Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra tabanlı Zune HD, 3D oyunlarına kavuştu

9 yıl
9,5b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia Tegra tabanlı Zune HD, 3D oyunlarına kavuştu
Tam Boyutta Gör

Microsoft'un satışına Eylül ayında başladığı yeni medya oynatıcısı Zune HD için hazırlanan ilk 3D oyunlar Zune Marketplace'de kullanıma sunuldu. Nvidia Tegra platformundan güç alan dolayısıyla grafik yeteneklerinin açısından segmentinin en performanslı çözümlerinden birisi olduğu belirtilen Zune HD için ilk etapta 6 yeni oyun ücretsiz olarak yayımlanırken, zamanla sayının artacağı açıklandı.

Zune HD kullanıcıları şu an için PGR: Ferrari Edition, Audiosurf: Tilt, Vans Sk8: Pool Service, Checkers, Lucky Lane Bowling ve Piano oyunlarnı indirip medya oynatıcısının grafik kabiliyetini sınayabiliyorlar. Yeni oyunların yapım aşamasında olduğunu belirten Microsoft, Zune HD ile taşınabilir medya oynatıcıları pazarında iPhone/iPod ile sağlam bir yer edinen Apple'a rakip olabilecek mi, bunu zaman gösterecek.

Nvidia Tegra tabanlı Zune HD, 3D oyunlarına kavuştu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
colins547 9 yıl
Satılsa bile nasıl olsa rakipsiz bi fiyata sahip olacaktır. o yüzden fazla heveslenmemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maydanoz 9 yıl
hem ipod touch hem de zune hd ye sahibim. Hemen uygulamaları deneyeceğim ve sizlerle paylaşacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 9 yıl
Ben iphone karşılaştırmalarını cidden hiç anlamıyorum, bildiğim kadarı ile bu alet telefon değil, yani bunu taşıdığınız zaman birde telefon taşımanız gerekiyor ki kim böyle bir tercihte bulunur gerçekten merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl

Public_Enemy

Ben iphone karşılaştırmalarını cidden hiç anlamıyorum, bildiğim kadarı ile bu alet telefon değil, yani bunu taşıdığınız zaman birde telefon taşımanız gerekiyor ki kim böyle bir tercihte bulunur gerçekten merak ediyorum.


esas rakini ipod neden iphone yazıyorlar bende bilmiyorum. bu aletin boyutları nedir bılmıyorum ama iphone neredeyse nettop boyutunda. bana kalas gıbı gelıyor. apple ürünlerine ve apple a bir türlü ısınamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
Bu cihazı Türkiye de satan yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim