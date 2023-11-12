Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox platformundaki olumsuz davranışları önlemek amacıyla aktif bir şekilde çaba sarf ediyor. Şirket dürüst olmayan ve saygısız oyuncuları engelleme girişimini agresif bir şekilde artırdı. Yayınlanan rapora göre 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 20 milyon Xbox hesabı yasaklandı.

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Bu rakam, 10 milyon kişinin engellendiği 2022'nin ikinci yarısına kıyasla iki kat daha fazla. Engellemelerin çoğunun proaktif olduğunu belirtelim. Yani, oyuncular şikayet etmeden önce ihlalde bulunan kişileri Microsoft'un izleme algoritmaları tespit etti. Böylelikle bunlar platformdan uzaklaştırıldı.

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Hesap yasaklama nedenleri

Hesap yasaklamalarının başlıca sebepleri arasında hile yapma ve hesap satma ön plana çıkıyor. Bu sebeplerden ötürü 16.3 milyon hesap engellendi. Ayrıca, müstehcen içerik, pornografi, taciz ve zorbalık gibi unsurlar da önemli engelleme sebepleri arasında yer alıyor.

Oyuncular en çok sohbet, hile ve uygunsuz takma adlar veya avatarlar nedeniyle rapor gönderdi. Microsoft'un bu agresif hamlesi oyun topluluğunu temiz, güvenli ve saygılı bir ortam haline getirme motivasyonunu yansıtıyor. Şirket bu tür yasaklamaları proaktif bir şekilde uygulamaya devam edecek.

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Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı