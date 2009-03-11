Nvidia, GeForce GTX 260'ın fiyatını 179$'a çekti

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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki "fiyat indirim" düellosunda yeni gelişmeler var! Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinde fiyat indirmine gitmiş özellikle 149$ seviyesine çekilen 512MB GDDR5 belleki HD 4870 modeli yeni fiyatlandırma stratejisi ile çok daha dikkat çekici bir konuma gelmişti. AMD-ATi'nin bu girişimini takiben Nvidia'nın da GeForce GTX 260 modelinde 30$'lık indirim yaparak 199$ seviyesine çekmeyi planladığı gündeme gelmiş ancak bu haber işlerlik kazanmadan, AMD-ATi'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 470 modelini bir süre önce yapılan indirime ek olarak 20$'lık yeni bir indirimle 179$ seviyesine çekmeye hazırlandığı açıklanmıştı.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 1GB modelinden önce Nvidia cephesinde, GeForce GTX 260 için yapılacak indirime yönelik yeni detaylar gün ışğına çıktı. Gelen bilgilere göre, GeForce GTX 260'da yapılan indirim oranı ilk telaffuz edilen rakamdan daha yüksek. Elimize ulaşan bilgilere ve oluşan yeni fiyatlara göre firma, GeForce GTX 260 modelini 179$ seviyesine çekmiş durumda. Öte yandan Amerika'da mail-in-rebate programıyla birlikte bahsi geçen fiyat 160$ seviyesine kadar da düşebiliyor. Avrupa pazarında ise fiyatlar 180 Avro'nun altına gerilemiş durumda. Nvidia bu girişimiyle en azından şimdilik GeForce GTX 260 modelini 512MB ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelleri arasına konumlandırmış oldu.

Nvidia'nın GeForce GTX 260 modeli için yaptığı dikkat çekici indirim sonrasında AMD-ATi'nin özellikle 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmaya başladı. Bu arada Nisan ayı ile birlikte AMD-ATi'nin Radeon HD 4890, Nvidia'nın ise GeForce GTX 275 modellerini pazara sunmayı planladıklarını da bu vesileyle bir kez daha hatırlatmş olalım.