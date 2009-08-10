Nvidia SLI teknolojisini P55 yongaseti için de lisansladı

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Intel işlemcilerin kullanılacağı P55 yonga setli anakartlarda da Nvidia SLI teknolojisinin destekleneceğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Haziran ayında Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarında ziyaret ettiğimiz Nvidia standında, yetkililer bu bilgiyi teyit etmiş biz de haberlerimizde belirtmiştik.

Nvidia yaptığı açıklamayla SLI teknolojisinin P55 yonga seti için lisanslandığını duyurdu. Firma açıklamasında çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan SLI teknolojisinin Intel ile birlikte önde gelen anakart üreticilerinden Asus, EVGA, Gigabyte ve MSI tarafından lisanslandığını açıkladı. Yapılan bu açıklama kapsamında Intel'in Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil işlemciler ilk defa 100-150$ aralığındaki anakartlarda SLI desteği ile kullanılabilecek. Üreticilerin bir kısmı doğal SLI desteği sunmayı plarken, NF200 yongasına yer verilen özel çözümlerin hazırlanması da bekleniyor.