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    Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı

    Microsoft oyun topluluğunu dürüst olmayan ve saygısız kişilerden arındırmak için agresif hamleler yapmaya devam ediyor. Şirket 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını engelledi.
    Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox platformundaki olumsuz davranışları önlemek amacıyla aktif bir şekilde çaba sarf ediyor. Şirket dürüst olmayan ve saygısız oyuncuları engelleme girişimini agresif bir şekilde artırdı. Yayınlanan rapora göre 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 20 milyon Xbox hesabı yasaklandı.

    Bu rakam, 10 milyon kişinin engellendiği 2022'nin ikinci yarısına kıyasla iki kat daha fazla. Engellemelerin çoğunun proaktif olduğunu belirtelim. Yani, oyuncular şikayet etmeden önce ihlalde bulunan kişileri Microsoft'un izleme algoritmaları tespit etti. Böylelikle bunlar platformdan uzaklaştırıldı.

    Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı Tam Boyutta Gör

    Hesap yasaklama nedenleri

    Hesap yasaklamalarının başlıca sebepleri arasında hile yapma ve hesap satma ön plana çıkıyor. Bu sebeplerden ötürü 16.3 milyon hesap engellendi. Ayrıca, müstehcen içerik, pornografi, taciz ve zorbalık gibi unsurlar da önemli engelleme sebepleri arasında yer alıyor.

    Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı
    Oyuncular en çok sohbet, hile ve uygunsuz takma adlar veya avatarlar nedeniyle rapor gönderdi. Microsoft'un bu agresif hamlesi oyun topluluğunu temiz, güvenli ve saygılı bir ortam haline getirme motivasyonunu yansıtıyor. Şirket bu tür yasaklamaları proaktif bir şekilde uygulamaya devam edecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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