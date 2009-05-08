Nvidia, OpenGL 3.1 destekli yeni sürücülerini yayımladı

GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, sürücü çalışmalarına hız vermiş durumda zira firma OpenGL 3.1 destekli yeni biri sürücü daha hazırladı. Windows (versiyon 182.52), Linux (180.37.05), FreeBSD ve Solaris gibi farklı işletim sistemlerine özel versiyonları bulunan yeni sürücü, GeForce 8, 9, 100 ve 200 serisi gibi masaüstü ekran kartlarının yanı sıra Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, ve Quadro CX, ION gibi alternatif çözümler ile Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 3600M, 3700M, GeForce 8000 ve üstü mobil GPU çözümleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor.
Özellikle geliştiricilerin dikkatini çekecek yeni OpenGL 3.1 destekli yeni Nvidia sürücülerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Buradaki mesajları okudum, ve şunu düşündüm, basit bir program bile yazamayan insanların yazılım uzmanlarının işine fazla karıştıklarını görüyorum. Hiçbir firma zarar edeceği bir üretimi yapmaz ve devam ettirmez, zaten devam ederse mali açıdanda bir yere gelir tıkanır iflas eder
@metrixcafe
Böyle bir yorum yaparak dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz?
nereden anladın ? üstü kapalı bir gönderme yapıp tüm dikkatleri üzerime çekeyim demiştim. yalnız size yakalandım. tebrik ederim sizi. bravo
fark varda icraat yok.hani nerde kaç tane 10,1 oyun var?
ayıp olmasın diye 2-3 oyun çıkarıcaktı .çıktımı çıkmadımı çıktıysa kimin umrunda olan tarzı oyunları napayım?
@desert_rain ,
oyunlarda 3,1 desteği olucaksa işe yarar sanırım.Burda hemfikirizdir herhalde?
u3 motorunda veya dead spacede 3.1 yok.
Eski opengl oyunlarının grafikleri aynı dönemdeki directx oyunlarına göre daha ilerdeydi. Adam gibi opengl de oyun yazsalar şu yok dx10 yok 11 muhabbeti yapmayacağız...
Aynen öyle Opengl Api'si desteklenen oyunlar olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz