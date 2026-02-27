Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme yayınladı

    Nvidia, SHIELD TV için 9.2.4 sürüm numaralı yeni firmware güncellemesini dağıtıma sundu. Küçük çaplı bir bakım güncellemesi olan sürüm, cihazın güvenliğini güncel tutmaya odaklanıyor.

    Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme yayınladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, SHIELD TV ailesi için 9.2.4 sürüm numaralı yeni firmware güncellemesini dağıtıma sundu. Yayınlanan sürüm büyük bir özellik paketi sunmaktan ziyade bakım ve kararlılık odaklı bir güncelleme konumunda. Ancak cihazın yaşı düşünüldüğünde, bu tarz düzenli destek bile başlı başına sürpriz niteliğinde.

    Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme

    Kaçıranlar için SHIELD TV ilk olarak Mayıs 2015'te piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından cihazın hâlâ resmi güncelleme alıyor olması Android TV ekosisteminde oldukça nadir görülen bir durum. 9.2.4 sürümüyle birlikte Android güvenlik yaması seviyesi Ocak 2026 tarihine yükseltildi. Bu da SHIELD TV'nin yalnızca bir medya oynatıcı değil, uzun vadeli yazılım desteği sunan bir platform olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

    Güncelleme notlarına göre sürüm iki ana başlık altında toplanıyor. Buna göre Ocak 2026 güvenlik paketine ek olarak,  kullanıcıların bir süredir rapor ettiği çeşitli sorunlar giderilmiş durumda. Bunlar arasında, Disney+ oynatma sorunu, Uyku modunda yaşanan CEC cihazları ve Xbox kontrolcü sorunu, Bluetooth kumandalarda görülen sık bağlantı kopmaları ve Nvidia Share için arayüz kapanma sorunu düzeltildi.

    Düzeltilen hatalar

    • Disney+ oynatma sorunu giderildi.
    • Uyku modundan sonra üçüncü parti Xbox kumandalarının yeniden bağlanamama problemi çözüldü.
    • Uyku sırasında SHIELD ve bağlı CEC cihazlarını uyandıran çökme hatası düzeltildi.
    • Bazı üçüncü parti Bluetooth kumandalarda görülen sık bağlantı kopmaları giderildi.
    • Ayarlar uygulaması üzerinden NVIDIA Share tetiklendiğinde yaşanan arayüz kapanma sorunu çözüldü.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    essential grammar in use a1-a2 pdf türkçe cinlerin kına yakması diyanet mavi ışık sinek öldürücü kullananlar parayı alıp işi yapmamak tata indigo 1.4 dizel kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum