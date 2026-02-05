Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valve, Steam Machine’in çıkışını erteledi: Fiyatlar da artacak

    Valve, küresel RAM ve depolama krizi nedeniyle Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller için çıkış takvimini erteledi. Artan maliyetler fiyatların yeniden belirlenmesine de yol açacak.

    Valve, Steam Machine’in çıkışını erteledi: Fiyatlar da artacak Tam Boyutta Gör
    Valve’ın uzun süredir merakla beklenen Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller donanımları için planlanan takvim değişti. Şirket, küresel ölçekte derinleşen bellek ve depolama bileşeni sıkıntısı nedeniyle hem çıkış tarihlerini hem de fiyatlandırma stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

    Daha önce ürünler 2026’nın başlarında çıkacağı aktarılmıştı. Ancak artık bunlar 2026’nın ilk yarısına ötelenmiş durumda.

    Lansman takvimi neden değişti?

    Valve, Kasım ayında yaptığı donanım duyurusunda Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller’ın 2026’nın başında, bazı basın mensuplarına göre ise özellikle ilk çeyrekte satışa sunulacağını belirtmişti. Ancak şirketin son açıklamasına göre sektörde giderek derinleşen RAM ve depolama bileşeni krizi, bu planların uygulanmasını zorlaştırdı.

    Valve, yaptığı açıklamada şimdiye kadar net fiyatlar ve kesin çıkış tarihlerini açıklamayı planladıklarını ancak kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve hızla artan maliyetler nedeniyle takvim ve fiyatlandırmaları yeniden değerlendirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

    Valve, yaşanan tüm bu sorunlara rağmen temel hedefinden vazgeçmiş değil. Şirket, üç ürünün de 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planının halen geçerli olduğunu vurguluyor. Ancak fiyat ve kesin tarih konusunda, değişken piyasa koşulları nedeniyle henüz güvenle açıklama yapabilecek bir noktaya gelinmiş değil. Valve, net bilgilerin “en kısa sürede” paylaşılacağını belirtiyor.

    RAM fiyatları her şeyi değiştirdi

    Valve, Steam Machine’in çıkışını erteledi: Fiyatlar da artacak Tam Boyutta Gör
    Steam Machine ve beraberindeki donanımlar tanıtıldığında, fiyat konusu en çok merak edilen başlıkların başında gelmişti. Valve, ön inceleme sürecinde basına yaptığı açıklamalarda fiyatlar konusunda oldukça temkinli davranmıştı. Şirket, Steam Machine’i geleneksel oyun konsollarından ziyade, PC dünyasının giriş seviyesine yakın bir noktada konumlandırmayı hedeflediğini dile getirmişti.

    Steam Frame için ise hedef, Valve’ın önceki sanal gerçeklik başlığı Index’ten daha düşük bir fiyat sunmaktı. Hatırlanacağı üzere Index, 999 dolar etiketiyle satışa çıkmıştı. Steam Controller tarafında da amaç, rakip kontrolcülerle rekabet edebilecek bir fiyat seviyesiydi.

    Valve tüm bunları söyledikten sadece günler sonra RAM fiyatları benzeri görülmemiş şekilde yükseldi. 2026’nın başı itibarıyla PC oyuncuları, RAM fiyatlarının üç hatta dört katına çıktığı bir tabloyla karşı karşıya. Bunun arkasındaki temel neden ise bellek üreticilerinin, daha yüksek kâr getiren yapay zeka sunucularına odaklanması.

    Bu arada ortada çelişkili bir durum da çıkmış durumda. Zira çok kısa bir süre önce AMD CEO’su Lisa Su, şirketin mali sonuç toplantısında “Ürün açısından bakıldığında, Valve bu yılın başlarında AMD destekli Steam Machine'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor” dedi. CEO haksız sayılmaz, ürün açısından Valve muhtemelen hazır durumda ancak bir ürünün piyasaya çıkışı sadece donanımları birleştirmekten ibaret değil. Donanım geliştirme süreci yolunda ilerlese de bileşen maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları, tüketiciye ulaşma aşamasında belirleyici role sahip.

    Kaynakça https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/625565405086220583?l=english https://www.theverge.com/games/874196/valve-steam-machine-frame-controller-delay-pricing-memory-crisis
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabam yağ yakmıyor ama yağ eksiltiyor sensi tv radyatör su kaçağı türk telekom cayma bedeli 5528 neyin numarası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum