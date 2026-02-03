Yapay zeka etkisi: Raspberry Pi fiyatları yeniden yükseldi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel bellek pazarında yaşanan daralma, Raspberry Pi tarafında yeni bir fiyat artışını daha beraberinde getirdi. Şirket, yalnızca iki ay önce yapılan zamların ardından, artan parça maliyetleri nedeniyle birçok modelde fiyatları yukarı çekti. Özellikle yüksek kapasiteli seçeneklerine ulaşım zorlaşıyor.

Raspberry Pi'de ikinci zam dalgası

Raspberry Pi kurucusu Eben Upton, son çeyrekte bazı bileşenlerin maliyetinin iki katından fazla arttığını belirtirken, mevcut koşullarda fiyat güncellemesinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Yeni zamlarla birlikte Raspberry Pi 5 ailesinin 16 GB bellekli modeli 205 dolara kadar yükselmiş durumda. Bu, önceki fiyatlara kıyasla yaklaşık 60 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Raspberry Pi model Zam Son fiyatlar Pi 4 (4GB) $20 $75 Pi 4 (8GB) $40 $115 Pi 5 (1GB) -- $45 Pi 5 (2GB) $15 $65 Pi 5 (4GB) $25 $85 Pi 5 (8GB) $45 $125 Pi 5 (16GB) $85 $205

Güncellenen fiyat listesine bakıldığında, Raspberry Pi 4'ün 4 GB sürümü 75 dolara, 8 GB sürümü ise 115 dolara çıkmış durumda. Raspberry Pi 5 tarafında ise 2 GB, 4 GB ve 8 GB bellekli modeller sırasıyla 65, 85 ve 125 dolardan satışa sunuluyor. Şirket, 1 GB bellekli Raspberry Pi 5 modelinin fiyatını sabit tutarak 45 dolardan sunmaya devam ediyor.

DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor: Artış durmayacak 1 gün önce eklendi

Öte yandan Raspberry Pi, Pi Zero ve Pi 3 gibi daha eski ürün serilerinde fiyat artışı beklemediğini duyurdu. Bu modellerin LPDDR2 bellek kullanması ve elde yeterli stok bulunması, kısa vadede fiyat baskısını azaltan unsurlar arasında. Şirket, 2026 boyunca bellek fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürebileceğini kabul ederken, tedarik zincirindeki rahatlamayla birlikte fiyatların yeniden aşağı çekilebileceğini de söylüyor.

