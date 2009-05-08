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Nvidia, OpenGL 3.1 destekli yeni sürücülerini yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, OpenGL 3.1 destekli yeni sürücülerini yayımladı
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GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, sürücü çalışmalarına hız vermiş durumda zira firma OpenGL 3.1 destekli yeni biri sürücü daha hazırladı. Windows (versiyon 182.52), Linux (180.37.05), FreeBSD ve Solaris gibi farklı işletim sistemlerine özel versiyonları bulunan yeni sürücü, GeForce 8, 9, 100 ve 200 serisi gibi masaüstü ekran kartlarının yanı sıra Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, ve Quadro CX, ION gibi alternatif çözümler ile Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 3600M, 3700M, GeForce 8000 ve üstü mobil GPU çözümleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor.

Özellikle geliştiricilerin dikkatini çekecek yeni OpenGL 3.1 destekli yeni Nvidia sürücülerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
Ben bilgisayar teknisyeni olarak, aynı zamanda interneti ve bilgisayarı en az 10 yıldan beri kullanan biri olarak, şunu rahatça söyleyebilirim,, Microsoft, nVidia, Ati vb yazılım üreten bu şirketler çok büyük şirketlerdir, büyüklükten kastettiğim yazılım konusunda son derece bilgili ve tecrübeli olduklarıdır, bu yüzden OpenGL konusundada hata yapacaklarını düşünmüyorum, OpenGL oyunlar azda olsa vardır, ve nVidia OpenGL versiyonu üretmeye devam ediyorsa muhakkak doğru olarak bildiği bir şey vardır, yani OpenGL destekli oyunlar yapılmaya devam edecektir.
Buradaki mesajları okudum, ve şunu düşündüm, basit bir program bile yazamayan insanların yazılım uzmanlarının işine fazla karıştıklarını görüyorum. Hiçbir firma zarar edeceği bir üretimi yapmaz ve devam ettirmez, zaten devam ederse mali açıdanda bir yere gelir tıkanır iflas eder
.
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mamad 10 yıl
OpenGL genel anlamda profesyonellerin kullandığı bir api olduğu için bu sürücü daha çok quadro serisi göz önüne alarak geliştirilmiş olabilir. Malum oyunlarda OpenGL pek kullanılmıyor.

@metrixcafe

Böyle bir yorum yaparak dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz?
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metallurgy 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

OpenGL genel anlamda profesyonellerin kullandığı bir api olduğu için bu sürücü daha çok quadro serisi göz önüne alarak geliştirilmiş olabilir. Malum oyunlarda OpenGL pek kullanılmıyor.

@metrixcafe

Böyle bir yorum yaparak dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz?


nereden anladın ? üstü kapalı bir gönderme yapıp tüm dikkatleri üzerime çekeyim demiştim. yalnız size yakalandım. tebrik ederim sizi. bravo
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yc#1 10 yıl
Id Software'in çıkardığı/desteklediği oyunlar OpenGL tabanlıdır.
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metallurgy 10 yıl
sonuç da opelgl tabanlı birçok oyun var. tabi bu oyunlar sizin beğendiğiniz oyunlar olmak zorunda değil. sonuçda bu driver bazıları için yararlı olacaktır. işinize gelmiyorsa kurmayın canım. yok opengl3.1 tabanlı oyun mu var. ne yapayım bu driveri derseniz size gülerler. nvidia sizin ÜSTÜN zekanızın düşündüğü şeyi düşünemiyor mu acaba ? bunu kendinize sorun bi
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sertacaygun 10 yıl
ahmetkep; DX 10 ile 10.1 arasındaki farka baksan da konuşsan ?
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Executor Arhentir 10 yıl
Donanımsal 2.x desteği olan kartlara 3.x desteği gelse ne yazar
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ahmetkep 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

ahmetkep; DX 10 ile 10.1 arasındaki farka baksan da konuşsan ?

fark varda icraat yok.hani nerde kaç tane 10,1 oyun var?
ayıp olmasın diye 2-3 oyun çıkarıcaktı .çıktımı çıkmadımı çıktıysa kimin umrunda olan tarzı oyunları napayım?

@desert_rain ,
oyunlarda 3,1 desteği olucaksa işe yarar sanırım.Burda hemfikirizdir herhalde?
u3 motorunda veya dead spacede 3.1 yok.
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VenomS 10 yıl
tam 185.81 betayı kurduktan sonra bunun gelmesi biraz kötü oldu :)
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gezgin 10 yıl
Nerde o eski open gl. Eskiden oyunların yarısı opengl de çıkardı şimdi ne zamandır openglde yazılmış oyun yok.
Eski opengl oyunlarının grafikleri aynı dönemdeki directx oyunlarına göre daha ilerdeydi. Adam gibi opengl de oyun yazsalar şu yok dx10 yok 11 muhabbeti yapmayacağız...
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ahmetkep 10 yıl
atinin directx 10,1 muhabbeti gibi ölü bir güncelleme olmasın ? oyunlarda veya grafik programlarında open GL 3,1 desteği olmayacaksa işe yaramaz sanırım.
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: ahmetkep

atinin directx 10,1 muhabbeti gibi ölü bir güncelleme olmasın ? oyunlarda veya grafik programlarında open GL 3,1 desteği olmayacaksa işe yaramaz sanırım.

Aynen öyle Opengl Api'si desteklenen oyunlar olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz
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