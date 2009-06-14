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Nvidia ION 2 platformunu 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ION 2 platformunu 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayabilir
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ION platformuyla yüksek satış rakamlarının söz konusu olduğu netbook pazarında iddialı olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çok sayıda yeni sistemi Computex 2009 fuarında katılımcıların beğenisine sunan Nvida, kapalı kapılar ardında ION 2 platformunun çalışmalarını da sürdürüyor. VIA Nano işlemcilerine de destek vereceği konuşulan ION 2 platformunda yeni nesil üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Nvidia, 55nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ION platformundan farklı olarak ION 2 için 40nm sürecini başlatmayı planlıyor.

Intel'in güncel Atom işlemcilerine destek veren ayrıca son günlerde Core 2 serisi mobil işlemcilerde de MCP79 yonga setinin ION platformu olarak kullanılmasına yeşil ışık yaktığı belirtilen Nvidia'nın, yıl sonuna doğru 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ION 2 platformunu tanıtması bekleniyor. Intel'in Pineview kod adını taşıyan entegre grafik işlemcili Atom işlemcileriyle de uyumlu olması platformun, 40nm üretim teknolojisiyle mevcut çözüme göre hem daha güçlü olması hem de daha az güç tüketmesi bekleniyor.

55nm üretim teknolojisinden 40nm üretim teknolojisine geçiş yaparak daha küçük ama aynı zamanda daha gelişmiş ve fonksiyonel bir çipset hazırlayacağı söylenen Nvidia'nın ION platformundaki entegre grafik işlemci performansı iyileştirmesi de beklenebilir. Özellikle paralel işlemci sayısı arttırılan dolayısıyla CUDA teknolojisini daha verimli kullanan ve yüksek tanımlı video oynatımındaki iddiasını sürdüren yeni bir ION platformu, 40nm üretim teknolojisinin de etkisi ile Nvidia'nın taşınabilir sistemlerdeki pozisyonuna ciddi katkı sağlayabilir.


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XivA 10 yıl
aman ha intelin grafik işlemcisi olmasın entegre mentegre. ion un kazandığı nokta zaten nvidianın grafik hızından.
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Batuist 10 yıl
atidende böyle bir hamle gelmesini isterdik.. o zaman rekabet olurdu ve fiyatlar daha düşük olurdu..
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s_demirci_53 10 yıl
ben yinede netbook alsam ION alırım küçükde olsa heryerde oyun oynamak ayrı bir zevk olur...
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01Mrt 10 yıl
Nvidia'nın yapması gereken tek şey ION platformunda daha verimli bir işlemci kullanmak. Elime geçen bir netbookta Atom 280 işlemci vardı, mkv film (300MB) izlemek istedim filmi gösteriyor fakat ileri bir noktaya atlamak istediğimde 1 saniyeden fazla bekliyorum... Bu bana işlemcinin yetersiz olduğu anlamını verir kaldıki HDrip yada BRRip değildi izlediğim film...
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Tolgá 10 yıl
FOREVER ıon
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hereos 10 yıl
helal olsun nvidia ya ion u sonuna kadar desteliyorum.
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