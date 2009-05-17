Nvidia GT300 GPU'sunun A1 silikonu hazır

Yılın ikinci yarısı ile birlikte ekran kartı üreticileri arasında yeni nesil GPU savaşlarının başlaması bekleniyor. Nvidia yarışa GT300 kod adlı grafik işlemcisiyla katılmayı planlarken, AMD-ATi ise RV870 GPU'sunu ringe çıkartacak. Her iki cephede de gelişmeler merakla beklenirken bu konuda en son haber Nvidia cephesinden geldi. İddia edilenlere göre Santa Clara merkezli firma, DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunun, tasarım çalışmalarını Ocak-Mart döneminde yani ilk çeyrekte tamamladı.
A1 silikonu üzerindeki çalışmalarını tamamlayan firmanın bu silikonla hacimli üretime girip girmeyeceği bilinmiyor ama GT300 tabanlı GeForce 300 serisinin üçüncü çeyrek sonu veya son çeyrekte lanse edileceği yönündeki haberler dikkate alındığında firmanın A2 silikonunu hazırlaması da beklenebilir. 512x paralel işlem birimine, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 256-280GB/sn bant genişliğine sahip olacağı iddia edilen GT300 bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak.
Bu arada ilk silikona yönelik tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte GeForce GTX 300 serisi ekran kartlarının genel görünümüne ilişkin detayların da yavaş yavaş gün ışığına çıkması bekleniyor. GT300'ün görsellerine ilişkin en iyimser tarih olaraksa önümüzdeki ay yapılacak Computex fuarı telaffuz ediliyor.
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theinquirer.net/...
Yazıda özetle;
Şuanki DX10 aslında, DX10 kartlarının tasarımı aşamasında Nvidia'nın şikayetleri ve reddi üzerine birçok özelliğinden yoksun. ATI ise yoğun çalışmayla DX10 a HD2900 ile tam destek verdi fakat Microsoft Nvidia'ya kulak vererek kırpılmış DX10 sundu. Gündemde olan DX11, DX10 ve eklenmiş birkaç küçük özellikten ibaret. Sonuç olarak ATI, DX11 e HD2900'den bu yana destek veriyor zaten. Diğer taraftan, nanometrik küçülmeleri de dikkate aldığımızda, iki oyuncunun da DX11 destekli kartları 40 nm üretim teknolojisi ile gelecek. Fakat ATI 40 nm ye geçiş yapmışken, Nvidia 40 nm ye GTX300 le geçiş yapacak ve bunun yanında DX11 desteği verecek. Bu bağlamda Nvidia zorlanacak.
İkincisi, GTX300 Larrabee ile aynı yapıda tasarlanmış. General purpose (çok amaçlı) Shaders kullanılacak ve GPU hesaplama işlemleri için yaklaşık olarak çip üzerinde % 10 luk bir kısım ayrılacak. Burada Nvidia, Larrabee yapısıyla temel amacından sapıyor. Eğer istediğiniz Nvidia'nın yapmaya çalıştığı şey ise, Fusion ve Larrabee geliyor. Bunlara kıyasla ATI, R870' de dedicated hardware (tek göreve adanmış olan donanım diyebiliriz) kullanarak GPU'nın temel görevi olan grafik konusunda performansı daha fazla olacaktır. Nvidia ise DX11 özellikleri ile grafik başarımı yönünden R870'in yanına bile yaklaşamayacaktır.
Sonuç olarak, Nvidia, var olmayan bir pazara yönelik yanlış nedenlerle Larrabee yapısında bir GPU tasarlamış.
Bilgiler doğruysa gayet mantıklı öngürüler bence. Grafik başarımı konusunda ağır eleştirilmiş fakat, Nvidia'nın ilerisi için Larrabee ve Fusion konusunda endişesi çok fazla. Ayrıca, ATI mevcut DX10 destekli kartlarında DX11 in birçok özelliğini destekliyormuş, bu bakımdan kullanıcılar performans ve kalite bakımından fazla geride kalmayacaklar diyebiliriz. Herşeyden önce bu çok güzel bence.
Yazıda daha fazla ayrıntı mevcut ama aceleye geldi kusura bakmayın.
cünkü amd ati kendi yongasını üretiyor ve kendi platformunu kurdu hic birşey eskiis gibi olmayacak
Nvidia aynı 8000 serisindeki gibi GT300 serisinde de devrim yaratacak. Ve en az 3 sene bu seriyi geliştirip başka bişey yapmadan satacak. bizler nvidia yine yemek ısıtıyo demeye başlıcaz. ha bu arada ATI napacak? o da yine oyun performansında nvidia karşısında ezik kartlar üretecek. bu yüzden kendini devamlı gelişmek zorunda hissedecek ve de gelişecek. Tam 3 sene sonra biraz da olsa Nvidia'yı zorlamaya başlayacak. Fiyatları kırıp kart satmaya çalışacak. Bizler bunu görüp vay be helal olsun ATI'ye derken o da ne? Nvidia Yeni bir devrimle karşımıza çıkmış....... .............................................. ati 4770 le cevap verdigigibi fp
onada 4780 le ceap verir :)))))))))) gazel okuyorsun dostum