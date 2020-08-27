Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi

Yeşil ekibin RTX 3000 serisi kartlarının duyurulmasına günler kala Ampere’den ziyade soğutucu tasarımı ve beraberinde gelecek PCIe güç konnektörü tartışılıyor.
Son gelen haberde 12-pinlik yeni arayüz mevcut konnektörle birlikte boy gösterdi. Bir çoğumuzun geçtiğimiz günlerde paylaştığımız görsellerden farkettiği üzere Nvidia’nın standart haline getirmek istediği yeni konnektör bir hayli ince.
Nvidia değişikliğe doymuyor: Dik güç konnektörü
Öyle ki 8 (6+2) pinlik mevcut güç konnektörüyle aynı genişliğe sahip yeni güç konnektörü bir tık daha kısa boyda. Ek olarak Nvidia’nın farklı yapısıyla dikkat çeken yeni konnektürünü kartta dikey konumlandırması da olası.
Kart hali hazırda 3 slot yer kaplayacağı için bu her ne kadar sorun teşkil etmese de sıvı soğutma tercih edecekler için baş ağrıtacak bir tercih olabilir.
https://www.guru3d.com/news-story/here-is-the-new-12-pin-nvidia-pcie-power-connector-in-more-detailmuch-smaller-then-you-think-it-is.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ekran kartı üreticileri herhalde çevirici parça koyarlar kutuya satışları etkilenmesin diye.