108 tabanlı ekran kartlarının 30-40 Avro, GF106 tabanlı kartların ise 60-40 Avro arasından gelmesi beklenirken, teknik özellikler hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak bu seriler altında düşük profilli çözümlerin sunulması ve farklı bellek konfigürasyonlarına yer verilmesi de bekleniyor.


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mavizaman 9 yıl
Ne oldu yeni haber var mı orta segmentle ilgili?
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Batuist 9 yıl
piyasada aslında en fazla satılan kartlar giriş seviyesi sonra orta seviye kartlar.. adamlar sırf prestij uğruna daha fazla gelir getirecek segmentleri daha sonraya erteliyorlar...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Zirvede kim önde önemsiz benim için. Mühim olan 150 dolar seviyesi. Merakla beklediğim kartlar.
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tahir40 9 yıl
Daha piayasada 470-480 kart bile yok...
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laserion 9 yıl
GF100(Fermi) Kartların gecikmiş olması bu bahsi geçen kartlarında geç çıkacağı anlamına gelmez Nvidia bir hata daha yaparsa zaten kaybeden taraf olacak ATI'ye yeterince pay kaptırdığı için boş durmayacaklardır ve bu kartların çıkışı Mayıs yada Haziran'ı bulur diye düşünüyorum.
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sendemail 9 yıl
yahu arkadaşlar bılen varsa acıklasın,
bu fermı,eskı kartlara gore ve ozellıkle atı 5xxx serısıne karsın ciddi ustunluklerı var mı? yenı teknolojı ,platform kastettıgım ,yoksa bu yenı zamazıngolar oyundakı sis efektıfını daha dogru duzgun gosterılmesı ıcın mı,
kısaca ne getırıyor fermı ?
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hikmetg 9 yıl
Performansı bu şekilde olursa nvidia ayvayı yemiş.
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orc123456 9 yıl
bekleyin bekleyin, bir 3-4 ayda bunun çıkması sürer
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Tolgá 9 yıl
bu fermi orta seviyede fiyatı tutturursa iyi iş yapar
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Elegant Man 9 yıl
şu çıkacak gts450 hd5830'a değilde performans olarak hd5850 denk yada yakın olsa tam f/p olur.ama nvidia fiyatını yüksek tutar o zaman.haberlerin çıkması güzel gelişme yinede.
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kubisaray 9 yıl
5770 alternatif kartı olacagını zannetmıyorum cunku o fıyatta o performansa nvıdıa dx11 ekran kartı cıkarmaz ama 5770 pahalı bir ekran kartının piyasaya sürerler ama f/p olarak asla 5770 yarısamaz.
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mavizaman 9 yıl
5770e alternatif olacak modeli merak ediyorum.
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