Nvidia ION 2 platformunu hazırlıyor

Yaklaşık bir yıl kadar önce yonga seti operasyonlarına son vererek asıl işi olan grafik teknolojilerine ağırlık vereceği iddia edilen Nvidia, AMD tarafında uzunca bir süredir yeni yonga seti hazırlamamasına ve Intel ile yaşadığı tüm lisans problemlerine karşın, mini-bilgisayarlar için hazırladığı Atom işlemcili ION platformuyla ses getirmiş ve elde ettiği bu başarıyla Apple'ın da dikkatini çekerek MacBook sistemlere yonga seti sağlayıcısı olmayı başarmıştı. MCP79 kod adlı yonga seti (GeForce 9400M) ile mini-bilgisayar (netbook / nettop) pazarının tamamına yakın bir kısmında etkin rol oynatan Atom işlemci ailesini bir araya getirdiği ION platformuyla beğeni kazanan Nvidia, ION 2 platformu ile bu başarısını daha da ileri götürmek istiyor. Gelen bilgilere göre Nvidia, ION 2 platformunda hem grafik performansını arttırmayı hem de farklı işlemcilere destek vermeyi planlıyor.

ION platformu diyagram görüntüsü.

ION platformuyla Nvidia'nın en önemli avantajı mini-bilgisayar pazarını kontrol altında tutan Intel'in platform bazında eksik olduğu noktalara yeni alternatifler sunması. Bilindiği üzere Intel, Atom işlemcileri için sistem üreticilerine 945 yonga setlerini sağlıyor. Her ne kadar "off the roadmap" yani yol haritasında görünmeyen çözüm olarak, video yetenekleri gelişmiş GN40 yonga seti de tercihe bağlı olarak dileyen üreticilere sağlanıyor olsa da Intel, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu öncesinde ağırlığı 945 ailesine veriyor. Tabii birkaç yıllık geçmişe sahip olan 945 yonga setinin hem grafik hem de video performansıyla beklentileri karşılayamaması Nvidia'nın önünü açan en önemli nedenler. Çünkü Intel, netbook'ların oyun veya video amaçlı cihazlar olmadığını belirtse de özellikle ekonomik kriz ortamında kullanıcıların çok fonksiyonlu sistemler istediği biliniyor.

ION platformunda yer alan entegre grafik işlem birimiyle hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Nvidia, GPU tabanlı uygulama hızlandırma mimarisi CUDA teknolojisine de yine ION platformunda yer veriyor. 16x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik işlem birimi sayesinde Intel tabanlı netbook veya nettop sistemlerin en azından oynanabilir ayarlarla çalıştıramadığı pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtilen ION platformu için Nvidia ayrıca HD filmi oynatımı, HDMI bağlantısı, gerçek zamanlı video dönüştürme, gerçek zamanlı video iyileştirme gibi yine rakibinde olmayan özelliklere sahip olduğunun altını çiziyor. Tabii çoklu ortam özellikleri söz konusu olduğunda platformun güç tüketimi değerleri de gündeme gelebiliyor ancak Nvidia'ya göre ION platformu performansı, Intel seviyesinde pil ömrü ile pekiştirmeyi başarıyor.

Komple bir çözüm olan ION anakartı, standart bir ATX anakart ile karşılaştırılamayacak kadar küçük.

Peki sahip olduğu tüm bu avantajarın yanında ION platformunun hiç mi kusuru yok. En azından şu an için netbook ve nettop sistemlerde kullanılan en performanslı platform çözümü olan Nvidia ION için en önemli sorun maliyetler. Bu sorunun en önemli nedeni ise Intel'in takip ettiği "bundle" stratejisi. ION platformuna sıcak bakmadığı sık sık gündeme gelen Intel, bilindiği üzere Atom işlemcisini ve 945 yonga setini sistem üreticilerine paket olarak sunuyor, ION platformu için sorun da tam bu noktada başlıyor. Çünkü Intel, Atom işlemcisini ION platformuyla kullanılmak üzere 945 yonga setinden bağımsız olarak almak isteyen OEM üreticilerine veya SI'lara (Sistem Entegratörleri), "bundle" maliyetinden daha yüksek bir fiyatla sunduğu için bu durum ION platformuyla hazırlanan netbook veya nettop sistemlerin üretim maliyetlerini dolayısıyla son kullanıcı satış fiyatlarını arttırıyor.

Acer, Asus, ECS ve Lenovo başta olmak üzere bilgisayar üretiminde sektörün önde gelen iddialı üreticileriyle iş birliğine giden Nvidia, geçtiğimiz ay Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarında farklı üreticilerce hazırlanan ve üretim aşamasında olan ION tabanlı çok sayıda sistemi katılımcıların beğenisine sunmuştu. Firma bir yandan ION tabanlı sistemlerin kullanıcılarla buluşması için büyük çaba harcarken, öte yandan da ION 2 platformu için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdürüyor. Peki ION 2 platformu hangi özelliklere sahip olacak. Gelen bilgilere göre ikinci jenerasyon ION platformu, özellikle geliştirilen entegre grafik işlem birimiyle ön plana çıkabilir. Nvidia tarafından ION 2 hakkında henüz resmi bir açıklama veya herhangi bir doğrulama yapılmış olmasa da elimize ulaşan bazı bilgilere göre ION 2, yeni bir grafik birimiyle donatılacak.

