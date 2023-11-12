Microsoft altı ayda yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı

Bu rakam, 10 milyon kişinin engellendiği 2022'nin ikinci yarısına kıyasla iki kat daha fazla. Engellemelerin çoğunun proaktif olduğunu belirtelim. Yani, oyuncular şikayet etmeden önce ihlalde bulunan kişileri Microsoft'un izleme algoritmaları tespit etti. Böylelikle bunlar platformdan uzaklaştırıldı.
Hesap yasaklama nedenleri
Hesap yasaklamalarının başlıca sebepleri arasında hile yapma ve hesap satma ön plana çıkıyor. Bu sebeplerden ötürü 16.3 milyon hesap engellendi. Ayrıca, müstehcen içerik, pornografi, taciz ve zorbalık gibi unsurlar da önemli engelleme sebepleri arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.