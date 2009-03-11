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Nvidia, GeForce GTX 260'ın fiyatını 179$'a çekti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 260'ın fiyatını 179$'a çekti
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki "fiyat indirim" düellosunda yeni gelişmeler var! Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD-ATi Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinde fiyat indirmine gitmiş özellikle 149$ seviyesine çekilen 512MB GDDR5 belleki HD 4870 modeli yeni fiyatlandırma stratejisi ile çok daha dikkat çekici bir konuma gelmişti. AMD-ATi'nin bu girişimini takiben Nvidia'nın da GeForce GTX 260 modelinde 30$'lık indirim yaparak 199$ seviyesine çekmeyi planladığı gündeme gelmiş ancak bu haber işlerlik kazanmadan, AMD-ATi'nin 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 470 modelini bir süre önce yapılan indirime ek olarak 20$'lık yeni bir indirimle 179$ seviyesine çekmeye hazırlandığı açıklanmıştı.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 1GB modelinden önce Nvidia cephesinde, GeForce GTX 260 için yapılacak indirime yönelik yeni detaylar gün ışğına çıktı. Gelen bilgilere göre, GeForce GTX 260'da yapılan indirim oranı ilk telaffuz edilen rakamdan daha yüksek. Elimize ulaşan bilgilere ve oluşan yeni fiyatlara göre firma, GeForce GTX 260 modelini 179$ seviyesine çekmiş durumda. Öte yandan Amerika'da mail-in-rebate programıyla birlikte bahsi geçen fiyat 160$ seviyesine kadar da düşebiliyor. Avrupa pazarında ise fiyatlar 180 Avro'nun altına gerilemiş durumda. Nvidia bu girişimiyle en azından şimdilik GeForce GTX 260 modelini 512MB ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modelleri arasına konumlandırmış oldu.

Nvidia'nın GeForce GTX 260 modeli için yaptığı dikkat çekici indirim sonrasında AMD-ATi'nin özellikle 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmaya başladı. Bu arada Nisan ayı ile birlikte AMD-ATi'nin Radeon HD 4890, Nvidia'nın ise GeForce GTX 275 modellerini pazara sunmayı planladıklarını da bu vesileyle bir kez daha hatırlatmş olalım.


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seroni 10 yıl
4870 içinde 150 dolar diyorlar nerde
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Qrt_ 10 yıl
Hiçbirşeyin değiştiği yok, dolar 1.2 4870= 430 lira şimdide aynı TL bazında.. 49xx GTX 3xx bilmemne yine tartışılcak ama ilk alanlar çoktan ekmeğini yemiş olcaklar
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yerroner 10 yıl
Valla yeni konsollar çıkıp da konsolların GPU'ları bizim şimdi sahip olduğumuz high-end kartlara yaklaşınca (GTX 260 ve 4870 üstünden bahsediyorum, tabi 2-3 yıla bunlar giriş-orta seviye olacak), piyasadaki oyunların grafik standardı birden yukarılara çıkınca öyle 150 dolardan high-end kart almayı unutun. Şimdiki oyunlardan kat kat fazla güzel grafikli oyunlar olacak piyasada (şu an ortalama ayda ortalama bir oyun çıkıyor sağlam PC'ye), Nvidia ve ATI bunu koz olarak kullanıp başlayacaklar yine high segment (en yükseği için konuşmuyorum) için 500-700 dolar istemeye. Benim fikrim? Biraz oyun oynayan biriyseniz koşa koşa bir yüksek-seviye kart almak için tam sırasıdır.
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EneRGy. 10 yıl
Rekabetin faydalarını görüyoruz
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CoreXXX 10 yıl
vay be ati sen nelere kadirsin ,sen olmasan bize nvidia bu kartı 500 dolara kakalardı.
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Batuist 10 yıl
149$ diye bahsi geçen kart şu an burada teknofiyatın söylediğine göre en ucuz satılan yerde 230.00$ 474.95 TL .. Yani kısacası bu indirimler bize yansımıyor.. aradaki farkı firmalar cebe indiriyor..
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EcZaNeT 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

149$ diye bahsi geçen kart şu an burada teknofiyatın söylediğine göre en ucuz satılan yerde 230.00$ 474.95 TL .. Yani kısacası bu indirimler bize yansımıyor.. aradaki farkı firmalar cebe indiriyor..



TR ye gelene kadar vergisi / algısı bir sürü şey biniyor ..bu aşağı yukarı pek çok ithal üründe böyle..
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Born2Bekiller 10 yıl
Canım sıkılıyor artık bu tip haberleri okurken ister istemez. Ne zaman bu fiyat indirimi bize yansır? Dolar iner mi çıkar mı?
Neyse garibin ekmeği umut. Umutlu olalım gene de umarım kısa sürede bize yansır bu indirimler, tabi +distribitör +vergi bu fiyat indirimi ülkemize tam olarak ne kadar yansır orası da muamma.
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TÜRK@ 10 yıl
bu fiyatı serhatlı222 nickli arkadaşımızada gösterin belki gözleri falan açılır

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justbejust 10 yıl
sallanmak ne demek, yakında çökme ihtimalinden söz ediliyor. paramız pul olana kadar nvdia-ati rekabetinin tadını çıkaralım.
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gun 10 yıl
Birbirlerine iyice girdiler, pokere dönmüş ama tersi, indirimini görüyorum ve daha da indiriyorum.
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Númenórë 10 yıl
kapıtalızm 2de1 boyle sallanırsa ınsanoglunun ısı zor.
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Vuze 10 yıl
doların eski 1.16 1.30 seviyesine inecegini sanmıyorum dahada artacaktır dolar
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FRAPS 10 yıl
Bu kart 10 ay önce 500 dolardan satılıyordu.Ne olursa olsun bir ekran kartını ilk çıktığı zaman almak enayiliktir.
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Promity 10 yıl
Valla Nvidia ve ATİ fiyatları 20$ a bile çekse burda 200$ dan satarlar
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RaptorFX 10 yıl
ah dolar ahhhh
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thom_yorke 10 yıl
şuan dolar 1,74 düştü

şöle 1,50 lere kadar düşşse ya
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