Nvidia Tegra platformu için büyük bir lansmana hazırlanıyor

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Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil grafik işlem mimarisinin kullanıldığı GT300 GPU'su ile ekran kartı dünyasında yeni bir dönemin öncüsü olmayı hedefleyen Nvidia, farklı kulvarlardaki çalışmalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang yaptığı açıklamasında 2010 ile birlikte büyük bir Tegra lansmanı yapacaklarını açıkladı.

Tegra kod adını taşıyan SoC formundaki yonga sistem çözümleriyle ARM işlemci mimarisi ve GeForce teknolojisini bir araya getiren Nvidia, ultra-düşük güç tüketimine rağmen yüksek tanımlı video oynatım yeteneği ve gelişmiş grafik özellikleriyle taşınabilir medya oynatıcılarından, mobil internet cihazlarına hatta netbook'lara kadar pek çok farklı segmentte kullanım olanağı sunuyor.

Computex 2009 fuarı esnasında Nvidia yetkilileriyle sohbetimizde Tegra platformunun akıllı telefonlar için oldukça elverişli bir çözüm olduğunu zira yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir araya getiren platformun yüksek performans segmentindeki akıllı telefonlarda kullanabileceğini ifade eden yetkililer, yılın son aylarında veya 2010 başında Tegra tabanlı sürpriz cihazların geleceğini açıklamışlardı.

Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang da açıklamasında önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde büyük bir Tegra lansmanı yapacaklarını duyurdu. Zune HD veya benzeri bir medya oynatıcısı ile ilişkil olmayan bu büyk lansman planlamasının detayları henüz açıklanmasa da Nvidia'nın Tegra tabanlı akıllı telefonların duyurusunu yapmayı planladığı üzerinde duruluyor zira bazı üreticilerin hazırlıklarında sona geldiği biliniyor.

Nvidia'nın şirket için dökümanlarına göre Tegra platformunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde firmanın en önemli gelir kalemlerinden birisi olması ön görülüyor.