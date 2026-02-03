Giriş
    Yapay zeka etkisi: Raspberry Pi fiyatları yeniden yükseldi

    Küresel bellek pazarındaki kriz, Raspberry Pi cephesini etkilemeye devam ediyor. Şirket, son iki ay içinde ikinci kez fiyat artışına gitti. İşte detaylar...    

    Yapay zeka etkisi: Raspberry Pi fiyatları yeniden yükseldi Tam Boyutta Gör
    Küresel bellek pazarında yaşanan daralma, Raspberry Pi tarafında yeni bir fiyat artışını daha beraberinde getirdi. Şirket, yalnızca iki ay önce yapılan zamların ardından, artan parça maliyetleri nedeniyle birçok modelde fiyatları yukarı çekti. Özellikle yüksek kapasiteli seçeneklerine ulaşım zorlaşıyor.

    Raspberry Pi'de ikinci zam dalgası

    Raspberry Pi kurucusu Eben Upton, son çeyrekte bazı bileşenlerin maliyetinin iki katından fazla arttığını belirtirken, mevcut koşullarda fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Yeni zamlarla birlikte Raspberry Pi 5 ailesinin 16 GB bellekli modeli 205 dolara kadar yükselmiş durumda. Bu, önceki fiyatlara kıyasla yaklaşık 60 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

    Raspberry Pi model Zam Son fiyatlar
    Pi 4 (4GB) $20 $75
    Pi 4 (8GB) $40 $115
    Pi 5 (1GB) -- $45
    Pi 5 (2GB) $15 $65
    Pi 5 (4GB) $25 $85
    Pi 5 (8GB) $45 $125
    Pi 5 (16GB) $85 $205

    Güncellenen fiyat listesine bakıldığında, Raspberry Pi 4'ün 4 GB sürümü 75 dolara, 8 GB sürümü ise 115 dolara çıkmış durumda. Raspberry Pi 5 tarafında ise 2 GB, 4 GB ve 8 GB bellekli modeller sırasıyla 65, 85 ve 125 dolardan satışa sunuluyor. Şirket, 1 GB bellekli Raspberry Pi 5 modelinin fiyatını sabit tutarak 45 dolardan sunmaya devam ediyor.

    Öte yandan Raspberry Pi, Pi Zero ve Pi 3 gibi daha eski ürün serilerinde fiyat artışı beklemediğini duyurdu. Bu modellerin LPDDR2 bellek kullanması ve elde yeterli stok bulunması, kısa vadede fiyat baskısını azaltan unsurlar arasında. Şirket, 2026 boyunca bellek fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürebileceğini kabul ederken, tedarik zincirindeki rahatlamayla birlikte fiyatların yeniden aşağı çekilebileceğini de söylüyor.

