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Nvidia GT300 GPU'sunun A1 silikonu hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300 GPU'sunun A1 silikonu hazır
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Yılın ikinci yarısı ile birlikte ekran kartı üreticileri arasında yeni nesil GPU savaşlarının başlaması bekleniyor. Nvidia yarışa GT300 kod adlı grafik işlemcisiyla katılmayı planlarken, AMD-ATi ise RV870 GPU'sunu ringe çıkartacak. Her iki cephede de gelişmeler merakla beklenirken bu konuda en son haber Nvidia cephesinden geldi. İddia edilenlere göre Santa Clara merkezli firma, DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunun, tasarım çalışmalarını Ocak-Mart döneminde yani ilk çeyrekte tamamladı.

A1 silikonu üzerindeki çalışmalarını tamamlayan firmanın bu silikonla hacimli üretime girip girmeyeceği bilinmiyor ama GT300 tabanlı GeForce 300 serisinin üçüncü çeyrek sonu veya son çeyrekte lanse edileceği yönündeki haberler dikkate alındığında firmanın A2 silikonunu hazırlaması da beklenebilir. 512x paralel işlem birimine, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 256-280GB/sn bant genişliğine sahip olacağı iddia edilen GT300 bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak.

Bu arada ilk silikona yönelik tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte GeForce GTX 300 serisi ekran kartlarının genel görünümüne ilişkin detayların da yavaş yavaş gün ışığına çıkması bekleniyor. GT300'ün görsellerine ilişkin en iyimser tarih olaraksa önümüzdeki ay yapılacak Computex fuarı telaffuz ediliyor.


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sertacaygun 10 yıl
Ben de zar resmi görcez sandım... En azından bu sefer GT300'lerde fanlı tasarım olur. Bıktık şu tasarımlardan iki firmada da ...
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_AMADEUS_ 10 yıl
Arkadaşlar selamlar,bu üst düzey gpu için,işlemci açısından darboğaz yapmaması için i7 serisimi gerekir sizce?
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alpermam 10 yıl
İngilizcesi sağlam olanlar şu yazıyı okuyabilir. Nvidia'yı yerden yere vurmuş. Nm ve silikonun kapladığı alan hesabı yapmış adam. Nasıl iki katına çıkarsın diyor transistör sayısını ama bilemiyorum. Nvidia'ya demediğini bırakmamış. Bir bakın olmadı.
theinquirer.net/...
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TARANTULA-MK 10 yıl

Orjinalden alıntı: alpermam

İngilizcesi sağlam olanlar şu yazıyı okuyabilir. Nvidia'yı yerden yere vurmuş. Nm ve silikonun kapladığı alan hesabı yapmış adam. Nasıl iki katına çıkarsın diyor transistör sayısını ama bilemiyorum. Nvidia'ya demediğini bırakmamış. Bir bakın olmadı.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1137331/a-look-nvidia-gt300-architecture


Yazıda özetle;

Şuanki DX10 aslında, DX10 kartlarının tasarımı aşamasında Nvidia'nın şikayetleri ve reddi üzerine birçok özelliğinden yoksun. ATI ise yoğun çalışmayla DX10 a HD2900 ile tam destek verdi fakat Microsoft Nvidia'ya kulak vererek kırpılmış DX10 sundu. Gündemde olan DX11, DX10 ve eklenmiş birkaç küçük özellikten ibaret. Sonuç olarak ATI, DX11 e HD2900'den bu yana destek veriyor zaten. Diğer taraftan, nanometrik küçülmeleri de dikkate aldığımızda, iki oyuncunun da DX11 destekli kartları 40 nm üretim teknolojisi ile gelecek. Fakat ATI 40 nm ye geçiş yapmışken, Nvidia 40 nm ye GTX300 le geçiş yapacak ve bunun yanında DX11 desteği verecek. Bu bağlamda Nvidia zorlanacak.

İkincisi, GTX300 Larrabee ile aynı yapıda tasarlanmış. General purpose (çok amaçlı) Shaders kullanılacak ve GPU hesaplama işlemleri için yaklaşık olarak çip üzerinde % 10 luk bir kısım ayrılacak. Burada Nvidia, Larrabee yapısıyla temel amacından sapıyor. Eğer istediğiniz Nvidia'nın yapmaya çalıştığı şey ise, Fusion ve Larrabee geliyor. Bunlara kıyasla ATI, R870' de dedicated hardware (tek göreve adanmış olan donanım diyebiliriz) kullanarak GPU'nın temel görevi olan grafik konusunda performansı daha fazla olacaktır. Nvidia ise DX11 özellikleri ile grafik başarımı yönünden R870'in yanına bile yaklaşamayacaktır.
Sonuç olarak, Nvidia, var olmayan bir pazara yönelik yanlış nedenlerle Larrabee yapısında bir GPU tasarlamış.

