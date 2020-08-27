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    Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi

    GPU devinin son günlerde tartışılan yeni güç konnektörü yakından görüntülendi. Konnektörün ince yapısı dikkat çekiyor. 8-pin ile aynı genişliğe 12-pin sığdırılmış.
    3 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi
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    Yeşil ekibin RTX 3000 serisi kartlarının duyurulmasına günler kala Ampere’den ziyade soğutucu tasarımı ve beraberinde gelecek PCIe güç konnektörü tartışılıyor.

    Son gelen haberde 12-pinlik yeni arayüz mevcut konnektörle birlikte boy gösterdi. Bir çoğumuzun geçtiğimiz günlerde paylaştığımız görsellerden farkettiği üzere Nvidia’nın standart haline getirmek istediği yeni konnektör bir hayli ince.

    Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi
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    Nvidia değişikliğe doymuyor: Dik güç konnektörü

    Öyle ki 8 (6+2)  pinlik mevcut güç konnektörüyle aynı genişliğe sahip yeni güç konnektörü bir tık daha kısa boyda. Ek olarak Nvidia’nın farklı yapısıyla dikkat çeken yeni konnektürünü kartta dikey konumlandırması da olası.

    Kart hali hazırda 3 slot yer kaplayacağı için bu her ne kadar sorun teşkil etmese de sıvı soğutma tercih edecekler için baş ağrıtacak bir tercih olabilir.



    https://www.guru3d.com/news-story/here-is-the-new-12-pin-nvidia-pcie-power-connector-in-more-detailmuch-smaller-then-you-think-it-is.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    viper17 (Ahmet ...) 3 sa. en beğenilen
    Yine nvidia yine para tuzağı.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 sa.
    İntel öne çıkardı bu 12V mevzusunu, Nvidia'da modaya uymuş.

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    emre1393 (Emre K......) 2 sa.
    psu'cular baba bizi de gör demiş herhalde, durduk yere yeni soket tipi çıkarmanın ne gereği vardı ki.
    ekran kartı üreticileri herhalde çevirici parça koyarlar kutuya satışları etkilenmesin diye.
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    eylül kabus 2 sa.
    buna uyumlu yeni güç kaynağı mı almak gerekecek o halde? benim güç kaynağım corsair rm 750
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    soporo (Alp ) 2 sa. eylül kabus
    evet dostum. Yeni çıkan nvidia ekran kartları artık psu seçicek
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    crazywinner3 2 sa. eylül kabus
    8 pinden çevirici de var
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 2 sa. eylül kabus
    Büyük ihtimalle hayır. Yeni kartların daha fazla güç çekmesi muhtemel. Litografi düşse bile, performans artışı büyük ihtimalle güç ihtiyacını artıracak. Kartların içinden dönüştürücü çıkacağı söyleniyor. Çıkmasa da satın alınabilir sonradan. Psu'nuz 750 watt olduğu için dönüştürücü ile kullanabileceğinizi düşünüyorum.
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    viper17 (Ahmet ...) 3 sa. en beğenilen
    Yine nvidia yine para tuzağı.
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