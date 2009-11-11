Nvidia Tegra tabanlı Zune HD, 3D oyunlarına kavuştu

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Microsoft'un satışına Eylül ayında başladığı yeni medya oynatıcısı Zune HD için hazırlanan ilk 3D oyunlar Zune Marketplace'de kullanıma sunuldu. Nvidia Tegra platformundan güç alan dolayısıyla grafik yeteneklerinin açısından segmentinin en performanslı çözümlerinden birisi olduğu belirtilen Zune HD için ilk etapta 6 yeni oyun ücretsiz olarak yayımlanırken, zamanla sayının artacağı açıklandı.

Zune HD kullanıcıları şu an için PGR: Ferrari Edition, Audiosurf: Tilt, Vans Sk8: Pool Service, Checkers, Lucky Lane Bowling ve Piano oyunlarnı indirip medya oynatıcısının grafik kabiliyetini sınayabiliyorlar. Yeni oyunların yapım aşamasında olduğunu belirten Microsoft, Zune HD ile taşınabilir medya oynatıcıları pazarında iPhone/iPod ile sağlam bir yer edinen Apple'a rakip olabilecek mi, bunu zaman gösterecek.

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