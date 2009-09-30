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Nvidia Tegra platformu için büyük bir lansmana hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra platformu için büyük bir lansmana hazırlanıyor
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Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil grafik işlem mimarisinin kullanıldığı GT300 GPU'su ile ekran kartı dünyasında yeni bir dönemin öncüsü olmayı hedefleyen Nvidia, farklı kulvarlardaki çalışmalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang yaptığı açıklamasında 2010 ile birlikte büyük bir Tegra lansmanı yapacaklarını açıkladı.

Tegra kod adını taşıyan SoC formundaki yonga sistem çözümleriyle ARM işlemci mimarisi ve GeForce teknolojisini bir araya getiren Nvidia, ultra-düşük güç tüketimine rağmen yüksek tanımlı video oynatım yeteneği ve gelişmiş grafik özellikleriyle taşınabilir medya oynatıcılarından, mobil internet cihazlarına hatta netbook'lara kadar pek çok farklı segmentte kullanım olanağı sunuyor.

Computex 2009 fuarı esnasında Nvidia yetkilileriyle sohbetimizde Tegra platformunun akıllı telefonlar için oldukça elverişli bir çözüm olduğunu zira yüksek performans ve düşük güç tüketimini bir araya getiren platformun yüksek performans segmentindeki akıllı telefonlarda kullanabileceğini ifade eden yetkililer, yılın son aylarında veya 2010 başında Tegra tabanlı sürpriz cihazların geleceğini açıklamışlardı.

Nvidia tepe yöneticisi Jen Hsun Huang da açıklamasında önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde büyük bir Tegra lansmanı yapacaklarını duyurdu. Zune HD veya benzeri bir medya oynatıcısı ile ilişkil olmayan bu büyk lansman planlamasının detayları henüz açıklanmasa da Nvidia'nın Tegra tabanlı akıllı telefonların duyurusunu yapmayı planladığı üzerinde duruluyor zira bazı üreticilerin hazırlıklarında sona geldiği biliniyor.

Nvidia'nın şirket için dökümanlarına göre Tegra platformunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde firmanın en önemli gelir kalemlerinden birisi olması ön görülüyor.


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sertacaygun 10 yıl
Cep telefonda HD video, düşük güç tüketimi , nVidia = 2.000 $'lık telefon...
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runic 10 yıl
Ben 5870li modelleri bekliycem

Not: şakadır :)
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volcano2K 10 yıl
önce diğer modellerin stoklarını eritip bunları salarlar piyasaya...
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musasm 10 yıl

volcano2K

önce diğer modellerin stoklarını eritip bunları salarlar piyasaya...


Ne diğer modeli yaa.. Doğru düzgün okumadan niye not yazıyorsunuz?
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max975 10 yıl
çok şık bir tasarımı var.
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electrogod 10 yıl
haber için teşekkürler.
yalnız bu mobil cihazlarda nasıl GT300 kullanacaklar bunu anlamak zor.
bu gpu nun kaç versiyonu olacak yahu?
bu kadar da farklı güç tüketimi olamaz ki aralarında..
Yanlış okumuşsun :) mideme kramplar girdi :)
Nvidia tebrikler :)
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lastingend 10 yıl
alet çok güzel görünüyor. özellikleride sanırım bir o kadar güzel olacak.gelsin görelim.
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sahafiec 10 yıl
haber için teşekkürler.
yalnız bu mobil cihazlarda nasıl GT300 kullanacaklar bunu anlamak zor.
bu gpu nun kaç versiyonu olacak yahu?
bu kadar da farklı güç tüketimi olamaz ki aralarında..
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