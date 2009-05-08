Nvidia, OpenGL 3.1 destekli yeni sürücülerini yayımladı

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GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, sürücü çalışmalarına hız vermiş durumda zira firma OpenGL 3.1 destekli yeni biri sürücü daha hazırladı. Windows (versiyon 182.52), Linux (180.37.05), FreeBSD ve Solaris gibi farklı işletim sistemlerine özel versiyonları bulunan yeni sürücü, GeForce 8, 9, 100 ve 200 serisi gibi masaüstü ekran kartlarının yanı sıra Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, ve Quadro CX, ION gibi alternatif çözümler ile Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 3600M, 3700M, GeForce 8000 ve üstü mobil GPU çözümleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor.

Özellikle geliştiricilerin dikkatini çekecek yeni OpenGL 3.1 destekli yeni Nvidia sürücülerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.