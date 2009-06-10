Nvidia GT300 mimarisi radikal değişikliklere sahip olacak

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40nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan Nvidia, yeni nesil GT300 GPU'suna yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. GeForce 8800 serisi sorasında G92 ve GT200 GPU'ları ile performans çıtasını arttıran ancak mimari anlamda radikal değişikliklere gitmeyen Nvidia, GT300 GPU'su ile G80 sonrasındaki en yenilikçi çözümünü endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Firmanın GeForce GTX 300 serisinde kullanılması beklenen yeni GPU'sunun detayları henüz netleşmiş olmasa bile 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve DirectX 11 desteği sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Nvidia'nın GT300 GPU'su ile ATi çözümlerinin yanı sıra Intel Larrabee'yi de hedef alması, yeni nesil grafik işlemci mimarisine yönelik merak katsayısını attıran bir diğer önemli unsur olarak gösteriliyor.

Gelen bilgilere göre GT200 GPU'su fabrikasyon süreci geliştirilen (40nm), performansı arttırılan DirectX 11 destekli GPU'dan daha fazlasını sunacak. Nvidia'nın geleneksel GPU tasarım anlayışından vazgeçmeyeceği ve fiziksel anlamda büyük bir GPU olarak tasarladığı iddia edilen GT300 GPU'sunun mimari anlamda ciddi değişiklikler içereceği belirtiliyor. Firmanın yeni grafik işlemci tasarımında özellikle grafik işlem biriminin yüksek işlem gücü ve paralel hesaplama yeteneğini de ön plana çıkaracağı yani GPU tabanlı uygulama hızlandırma da GT300 ile mevcut çözümlerine kıyasla ciddi anlamda sıçrama gerçekleştireceği iddia ediliyor. Ayrıca GT300 GPU'sunun CUDA teknolojisinin yanında DirectX 11 ile gelecek işlem özellikleri ve OpenCL desteği konusunda da iddialı olacağı vurgulanıyor.

Nvidia'nın yılın ikinci yarısında muhtemelen de son çeyreğinde anons edeceği söylenen GT300 GPU'su için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta ise MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komut tasarımı. Mevcut GPU tasarımlarındaki SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komut tasarımının GT300'de yerini MIMD mimarisine bırakacağı iddia edilirken, özellikle shader işlemlerinde GT300 ile Nvidia'nın an itibariyle en hızlı grafik işlemci çözümü olan GT200'e kıyasla ciddi bir performans artışı elde edileceği konuşuluyor. Öte yandan mimari değişikliklerin yanı sıra GT300'de paralel işlemci miktarının da ciddi şekil arttırılması ve GDDR5 teknolojisine geçilmesi planlanıyor.