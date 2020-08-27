Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Yeşil ekibin RTX 3000 serisi kartlarının duyurulmasına günler kala Ampere’den ziyade soğutucu tasarımı ve beraberinde gelecek PCIe güç konnektörü tartışılıyor.

Son gelen haberde 12-pinlik yeni arayüz mevcut konnektörle birlikte boy gösterdi. Bir çoğumuzun geçtiğimiz günlerde paylaştığımız görsellerden farkettiği üzere Nvidia’nın standart haline getirmek istediği yeni konnektör bir hayli ince.

Tam Boyutta Gör

Nvidia değişikliğe doymuyor: Dik güç konnektörü

Öyle ki 8 (6+2) pinlik mevcut güç konnektörüyle aynı genişliğe sahip yeni güç konnektörü bir tık daha kısa boyda. Ek olarak Nvidia’nın farklı yapısıyla dikkat çeken yeni konnektürünü kartta dikey konumlandırması da olası.

Kart hali hazırda 3 slot yer kaplayacağı için bu her ne kadar sorun teşkil etmese de sıvı soğutma tercih edecekler için baş ağrıtacak bir tercih olabilir.

https://www.guru3d.com/news-story/here-is-the-new-12-pin-nvidia-pcie-power-connector-in-more-detailmuch-smaller-then-you-think-it-is.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.