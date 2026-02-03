Yapay zeka etkisi: Raspberry Pi fiyatları yeniden yükseldi

Raspberry Pi'de ikinci zam dalgası
Raspberry Pi kurucusu Eben Upton, son çeyrekte bazı bileşenlerin maliyetinin iki katından fazla arttığını belirtirken, mevcut koşullarda fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Yeni zamlarla birlikte Raspberry Pi 5 ailesinin 16 GB bellekli modeli 205 dolara kadar yükselmiş durumda. Bu, önceki fiyatlara kıyasla yaklaşık 60 dolarlık bir artış anlamına geliyor.
|Raspberry Pi model
|Zam
|Son fiyatlar
|Pi 4 (4GB)
|$20
|$75
|Pi 4 (8GB)
|$40
|$115
|Pi 5 (1GB)
|--
|$45
|Pi 5 (2GB)
|$15
|$65
|Pi 5 (4GB)
|$25
|$85
|Pi 5 (8GB)
|$45
|$125
|Pi 5 (16GB)
|$85
|$205
Güncellenen fiyat listesine bakıldığında, Raspberry Pi 4'ün 4 GB sürümü 75 dolara, 8 GB sürümü ise 115 dolara çıkmış durumda. Raspberry Pi 5 tarafında ise 2 GB, 4 GB ve 8 GB bellekli modeller sırasıyla 65, 85 ve 125 dolardan satışa sunuluyor. Şirket, 1 GB bellekli Raspberry Pi 5 modelinin fiyatını sabit tutarak 45 dolardan sunmaya devam ediyor.
Öte yandan Raspberry Pi, Pi Zero ve Pi 3 gibi daha eski ürün serilerinde fiyat artışı beklemediğini duyurdu. Bu modellerin LPDDR2 bellek kullanması ve elde yeterli stok bulunması, kısa vadede fiyat baskısını azaltan unsurlar arasında. Şirket, 2026 boyunca bellek fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürebileceğini kabul ederken, tedarik zincirindeki rahatlamayla birlikte fiyatların yeniden aşağı çekilebileceğini de söylüyor.