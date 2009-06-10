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Nvidia GT300 mimarisi radikal değişikliklere sahip olacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300 mimarisi radikal değişikliklere sahip olacak
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40nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan Nvidia, yeni nesil GT300 GPU'suna yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. GeForce 8800 serisi sorasında G92 ve GT200 GPU'ları ile performans çıtasını arttıran ancak mimari anlamda radikal değişikliklere gitmeyen Nvidia, GT300 GPU'su ile G80 sonrasındaki en yenilikçi çözümünü endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Firmanın GeForce GTX 300 serisinde kullanılması beklenen yeni GPU'sunun detayları henüz netleşmiş olmasa bile 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve DirectX 11 desteği sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Nvidia'nın GT300 GPU'su ile ATi çözümlerinin yanı sıra Intel Larrabee'yi de hedef alması, yeni nesil grafik işlemci mimarisine yönelik merak katsayısını attıran bir diğer önemli unsur olarak gösteriliyor.

Gelen bilgilere göre GT200 GPU'su fabrikasyon süreci geliştirilen (40nm), performansı arttırılan DirectX 11 destekli GPU'dan daha fazlasını sunacak. Nvidia'nın geleneksel GPU tasarım anlayışından vazgeçmeyeceği ve fiziksel anlamda büyük bir GPU olarak tasarladığı iddia edilen GT300 GPU'sunun mimari anlamda ciddi değişiklikler içereceği belirtiliyor. Firmanın yeni grafik işlemci tasarımında özellikle grafik işlem biriminin yüksek işlem gücü ve paralel hesaplama yeteneğini de ön plana çıkaracağı yani GPU tabanlı uygulama hızlandırma da GT300 ile mevcut çözümlerine kıyasla ciddi anlamda sıçrama gerçekleştireceği iddia ediliyor. Ayrıca GT300 GPU'sunun CUDA teknolojisinin yanında DirectX 11 ile gelecek işlem özellikleri ve OpenCL desteği konusunda da iddialı olacağı vurgulanıyor.

Nvidia'nın yılın ikinci yarısında muhtemelen de son çeyreğinde anons edeceği söylenen GT300 GPU'su için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta ise MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komut tasarımı. Mevcut GPU tasarımlarındaki SIMD (Single Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komut tasarımının GT300'de yerini MIMD mimarisine bırakacağı iddia edilirken, özellikle shader işlemlerinde GT300 ile Nvidia'nın an itibariyle en hızlı grafik işlemci çözümü olan GT200'e kıyasla ciddi bir performans artışı elde edileceği konuşuluyor. Öte yandan mimari değişikliklerin yanı sıra GT300'de paralel işlemci miktarının da ciddi şekil arttırılması ve GDDR5 teknolojisine geçilmesi planlanıyor.


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mirasci 10 yıl
nVidia ezer gene ati anca fiyat düşürür
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IgorStravinsky 10 yıl
Hort olmuş.. Ayrıca saçma bi yorum. ATI'yi hiç birşey yapamayan bi firma gibi göstermek çok yanlış olur.
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sertacaygun 10 yıl
ATi Dx11'i ilk olarak duyurmayı planlıyor. Bunlar da ciddi değişik olacağından bahsediyor... Ekran kartındaki rekabetler işlemci piyasasını çoktan geçti...
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Ehlika 10 yıl
Dh nin haberleride aynı magazin haberlerine döndü :) kim kimminle nerede
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01Mrt 10 yıl
Sanki ATI ve Nvidia değilde hep biz kapışıyoruz gibi... :)
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airea 10 yıl
Nvidia aynı GPU yu cilalayıp cilalayıp kullanıcılara sunma stratejisinden sonunda vaz mı geçiyor acaba? GT300 gerçekten yeni bir mimari getirecek mi yoksa daha önceki GPUlara ufak tefek eklemeler, ayarlar yapıp millete yeni gt300 serisi olarak mı yedirecekler?

Eğer böyle yaparlarsa ATIye karşı önemli ölçüde dezavantajlı duruma düşerler... Gerçi ATInin 5000 serisi de şu an için muamma sanırım...
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Kalom 10 yıl
ATİ DDR5 bellekli HD4870x2 si,DDR3 bellekli GTX 295 i gecemiyordu.GTX 295 DDR3 dü.GT300 ler DDR5 olacakmıs.ATİ zor durumda kalacakmıs gibi görüküyor bence.ATİ artık bence DDR5 bellekli GPUlar yapmaya baslaması lazım.
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sewger 10 yıl

Orjinalden alıntı: HD4830

ATİ DDR5 bellekli HD4870x2 si,DDR3 bellekli GTX 295 i gecemiyordu.GTX 295 DDR3 dü.GT300 ler DDR5 olacakmıs.ATİ zor durumda kalacakmıs gibi görüküyor bence.ATİ artık bence DDR5 bellekli GPUlar yapmaya baslaması lazım.


atinin zaten ddr5 bellekli gpuları mevcut
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mgakin 10 yıl
Haber için teşekkürler.Belki bu sayede gtx 2XX serisinin fiyatları daha da düşer.
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