Bilgiler doğruysa gayet mantıklı öngürüler bence. Grafik başarımı konusunda ağır eleştirilmiş fakat, Nvidia'nın ilerisi için Larrabee ve Fusion konusunda endişesi çok fazla. Ayrıca, ATI mevcut DX10 destekli kartlarında DX11 in birçok özelliğini destekliyormuş, bu bakımdan kullanıcılar performans ve kalite bakımından fazla geride kalmayacaklar diyebiliriz. Herşeyden önce bu çok güzel bence.
Yazıda daha fazla ayrıntı mevcut ama aceleye geldi kusura bakmayın.
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yekoo 10 yıl
gene muhabbet ati-nvidia fan kavgasına dönüşmüş. gelsin bakalm fiyat ne olucak sanrım gene bi dünya para isterler sonuçta nvidia'nın stratejisi bu ama buna işletmecilikte "pazarın kaymağını almak" denir ve çok haklı bir stratejidir sonuçta adamlar "kar" düşünen işletmeler kimse ATİ dahil seni beni düşünmez sadece paradır sonuçta o yüzden burda kullanıcı dostu vs vs yorumları bırakalım adam babansıın hayrına kurmuo o işletmeleri yada stk değil bunlar. pazarda intel nvidia olmasaydı ati-amd aynı şeyi yapardı. eğer cok pahalı vs vs demek istemiyosanız ilk 3 ay almıyacaksınız o ürünü sonra çeşit çoğalınca alıcaz arkadaşlar.
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Batuist 10 yıl
anlaşılan nvidia atiye çok kızmış... ama çoook...
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MacLoaD 10 yıl
Nvidia harbi çok kızmış.Bazı arkadaşlar bu gpu nun gücünü kestiremiyor ama Nvidia güçlü gpu larla birlikte güzel bir fiyatlandırma yapsa çok gönül kazanır.Özellikle Türk insanından
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yc#1 10 yıl
@ DEATH71 Üretilen ilk versiyon A1 olarak isimlendirilir. GT300'de başlangıçta mühendislik örnekleri (A1) için sınırlı bir üretim olacak olup hacimli üretime (A2) üçüncü çeyrekte başlanacağını tahmin ediyorum. @ VaLoUr Mimarilerin farklı olmasından ötürü Nvidia'nın kartları ATI'ninkilere gibi yüksek saat hızlarına gerek duymuyorlar. Nvidia isterse daha yüksek çekirdek frekansına sahip bir model üretebilir ancak bu sefer de güç tüketimi, sıcaklık gibi sorunlarla karşılaşıp shader hızı ve sayısından feragat etmek zorunda kalabilir.
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Tolgá 10 yıl
benim 9600gt de A1 revizyon bunla alakalımı acaba
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Cool Boy 10 yıl
Hazırlana hazırlana bitmedi gitti
döküntü kartlarla idare ediyoruz artık... çıksada hemen alsak
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KANUNI61 10 yıl
yaw hepiniz gazel okuyorsunuz amd ati nin arkasında IBM var hernekadar amd ati ayrı birma olsada IBM desdekli bu firma batarmı Nvidia 2010 sonra sıkıntı cekecek
cünkü amd ati kendi yongasını üretiyor ve kendi platformunu kurdu hic birşey eskiis gibi olmayacak
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fatihcanery 10 yıl
merakla bekliyorum,bakalım abartıkları kadar performansı var mı? Bildigim kadarıyla ati 5xxx serisini biraz erteledi,bence rakibinin kartına bakıp revizyona gerek olup olmadığını kontrol edecek ve kendi ekran kartlarını piyasaya sürecekler,ezileceğini felanda düşünmüyorum atinin
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575m 10 yıl
Valla Nvidia hiç bi zaman dara düşmedi benim bildiğim.Bu gpu ortalığı sallar.Uzun zaman sonra mimari değişiyor.Cuda-physics de tamamiyle oturdu.Gerisini Ati düşünsün, physics ekleyemesse kartlarına işi yaş.Fiyat/performansta bir yere kadar.. Donanımsal-yazılımsal desteğin olucak abi
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yc#1 10 yıl
Daha kart çıkmadan ortam bu kadar gerildiğine göre ilk testler çıktığında millet mahalleden adam toplayacak herhalde :D Şaka bir yana GT300 3. çeyreğin sonlarında çıkar, AMD'nin hamlesi yeni yıla kadar gecikirse Nvidia kartı o arada istediği fiyatttan satıp epey ihya olur.
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musandia 10 yıl
ATI eski ATI değil, bir şekilde bu kartı geçecek birşeyler çıkarır. Birde GT300 ATI'yi batıracak diyenler var
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KANUNI61 10 yıl
santhora 17.05.2009 Saat: 11:55
Nvidia aynı 8000 serisindeki gibi GT300 serisinde de devrim yaratacak. Ve en az 3 sene bu seriyi geliştirip başka bişey yapmadan satacak. bizler nvidia yine yemek ısıtıyo demeye başlıcaz. ha bu arada ATI napacak? o da yine oyun performansında nvidia karşısında ezik kartlar üretecek. bu yüzden kendini devamlı gelişmek zorunda hissedecek ve de gelişecek. Tam 3 sene sonra biraz da olsa Nvidia'yı zorlamaya başlayacak. Fiyatları kırıp kart satmaya çalışacak. Bizler bunu görüp vay be helal olsun ATI'ye derken o da ne? Nvidia Yeni bir devrimle karşımıza çıkmış....... .............................................. ati 4770 le cevap verdigigibi fp
onada 4780 le ceap verir :)))))))))) gazel okuyorsun dostum
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