Nvidia ION 2 platformuyla mevcut platformun grafik performansını ciddi derecede arttırmayı planlıyor.

Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 200M serisi mobil GPU ailesini duyuran Nvidia, ION 2 platformunda bu ailenin bir üyesi olan GeForce 220M GPU'suna yer verebilir. DirectX 10.1 desteği sunan entegre grafik işlem biriminde 32x paralel işlem birimi bulunuyor. Yani ION platformuyla karşılaştırıldığında ION 2 platformu iki kat daha fazla paralel işlemciye sahip olacak ve tahmin edilebileceği üzere bu durum grafik performansına kayda değer bir katkı yapacak. 600MHz civarı GPU ve 1200MHz civarı paralel işlemci hızına sahip olması beklenen entegre grafik birimi 128-bit bellek veri yolu desteğine ek olarak DDR2 (800MHz/1066MHz) ve DDR3 (1066 ve 1333MHz) gibi farklı bellek formlarıyla kullanılabilecek platform için pazarlama stratejileri de düşünüldüğünde bu sayede farklı varyasyonları hazırlanabilecek.

Tabii harici grafik çözümü olarak tasarlanan GeForce 220M için geçerli olan spesifikasyonda ION 2 platformunun kullanım alanları göz önüne alındığında TPD odaklı bazı değişiklikler de yapılabilir. Zira 12.8 - 21.3 GB/sn'lik bant genişliği ile 20 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan grafik biriminin özellikle saat hızı noktasında harici çözümlerde kullanılmak üzere hazırlanan GPU'dan farklı olarak bir miktar kırpılması ve bu sayede daha fazla güç tasarrufu sağlanması gündeme gelebilir. SATA-III veya USB 3.0 konusu ise ION 2 platformuyla gündeme gelir mi bilinmez ama ilk etapta 3.parti yongalar ile desteklenecek yeni ara birim teknolojileri, güç tüketimi göz önüne alınarak ION 2 platformunca desteklenmeyebilir ama bu konuda Nvidia'nın nasıl bir girişim de bulunacağı şimdilik bilinmiyor zira firmanın en azından gerekli alt yapıyı sunarak tercihi sistem üreticilerine bırakması da söz konusu olabilir.

Nvidia'nın ION platformundaki çoklu ortam özelliklerini, ION 2 platformuyla geliştirmesi bekleniyor.

ION 2 platformuyla üzerinde durulan bir diğer nokta ise işlemci desteği. Bilindiği üzere Intel yıl sonuna doğru Pine Trail kod adını verdiği ikinci jenerasyon Atom platformunu ve Pineview kod adlı yeni Atom işlemcilerini duyuracak. Entegre bellek kontrolcüsü (IMC) ve entegre grafik işlem birimi (IGP) gibi farklılıklara sahip olacak işlemcilerden pazara ilk etapta Atom D410 ve Atom D510 modellerinin sürülmesi bekleniyor. ION 2 platformunca destekleneceği konuşulan yeni işlemcilerde entegre grafik özelliği olduğu için ION 2 platformundaki GeForce 220M veya türevi IGP'nin kullanılabilmesi için yonga seti tasarımında değişikliker olabileceği söyleniyor. Tabii bu yönde bir değişikliğin neden olacağı tasarım değişikliğinin, ION platformu için anakart hazırlayan üreticilerin yeni bir baskılı devre tasarımına geçmesine ve üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Bu noktada bir detayın daha altını çizmekte fayda var. Entegre özellikleri gelişmiş Pineview işlemcileri, tek yongalı anakart üzerinde kullanılacağı içn Intel platformundaki anakart tasarımlarında da değişiklik olacak. Yeni platformda güç tüketimiyle birlikte paket alanından da kazanım sağladığı belirtilen Intel'in bu sayede daha küçük sistemlerin hazırlanmasına olanak tanıyacağı ancak bunun yeni anakart tasarımları gerektirebileceği iddia ediliyor. Nvidia'nın ION 2 platformu için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta ise farklı diğer çözümlere destek verecek olması. Gelen bilgilere göre ION 2 platformunun VIA Nano işlemcileriyle uyumlu özel bir varyasyonu hazırlanabilir. ION platformunda olması beklenen ancak verilmeyen VIA Nano desteği Nvidia cephesinden açıklamalara göre ION 2 platformunda olması beklenirken, AMD işlemcilere destek ise şimdilik pek gündemde değil.

ION 2 platformunun yıl sonuna doğru, muhtemelen yeni nesil Atom işlemcileriyle eş zamanlı veya takiben pazara sunulması beklenebilir.