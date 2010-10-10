Nvidia Tegra 2 tabanlı tabletlerin sayısı artıyor: Dixons Advent Vega

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan tablet bilgisayarların sayısı artıyor. İngiltere merkezli perakende firması Dixons, yeni tabletini tatil sezonunda satışa sunmayı planlıyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla 1080p videoları sorunsuzca oynatacağı belirtilen tablet, Android 2.2 ile Adobe Flash desteği de sunacak.

10.1-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik (multi-touch) ekrana sahip olan Advent Vega isimli tablet bilgisayarın 15mm kalınlığında olduğu ifade ediliyor. Depolama için 4GB kapasiteli SD kart ile sunulacak tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında WiFi ve 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi detaylara da yer veriliyor.

Tek şarj ile 10 saat pil ömrü sunması beklenen Advent Vega isimli tablet bilgisayar, 1 Kasım'da 400$ civarındaki etiket fiyatıyla İngiltere'de satışa sunulacak.