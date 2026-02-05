Valve, Steam Machine’in çıkışını erteledi: Fiyatlar da artacak

Daha önce ürünler 2026’nın başlarında çıkacağı aktarılmıştı. Ancak artık bunlar 2026’nın ilk yarısına ötelenmiş durumda.
Lansman takvimi neden değişti?
Valve, Kasım ayında yaptığı donanım duyurusunda Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller’ın 2026’nın başında, bazı basın mensuplarına göre ise özellikle ilk çeyrekte satışa sunulacağını belirtmişti. Ancak şirketin son açıklamasına göre sektörde giderek derinleşen RAM ve depolama bileşeni krizi, bu planların uygulanmasını zorlaştırdı.
Valve, yaptığı açıklamada şimdiye kadar net fiyatlar ve kesin çıkış tarihlerini açıklamayı planladıklarını ancak kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve hızla artan maliyetler nedeniyle takvim ve fiyatlandırmaları yeniden değerlendirmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Valve, yaşanan tüm bu sorunlara rağmen temel hedefinden vazgeçmiş değil. Şirket, üç ürünün de 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planının halen geçerli olduğunu vurguluyor. Ancak fiyat ve kesin tarih konusunda, değişken piyasa koşulları nedeniyle henüz güvenle açıklama yapabilecek bir noktaya gelinmiş değil. Valve, net bilgilerin “en kısa sürede” paylaşılacağını belirtiyor.
RAM fiyatları her şeyi değiştirdi
Steam Frame için ise hedef, Valve’ın önceki sanal gerçeklik başlığı Index’ten daha düşük bir fiyat sunmaktı. Hatırlanacağı üzere Index, 999 dolar etiketiyle satışa çıkmıştı. Steam Controller tarafında da amaç, rakip kontrolcülerle rekabet edebilecek bir fiyat seviyesiydi.
Valve tüm bunları söyledikten sadece günler sonra RAM fiyatları benzeri görülmemiş şekilde yükseldi. 2026’nın başı itibarıyla PC oyuncuları, RAM fiyatlarının üç hatta dört katına çıktığı bir tabloyla karşı karşıya. Bunun arkasındaki temel neden ise bellek üreticilerinin, daha yüksek kâr getiren yapay zeka sunucularına odaklanması.
Bu arada ortada çelişkili bir durum da çıkmış durumda. Zira çok kısa bir süre önce AMD CEO'su Lisa Su, şirketin mali sonuç toplantısında "Ürün açısından bakıldığında, Valve bu yılın başlarında AMD destekli Steam Machine'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor" dedi. CEO haksız sayılmaz, ürün açısından Valve muhtemelen hazır durumda ancak bir ürünün piyasaya çıkışı sadece donanımları birleştirmekten ibaret değil. Donanım geliştirme süreci yolunda ilerlese de bileşen maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları, tüketiciye ulaşma aşamasında belirleyici role sahip.