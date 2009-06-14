Nvidia ION 2 platformunu 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayabilir

Tam Boyutta Gör

ION platformuyla yüksek satış rakamlarının söz konusu olduğu netbook pazarında iddialı olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çok sayıda yeni sistemi Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunan Nvida, kapalı kapılar ardında ION 2 platformunun çalışmalarını da sürdürüyor. VIA Nano işlemcilerine de destek vereceği konuşulan ION 2 platformunda yeni nesil üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Nvidia, 55nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ION platformundan farklı olarak ION 2 için 40nm sürecini başlatmayı planlıyor.

Intel'in güncel Atom işlemcilerine destek veren ayrıca son günlerde Core 2 serisi mobil işlemcilerde de MCP79 yonga setinin ION platformu olarak kullanılmasına yeşil ışık yaktığı belirtilen Nvidia'nın, yıl sonuna doğru 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ION 2 platformunu tanıtması bekleniyor. Intel'in Pineview kod adını taşıyan entegre grafik işlemcili Atom işlemcileriyle de uyumlu olması platformun, 40nm üretim teknolojisiyle mevcut çözüme göre hem daha güçlü olması hem de daha az güç tüketmesi bekleniyor.

55nm üretim teknolojisinden 40nm üretim teknolojisine geçiş yaparak daha küçük ama aynı zamanda daha gelişmiş ve fonksiyonel bir çipset hazırlayacağı söylenen Nvidia'nın ION platformundaki entegre grafik işlemci performansı iyileştirmesi de beklenebilir. Özellikle paralel işlemci sayısı arttırılan dolayısıyla CUDA teknolojisini daha verimli kullanan ve yüksek tanımlı video oynatımındaki iddiasını sürdüren yeni bir ION platformu, 40nm üretim teknolojisinin de etkisi ile Nvidia'nın taşınabilir sistemlerdeki pozisyonuna ciddi katkı sağlayabilir.