Nvidia GT300 GPU'sunun A1 silikonu hazır

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Yılın ikinci yarısı ile birlikte ekran kartı üreticileri arasında yeni nesil GPU savaşlarının başlaması bekleniyor. Nvidia yarışa GT300 kod adlı grafik işlemcisiyla katılmayı planlarken, AMD-ATi ise RV870 GPU'sunu ringe çıkartacak. Her iki cephede de gelişmeler merakla beklenirken bu konuda en son haber Nvidia cephesinden geldi. İddia edilenlere göre Santa Clara merkezli firma, DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunun, tasarım çalışmalarını Ocak-Mart döneminde yani ilk çeyrekte tamamladı.

A1 silikonu üzerindeki çalışmalarını tamamlayan firmanın bu silikonla hacimli üretime girip girmeyeceği bilinmiyor ama GT300 tabanlı GeForce 300 serisinin üçüncü çeyrek sonu veya son çeyrekte lanse edileceği yönündeki haberler dikkate alındığında firmanın A2 silikonunu hazırlaması da beklenebilir. 512x paralel işlem birimine, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 256-280GB/sn bant genişliğine sahip olacağı iddia edilen GT300 bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak.

Bu arada ilk silikona yönelik tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte GeForce GTX 300 serisi ekran kartlarının genel görünümüne ilişkin detayların da yavaş yavaş gün ışığına çıkması bekleniyor. GT300'ün görsellerine ilişkin en iyimser tarih olaraksa önümüzdeki ay yapılacak Computex fuarı telaffuz ediliyor.