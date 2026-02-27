Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme yayınladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, SHIELD TV ailesi için 9.2.4 sürüm numaralı yeni firmware güncellemesini dağıtıma sundu. Yayınlanan sürüm büyük bir özellik paketi sunmaktan ziyade bakım ve kararlılık odaklı bir güncelleme konumunda. Ancak cihazın yaşı düşünüldüğünde, bu tarz düzenli destek bile başlı başına sürpriz niteliğinde.

Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme

Kaçıranlar için SHIELD TV ilk olarak Mayıs 2015'te piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından cihazın hâlâ resmi güncelleme alıyor olması Android TV ekosisteminde oldukça nadir görülen bir durum. 9.2.4 sürümüyle birlikte Android güvenlik yaması seviyesi Ocak 2026 tarihine yükseltildi. Bu da SHIELD TV'nin yalnızca bir medya oynatıcı değil, uzun vadeli yazılım desteği sunan bir platform olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Nvidia N1 ve N1X, yılın ilk yarısında dizüstü PC’lere geliyor 2 gün önce eklendi

Güncelleme notlarına göre sürüm iki ana başlık altında toplanıyor. Buna göre Ocak 2026 güvenlik paketine ek olarak, kullanıcıların bir süredir rapor ettiği çeşitli sorunlar giderilmiş durumda. Bunlar arasında, Disney+ oynatma sorunu, Uyku modunda yaşanan CEC cihazları ve Xbox kontrolcü sorunu, Bluetooth kumandalarda görülen sık bağlantı kopmaları ve Nvidia Share için arayüz kapanma sorunu düzeltildi.

Düzeltilen hatalar

Disney+ oynatma sorunu giderildi.

Uyku modundan sonra üçüncü parti Xbox kumandalarının yeniden bağlanamama problemi çözüldü.

Uyku sırasında SHIELD ve bağlı CEC cihazlarını uyandıran çökme hatası düzeltildi.

Bazı üçüncü parti Bluetooth kumandalarda görülen sık bağlantı kopmaları giderildi.

Ayarlar uygulaması üzerinden NVIDIA Share tetiklendiğinde yaşanan arayüz kapanma sorunu çözüldü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Nvidia Shield TV için sürpriz güncelleme yayınladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: